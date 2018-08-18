Не купишь ты квартирку в Киеве, потому что это будет ДОРОГО.
Разве что снимать сможешь, но тоже ДОРОГО
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Додано: Вів 19 тра, 2020 00:59
Не купишь ты квартирку в Киеве, потому что это будет ДОРОГО.
Разве что снимать сможешь, но тоже ДОРОГО
Додано: Вів 19 тра, 2020 01:04
Будь аккуратнее с прогнозами.
Додано: Вів 19 тра, 2020 01:16
1. Чтобы я стал топливом,у меня должна там появиться работа. Ее у меня там пока нет и будет ли.
2. Моя работа ,при успешном раскладе, предполагает не сидеть в столице. А бывать только иногда наездами в ней для обучения. И в каких-то 130 км по Е95 мне есть где жить.
3. Потных ладошек , в которых есть что-то, не прибавляется что-то. Это я привезу в очередной раз пиндосовские деньги, заработанные на африканском континенте. А так-то в провинции грязнозеленые бумажки зарабатываются очень непросто.
4. (я рад,что ты понял правильно,какой дождь теья ждёт. )
Додано: Вів 19 тра, 2020 01:16
Додано: Вів 19 тра, 2020 01:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Хоттаб- любитель золотого дождя, только не занимайся этим дождем в арендованной квартире, а то тебя выгонит на улицу твой лендлорд )))
Если у тебя будет счастье в виде работы в Киеве, то даю 99.99% что рано или поздно аренда квартиры тут для тебя неизбежна. К тому же у тебя дочь поступать будет скоро? Не жить же ей в убитой общаге от Поплавского!
Так что, как и любой амбициозный понаех (а их миллионы в прямом смысле) - прийдется столкнуться с несправедливостью в виде необходимости отлистывать ежемесячно денежку своему лендлорду. А это, напомню, ДОРОГО!
А в хорошем доме, в хорошем месте - так ВООБЩЕ КАПЕЦ КАК ДОРОГО!
Но нужно отлистывать. Каждый месяц. День в день. Лендлорды не любят просрочек платежей - на эти денежки у лендлордов уже составлены планы.
Додано: Вів 19 тра, 2020 01:27
investorkiev ,
Думаешь таки не подешевеет совсем и моя мечта умереть в европейской столице, почти как Рим..ну Милан, в своей квартире не сбудется?
Не рассматривается мной аренда в принципе).
Если мне нужна будет евростолица для проживания, то куплю. А скорее нет. Зарабатывание денег происходит не в ней.
Но твой оптимизм вселяет надежду, что инвестировать можно для других понаехов? Ты позволишь составить тебе конкуренцию?
Это... Если снова будешь пробовать йумарить про дождь, попробуй что-то более осмысление, кроме "сам дурак"
Додано: Вів 19 тра, 2020 01:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Хоттаб-любитель золотого дождя, конечно, покупай. Покупай в Киеве - так или иначе твои денежки из потной ладошки перейдут в надежные руки киевских шаромыг (если первичка) или киевских лендлордов (если вторичка).
Покупай, если есть деньги. Даже более того - покупай КАК ТОЛЬКО у тебя появится нужная сумма.
Так ты хоть немного опередишь бесчисленные толпы других понаехов, которых сотни тысяч ломятся в Киев и мечтают тут жить.
Я думаю что судьба 50% украинских провинциалов - стать понаехами. Это предопределено свыше, трендами на урбанизацию и обнищание переферии.
Додано: Вів 19 тра, 2020 01:49
investorkiev ,
Какая-то скучная заезженная пластинка.
Как раз отображающая твой примитивизм.
Одно и то же бубонишь много лет, а все эти годы график роста стоимости рисует задницу. Или это ты сам себя убеждаешь, как и с дождем, что это божья роса?
Слушай,а чё ты "Натаха"? И дождь...
Может мы не все знаем о происхождении твоих капиталов, и лорд - это только отмывание?
Додано: Вів 19 тра, 2020 09:12
Стартовий капітал донецької Натахи - зароблений шахтарами в вугільних копанках.
Типова представниця сировинного регіону. І рівень освіти у неї відповідний. В голові каша.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 19 тра, 2020 09:16
Frant ,
Не, ну если он - это "она", то это многое объясняет. И требования к интеллекту сразу понижаются, и в принципе вопросов почти нет больше
Кроме одного, зачем она о себе пишет в мужском роде? Ходит по Киеву , и на встречи с арендаторами (особенно на выселение) со стропоном наперевес?
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