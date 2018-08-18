Если РОкета бизнес класса и в приличном месте, то никакого стремительного домкрата не будет. На таких РОкетах всегда найдутся желающие прокатиться с Котлетой на руках.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 00:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Если РОкета бизнес класса и в приличном месте, то никакого стремительного домкрата не будет. На таких РОкетах всегда найдутся желающие прокатиться с Котлетой на руках.
Додано: Вів 19 тра, 2020 00:56
Наличие бетона по самые уши внезапно отключает умение мыслить адекватно? Давление бетона на доли?
Рассматривает всякие сценарии. Для чела в бетоне вполне здраво.
ЮНІСЕФ: Рівень бідності в Україні зросте з 27% до 44%. В родинах з дітьми з 33% до 51%.
Понад 6 мільйонів осіб в Україні можуть опинитись за межею бідності. Про це свідчать розрахунки ЮНІСЕФ, які базуються на макропрогнозі Кабінету Міністрів України.
Розрахунки ЮНІСЕФ передбачають, що скрутне фінансове становище очікує кожну другу родину з дітьми.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 19 тра, 2020 01:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 19 тра, 2020 00:59
Не купишь ты квартирку в Киеве, потому что это будет ДОРОГО.
Разве что снимать сможешь, но тоже ДОРОГО
Додано: Вів 19 тра, 2020 01:04
Будь аккуратнее с прогнозами.
Додано: Вів 19 тра, 2020 01:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Хоттаб- любитель золотого дождя, ты же сам будешь в роли того МАЯТНИКА, когда приедешь в Столицу-Киев со своими денежками в потной ладошке.
Сотни тысяч таких как ты со всей страны ежегодно и являются тем топливом, которое разгоняет РАКЕТУ цен. Такой себе вечный двигатель, перпетум-мобиле из понаехов.
Поэтому для понаехов в Киеве - ВСЕГДА ДОРОГО. Потому что понаехов много, а квартир мало. Сколько бы денег не было у понаехов - цены будут чуть-чуть выше этой суммы
Востаннє редагувалось investorkiev в Вів 19 тра, 2020 01:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 19 тра, 2020 01:16
1. Чтобы я стал топливом,у меня должна там появиться работа. Ее у меня там пока нет и будет ли.
2. Моя работа ,при успешном раскладе, предполагает не сидеть в столице. А бывать только иногда наездами в ней для обучения. И в каких-то 130 км по Е95 мне есть где жить.
3. Потных ладошек , в которых есть что-то, не прибавляется что-то. Это я привезу в очередной раз пиндосовские деньги, заработанные на африканском континенте. А так-то в провинции грязнозеленые бумажки зарабатываются очень непросто.
4. (я рад,что ты понял правильно,какой дождь теья ждёт. )
Додано: Вів 19 тра, 2020 01:16
Додано: Вів 19 тра, 2020 01:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Хоттаб- любитель золотого дождя, только не занимайся этим дождем в арендованной квартире, а то тебя выгонит на улицу твой лендлорд )))
Если у тебя будет счастье в виде работы в Киеве, то даю 99.99% что рано или поздно аренда квартиры тут для тебя неизбежна. К тому же у тебя дочь поступать будет скоро? Не жить же ей в убитой общаге от Поплавского!
Так что, как и любой амбициозный понаех (а их миллионы в прямом смысле) - прийдется столкнуться с несправедливостью в виде необходимости отлистывать ежемесячно денежку своему лендлорду. А это, напомню, ДОРОГО!
А в хорошем доме, в хорошем месте - так ВООБЩЕ КАПЕЦ КАК ДОРОГО!
Но нужно отлистывать. Каждый месяц. День в день. Лендлорды не любят просрочек платежей - на эти денежки у лендлордов уже составлены планы.
Додано: Вів 19 тра, 2020 01:27
investorkiev ,
Думаешь таки не подешевеет совсем и моя мечта умереть в европейской столице, почти как Рим..ну Милан, в своей квартире не сбудется?
Не рассматривается мной аренда в принципе).
Если мне нужна будет евростолица для проживания, то куплю. А скорее нет. Зарабатывание денег происходит не в ней.
Но твой оптимизм вселяет надежду, что инвестировать можно для других понаехов? Ты позволишь составить тебе конкуренцию?
Это... Если снова будешь пробовать йумарить про дождь, попробуй что-то более осмысление, кроме "сам дурак"
Додано: Вів 19 тра, 2020 01:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Хоттаб-любитель золотого дождя, конечно, покупай. Покупай в Киеве - так или иначе твои денежки из потной ладошки перейдут в надежные руки киевских шаромыг (если первичка) или киевских лендлордов (если вторичка).
Покупай, если есть деньги. Даже более того - покупай КАК ТОЛЬКО у тебя появится нужная сумма.
Так ты хоть немного опередишь бесчисленные толпы других понаехов, которых сотни тысяч ломятся в Киев и мечтают тут жить.
Я думаю что судьба 50% украинских провинциалов - стать понаехами. Это предопределено свыше, трендами на урбанизацию и обнищание переферии.
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