Додано: Вів 19 тра, 2020 01:22

Хоттаб- любитель золотого дождя, только не занимайся этим дождем в арендованной квартире, а то тебя выгонит на улицу твой лендлорд )))



Если у тебя будет счастье в виде работы в Киеве, то даю 99.99% что рано или поздно аренда квартиры тут для тебя неизбежна. К тому же у тебя дочь поступать будет скоро? Не жить же ей в убитой общаге от Поплавского!

Так что, как и любой амбициозный понаех (а их миллионы в прямом смысле) - прийдется столкнуться с несправедливостью в виде необходимости отлистывать ежемесячно денежку своему лендлорду. А это, напомню, ДОРОГО!



А в хорошем доме, в хорошем месте - так ВООБЩЕ КАПЕЦ КАК ДОРОГО!



Но нужно отлистывать. Каждый месяц. День в день. Лендлорды не любят просрочек платежей - на эти денежки у лендлордов уже составлены планы.