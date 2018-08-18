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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 тра, 2020 09:48
Хм...а чего народ так за вторичку держится ? не пойму. В Днепре новострои по цене чуть дороже вторички продаются на ура, а они держат планку на свой секонд хенд как собака кость. Чистой воды людская психиология ?
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alex_dvornichenko
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Додано: Вів 19 тра, 2020 09:51
Не понятен уровень агрессии, который иногда тут возникает. Более отвлеченной темы трудно себе представить. Цены что продажи, что аренды не зависят от того, что тут написано. Никто при принятии инвестрешений не руководствуется этой темой. Те, кто так делает, проигрывает. Настроения в теме отражают что было, а не что будет.
Это как туристам кричать и ругаться, обсуждая с какой стороны ночью будет ветер. При том, что палатки поставлены и менять никто ничего не будет.
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Vlad442
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Додано: Вів 19 тра, 2020 09:53
alex_dvornichenko написав:
Хм...а чего народ так за вторичку держится ? не пойму. В Днепре новострои по цене чуть дороже вторички продаются на ура, а они держат планку на свой секонд хенд как собака кость. Чистой воды людская психиология ?
Новострои это воздух над котлованом, или готовое обжитое? Не поверю, что свежий дом в аналогичном состоянии и аналогичным расположением будет стоить как советская вторичка.
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Vlad442
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Додано: Вів 19 тра, 2020 09:58
Vlad442 написав:
Не понятен уровень агрессии, который иногда тут возникает. Более отвлеченной темы трудно себе представить. Цены что продажи, что аренды не зависят от того, что тут написано. Никто при принятии инвестрешений не руководствуется этой темой. Те, кто так делает, проигрывает. Настроения в теме отражают что было, а не что будет.
Это как туристам кричать и ругаться, обсуждая с какой стороны ночью будет ветер. При том, что палатки поставлены и менять никто ничего не будет.
Люди отстаивают здесь свои взгляды на идеальный КРЖН. И, кстати, вы не правы, что не влияет. И не правы, что тот кто внимательно читает ветку - проигрывает.
Тот кто внимательно читает ветку, как минимум:
1) Избавился от советской вторички.
2) Не влез в УКО, Укрбуд.
3) Не влез в ипеня.
4) Получил понимание что нельзя стеклить балконы, нахлобучивать кондеры на фасад, захватывать МОПы, надстраивать чердаки и т.п. - важная воспитательная функция.
И много чего еще.
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airmax78
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Додано: Вів 19 тра, 2020 10:00
Vlad442 написав: alex_dvornichenko написав:
Хм...а чего народ так за вторичку держится ? не пойму. В Днепре новострои по цене чуть дороже вторички продаются на ура, а они держат планку на свой секонд хенд как собака кость. Чистой воды людская психиология ?
Новострои это воздух над котлованом, или готовое обжитое? Не поверю, что свежий дом в аналогичном состоянии и аналогичным расположением будет стоить как советская вторичка.
На этапе строительства. Ввод в эксплуатацию +/- полгода. Я то выбор свой уже сделал, через месяц ключи получу. Но мониторю периодически, тот же район с убитым "жилым состоянием" + риэлторские и оформление такие же деньги стоят.... чешки-высотки.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko
в Вів 19 тра, 2020 10:01, всього редагувалось 1 раз.
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alex_dvornichenko
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Додано: Вів 19 тра, 2020 10:00
airmax78 написав: Vlad442 написав:
Не понятен уровень агрессии, который иногда тут возникает. Более отвлеченной темы трудно себе представить. Цены что продажи, что аренды не зависят от того, что тут написано. Никто при принятии инвестрешений не руководствуется этой темой. Те, кто так делает, проигрывает. Настроения в теме отражают что было, а не что будет.
Это как туристам кричать и ругаться, обсуждая с какой стороны ночью будет ветер. При том, что палатки поставлены и менять никто ничего не будет.
Люди отстаивают здесь свои взгляды на идеальный КРЖН. И, кстати, вы не правы, что не влияет. И не правы, что тот кто внимательно читает ветку - проигрывает.
Тот кто внимательно читает ветку, как минимум:
1) Избавился от советской вторички.
2) Не влез в УКО, Укрбуд.
3) Не влез в ипеня.
4) Получил понимание что нельзя стеклить балконы, нахлобучивать кондеры на фасад, захватывать МОПы, надстраивать чердаки и т.п. - важная воспитательная функция.
И много чего еще.
Я лично провел замечательные годы на этом форуме!
Помните, Макс, как вы критиковали мои портфельные покупки? Говорили: «омг, надеюсь в портфель влезло не более двух однушек».
А я доволен покупками.
