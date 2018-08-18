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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 19 тра, 2020 09:25
Hotab написав:Frant
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Типова представниця сировинного регіону. І рівень освіти у неї відповідний. В голові каша.
Не, ну если он - это "она", то это многое объясняет. И требования к интеллекту сразу понижаются, и в принципе вопросов почти нет больше
Кроме одного, зачем она о себе пишет в мужском роде? Ходит по Киеву , и на встречи с арендаторами (особенно на выселение) со стропоном наперевес?
Натаха вдає з себе чоловіка, щоб більше поважали.
В неї двоє дітей.
Приїхала з донецького регіону.
Ненавидить українську державу, мову, культуру.
Проте в ОРДЛО не бажає повертатись.
Вата - вона така.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 19 тра, 2020 09:28
Понаехал написав: PS4 написав:
аргумент простой - выселение!
боятся ...как жуки попрятались..только шлют деньги на карту
Везет им. Вот я и так и этак... что б разорвать досрочно аренду. А ленлорд не хочет.
Я был бы только рад такой схеме:
Заезжает понаех и платит сразу за первый и последний месяц + гарантийный депозит. Через месяц сваливает ( деньги не возвращаются) и заезжает новый понаех на таких же условиях. И так далее...уххххх
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Додано: Вів 19 тра, 2020 09:30
Frant
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Ненавидить українську державу, мову, культуру.
Мучается, бедняжка. Хм, тогда это не стропон. Тут психотип мазо. И с дождем у нее откликнулось...
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