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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3912391339143915>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 00:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Я - на другую. Из моей маятник не получится - она без тросов. Если топливо закончится - стремительным домкратом вниз.

Если РОкета бизнес класса и в приличном месте, то никакого стремительного домкрата не будет. На таких РОкетах всегда найдутся желающие прокатиться с Котлетой на руках.
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 00:56

  investorkiev написав:Уну, ты ж сам поуши в бетоне, часть из которого даже не достроена!

Ракета упадет тебе прямо на темечко

Наличие бетона по самые уши внезапно отключает умение мыслить адекватно? Давление бетона на доли?

  Унуноктий написав:
  Hotab написав:
  Унуноктий написав:Влад+Трибека= два дыбила это сила!

А Влад то чего?

Бей жидов и велосипедистов! - А почему велосипедистов?

почитай что он несёт последнее время

Рассматривает всякие сценарии. Для чела в бетоне вполне здраво.
ЮНІСЕФ: Рівень бідності в Україні зросте з 27% до 44%. В родинах з дітьми з 33% до 51%.
Понад 6 мільйонів осіб в Україні можуть опинитись за межею бідності. Про це свідчать розрахунки ЮНІСЕФ, які базуються на макропрогнозі Кабінету Міністрів України.
Розрахунки ЮНІСЕФ передбачають, що скрутне фінансове становище очікує кожну другу родину з дітьми.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 19 тра, 2020 01:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 00:59

  Hotab написав:
  investorkiev написав:Уну, ты ж сам поуши в бетоне, часть из которого даже не достроена!

Ракета упадет тебе прямо на темечко

Наличие бетона по самые уши внезапно отключает умение мыслить адекватно?


Не купишь ты квартирку в Киеве, потому что это будет ДОРОГО.

Разве что снимать сможешь, но тоже ДОРОГО
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 01:04

  investorkiev написав:
  Hotab написав:
  investorkiev написав:Уну, ты ж сам поуши в бетоне, часть из которого даже не достроена!

Ракета упадет тебе прямо на темечко

Наличие бетона по самые уши внезапно отключает умение мыслить адекватно?


Не купишь ты квартирку в Киеве, потому что это будет ДОРОГО.

Разве что снимать сможешь, но тоже ДОРОГО


Будь аккуратнее с прогнозами.
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 01:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хоттаб- любитель золотого дождя, ты же сам будешь в роли того МАЯТНИКА, когда приедешь в Столицу-Киев со своими денежками в потной ладошке.

Сотни тысяч таких как ты со всей страны ежегодно и являются тем топливом, которое разгоняет РАКЕТУ цен. Такой себе вечный двигатель, перпетум-мобиле из понаехов.

Поэтому для понаехов в Киеве - ВСЕГДА ДОРОГО. Потому что понаехов много, а квартир мало. Сколько бы денег не было у понаехов - цены будут чуть-чуть выше этой суммы :)
Востаннє редагувалось investorkiev в Вів 19 тра, 2020 01:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 01:16

  investorkiev написав:Хоттаб- любитель золотого дождя, ты же сам будешь в роли того МАЯТНИКА, когда приедешь в Столицу-Киев со своими денежками в потной ладошке.

Сотни тысяч таких как ты со всей страны и являются тем топливом, которое разгоняет РАКЕТУ цен. Такой себе вечный двигатель, перпетум-мобиле из понаехов.

1. Чтобы я стал топливом,у меня должна там появиться работа. Ее у меня там пока нет и будет ли.
2. Моя работа ,при успешном раскладе, предполагает не сидеть в столице. А бывать только иногда наездами в ней для обучения. И в каких-то 130 км по Е95 мне есть где жить.
3. Потных ладошек , в которых есть что-то, не прибавляется что-то. Это я привезу в очередной раз пиндосовские деньги, заработанные на африканском континенте. А так-то в провинции грязнозеленые бумажки зарабатываются очень непросто.
4. (я рад,что ты понял правильно,какой дождь теья ждёт. :) )
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 01:16

  PS4 написав:аргумент простой - выселение! :twisted:
боятся ...как жуки попрятались..только шлют деньги на карту

Везет им. Вот я и так и этак... что б разорвать досрочно аренду. А ленлорд не хочет. :(
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 01:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хоттаб- любитель золотого дождя, только не занимайся этим дождем в арендованной квартире, а то тебя выгонит на улицу твой лендлорд )))

Если у тебя будет счастье в виде работы в Киеве, то даю 99.99% что рано или поздно аренда квартиры тут для тебя неизбежна. К тому же у тебя дочь поступать будет скоро? Не жить же ей в убитой общаге от Поплавского!
Так что, как и любой амбициозный понаех (а их миллионы в прямом смысле) - прийдется столкнуться с несправедливостью в виде необходимости отлистывать ежемесячно денежку своему лендлорду. А это, напомню, ДОРОГО!

А в хорошем доме, в хорошем месте - так ВООБЩЕ КАПЕЦ КАК ДОРОГО!

Но нужно отлистывать. Каждый месяц. День в день. Лендлорды не любят просрочек платежей - на эти денежки у лендлордов уже составлены планы.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 01:27

investorkiev ,

А в хорошем доме, в хорошем месте - так ВООБЩЕ КАПЕЦ КАК ДОРОГО!


Думаешь таки не подешевеет совсем и моя мечта умереть в европейской столице, почти как Рим..ну Милан, в своей квартире не сбудется? :)

, то даю 99.99% что рано или поздно аренда квартиры тут для тебя неизбежна.

Не рассматривается мной аренда в принципе).
Если мне нужна будет евростолица для проживания, то куплю. А скорее нет. Зарабатывание денег происходит не в ней.
Но твой оптимизм вселяет надежду, что инвестировать можно для других понаехов? Ты позволишь составить тебе конкуренцию?

Это... Если снова будешь пробовать йумарить про дождь, попробуй что-то более осмысление, кроме "сам дурак" :)
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 01:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хоттаб-любитель золотого дождя, конечно, покупай. Покупай в Киеве - так или иначе твои денежки из потной ладошки перейдут в надежные руки киевских шаромыг (если первичка) или киевских лендлордов (если вторичка).

Покупай, если есть деньги. Даже более того - покупай КАК ТОЛЬКО у тебя появится нужная сумма.

Так ты хоть немного опередишь бесчисленные толпы других понаехов, которых сотни тысяч ломятся в Киев и мечтают тут жить.

Я думаю что судьба 50% украинских провинциалов - стать понаехами. Это предопределено свыше, трендами на урбанизацию и обнищание переферии.
investorkiev
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