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investorkiev
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Додано: Вів 19 тра, 2020 10:01
25го травня поїде метро:-)
кто не успел - тот опоздал:-(
Всім процвітання!
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Додано: Вів 19 тра, 2020 10:08
Hotab написав:investorkiev
,
Я думаю что судьба 50% украинских провинциалов - стать понаехами. Это предопределено свыше, трендами на урбанизацию и обнищание переферии.
Какая-то скучная заезженная пластинка.
Как раз отображающая твой примитивизм.
Одно и то же бубонишь много лет, а все эти годы график роста стоимости рисует задницу. Или это ты сам себя убеждаешь, как и с дождем, что это божья роса?
Слушай,а чё ты "Натаха"? И дождь...
Может мы не все знаем о происхождении твоих капиталов, и лорд - это только отмывание?
Ну - об"єктивно Ви самого себе намагаєтеся якось виправдати - тобто однозначних рішень ще не прийняли , але думки в голові крутяться ...
І знову ж таки - для себе - це одне , а для майбутнього - зовсім інше . Майбутнє тут - чи десь в розвинених країнах . В столиці , чи в провінції .
Прийняття певного рішення міняє стратегію і далі тактику .
Єдине , в чому впевнений - Київ буде рости і далі . Насправді для життя це некомфортно - але для всього іншого - плюси ...
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Додано: Вів 19 тра, 2020 10:09
investorkiev написав: Vlad442 написав:
Если верить в маятник в ближайшее время, то не нужно пересдавать квартиры по дешевым ценам, а нужно держать их закрытыми и ждать, когда вернутся арендаторы. Они уже возвращаются, а с открытием метро все будут на старых местах.
Если не верить в маятник, нужно пересдавать по чем дают и фиксировать низкую цену, которая может привести к убыткам.
Я верю в маятник, но психологически не могу допустить вакантность квартир, сопутствующую неопределенность и дискомфорт от простоя актива и перерыва в кешфло, поэтому пересдаю по чем дают.
В данном случае голова думает одно, а руки делают другое.
Не согласен. Основной рост цен будет осенью, когда на традиционную сезонность наложится эффект МАЯТНИКА. В Киев приедет не только Х обычных осенних понаехов, а Х+У, где У - это те самые маятниковые ковид-диссиденты, сьехавшие чтобы переждать карантин у себя в ипенях.
Таким образом, максимальный разбег маятника - 6 месяцев (первые сьехавшие у меня были в марте, а март - это 6 месяцев до сентября).
Таким образом, чисто математически, если квартира сдавалась за 10, в карантин пересдали за 8. Получили за 6 месяцев карантина 6*8= 48 тыс грн.
Чтобы компенсировать этот простой, нужно целый год сдавать по цене выше прежней на 4 тыс грн, тоесть осенью сдать ее за 14 тыс грн. На мой взгляд это будет всетаки нереально, цена таких квартир за десятку если вырастет - то гдето до 12.
С другой стороны, если цена станет 14, то нужно выселять нищебродов за 8 любыми путями и пересдавать за 14.
Таким образом, мы ничего не теряем, кроме легкой суеты, зато зарабатываем за время карантина по 48000грн с каждой экономоднушки.
Осень это обычные сезонные колебания. Никто не знает, что будет осенью, какой курс, какая ситуация в мире. Я ожидаю маятник не в настолько отдаленной перспективе. С 11 многие открылись и люди уже начинают возвращаться в Киев. Когда откроют метро, откроются остальные и начнут вызвать людей из отпусков. Или не откроются никогда. Никто не будет держать бизнес закрытым до сентября. Поэтому можно предсказать дату маятника - неделя перед открытием метро, неделя после открытия метро. На маятник могут наложиться другие факторы. Отъезд студентов, снизившиеся зарплаты. Может в засоле больше квартир, а вернется меньше людей, чем я предполагаю. Может цены аренды и не улетят в космос, но оживление рынка и возврат к почти докорантинным вполне вероятен.
Поэтому выбор не так однозначен. Ждать неделю-две и сдать на 20% дороже, или сдавать сейчас, скидывая по чем дают по сегодняшнему рынку с фиксацией низкой цены. На "скидка до конца карантина" или месяц шара, потом космос арендаторы не покупаются. По крайней мере я не купился бы и не рассматривал такие варианты, а постарался зафиксировать низкую цену минимум на полгода или на вообще на год.
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Vlad442
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Додано: Вів 19 тра, 2020 10:11
Первый написав:
25го травня поїде метро:-)
Дата маятника назначена. Посмотрим, был ли я прав. Пошел на олх накидывать в избранное частные объявление о аренде в диапазоне 8-10 тыс.
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Vlad442
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