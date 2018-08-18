Там все четко по сценарию: купили билеты, сели в рОкету, пристегнулись, взлетели... РОкета превратилась в маятник.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 00:01
Там все четко по сценарию: купили билеты, сели в рОкету, пристегнулись, взлетели... РОкета превратилась в маятник.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 19 тра, 2020 00:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 19 тра, 2020 00:01
Додано: Вів 19 тра, 2020 00:05
Подброшу дров в рокету, господа и дамы, с интересом читал весь карантин
За даними дослідження Info Sapiens «Споживчі настрої в Україні» у квітні Індекс споживчих настроїв (ІСН) склав 66,2 п., що на 6,8 п. менше, ніж у березні. Найбільше скоротилися такі складові індикатора: Індекс доцільності робити великі покупки та Iндекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчого року.
«Індекс споживчих настроїв втратив у другий місяць карантину ще 7 в.п. Ця втрата є невеликою у порівнянні із погіршенням споживчих настроїв у квітні порівняно до березня у європейських країнах. Зокрема, у Польщі та Угорщині падіння індексу сягнуло 37 в.п., в Німеччині - 26 в.п., в Іспанії - 13 в.п., в Італії - 10 в.п . Схильність українців вірити у короткостроковість кризи (в перспективі одного року) та оптимізм щодо розвитку у наступні 5 років утримує споживчі настрої від різкого падіння. Водночас найбільш вразливим до поточної кризи виявився індекс доцільності робити великі покупки: квітневе значення цього індексу є мінімальним за період з червня 2014 року. Приблизно такий самий рівень доцільності робити великі покупки було зафіксовано у липні-серпні 2015 року. Падіння індексу доцільності робити великі покупки свідчить про сильне відчуття невизначеності серед споживачів та стратегію обережної споживчої поведінки.» - коментують аналітики Info Sapiens.
Додано: Вів 19 тра, 2020 00:19
Почему забыли?
Игрок на КРЖН, при чем в элитном сегменте!
Додано: Вів 19 тра, 2020 00:20
Додано: Вів 19 тра, 2020 00:25
Додано: Вів 19 тра, 2020 00:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 19 тра, 2020 00:43
Я - на другую. Из моей маятник не получится - она без тросов. Если топливо закончится - стремительным домкратом вниз.
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