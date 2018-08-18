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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3912391339143915

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 09:25

  Hotab написав:Frant ,
Типова представниця сировинного регіону. І рівень освіти у неї відповідний. В голові каша. :roll:

Не, ну если он - это "она", то это многое объясняет. И требования к интеллекту сразу понижаются, и в принципе вопросов почти нет больше
Кроме одного, зачем она о себе пишет в мужском роде? Ходит по Киеву , и на встречи с арендаторами (особенно на выселение) со стропоном наперевес?
:shock: :shock: :shock:

Натаха вдає з себе чоловіка, щоб більше поважали.
В неї двоє дітей.

Приїхала з донецького регіону.
Ненавидить українську державу, мову, культуру.
Проте в ОРДЛО не бажає повертатись.
Вата - вона така.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 09:28

  Понаехал написав:
  PS4 написав:аргумент простой - выселение! :twisted:
боятся ...как жуки попрятались..только шлют деньги на карту

Везет им. Вот я и так и этак... что б разорвать досрочно аренду. А ленлорд не хочет. :(

Я был бы только рад такой схеме:
Заезжает понаех и платит сразу за первый и последний месяц + гарантийный депозит. Через месяц сваливает ( деньги не возвращаются) и заезжает новый понаех на таких же условиях. И так далее...уххххх
PS4
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 09:30

Frant ,
Ненавидить українську державу, мову, культуру.

Мучается, бедняжка. Хм, тогда это не стропон. Тут психотип мазо. И с дождем у нее откликнулось...
Hotab
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