Додано: Вів 19 тра, 2020 10:09

investorkiev написав: Vlad442 написав: Если верить в маятник в ближайшее время, то не нужно пересдавать квартиры по дешевым ценам, а нужно держать их закрытыми и ждать, когда вернутся арендаторы. Они уже возвращаются, а с открытием метро все будут на старых местах.

Если не верить в маятник, нужно пересдавать по чем дают и фиксировать низкую цену, которая может привести к убыткам.

Я верю в маятник, но психологически не могу допустить вакантность квартир, сопутствующую неопределенность и дискомфорт от простоя актива и перерыва в кешфло, поэтому пересдаю по чем дают.

В данном случае голова думает одно, а руки делают другое. Если верить в маятник в ближайшее время, то не нужно пересдавать квартиры по дешевым ценам, а нужно держать их закрытыми и ждать, когда вернутся арендаторы. Они уже возвращаются, а с открытием метро все будут на старых местах.Если не верить в маятник, нужно пересдавать по чем дают и фиксировать низкую цену, которая может привести к убыткам.Я верю в маятник, но психологически не могу допустить вакантность квартир, сопутствующую неопределенность и дискомфорт от простоя актива и перерыва в кешфло, поэтому пересдаю по чем дают.В данном случае голова думает одно, а руки делают другое.





Не согласен. Основной рост цен будет осенью, когда на традиционную сезонность наложится эффект МАЯТНИКА. В Киев приедет не только Х обычных осенних понаехов, а Х+У, где У - это те самые маятниковые ковид-диссиденты, сьехавшие чтобы переждать карантин у себя в ипенях.



Таким образом, максимальный разбег маятника - 6 месяцев (первые сьехавшие у меня были в марте, а март - это 6 месяцев до сентября).



Таким образом, чисто математически, если квартира сдавалась за 10, в карантин пересдали за 8. Получили за 6 месяцев карантина 6*8= 48 тыс грн.



Чтобы компенсировать этот простой, нужно целый год сдавать по цене выше прежней на 4 тыс грн, тоесть осенью сдать ее за 14 тыс грн. На мой взгляд это будет всетаки нереально, цена таких квартир за десятку если вырастет - то гдето до 12.



С другой стороны, если цена станет 14, то нужно выселять нищебродов за 8 любыми путями и пересдавать за 14.



Таким образом, мы ничего не теряем, кроме легкой суеты, зато зарабатываем за время карантина по 48000грн с каждой экономоднушки. Не согласен. Основной рост цен будет осенью, когда на традиционную сезонность наложится эффект МАЯТНИКА. В Киев приедет не только Х обычных осенних понаехов, а Х+У, где У - это те самые маятниковые ковид-диссиденты, сьехавшие чтобы переждать карантин у себя в ипенях.Таким образом, максимальный разбег маятника - 6 месяцев (первые сьехавшие у меня были в марте, а март - это 6 месяцев до сентября).Таким образом, чисто математически, если квартира сдавалась за 10, в карантин пересдали за 8. Получили за 6 месяцев карантина 6*8= 48 тыс грн.Чтобы компенсировать этот простой, нужно целый год сдавать по цене выше прежней на 4 тыс грн, тоесть осенью сдать ее за 14 тыс грн. На мой взгляд это будет всетаки нереально, цена таких квартир за десятку если вырастет - то гдето до 12.С другой стороны, если цена станет 14, то нужно выселять нищебродов за 8 любыми путями и пересдавать за 14.Таким образом, мы ничего не теряем, кроме легкой суеты, зато зарабатываем за время карантина по 48000грн с каждой экономоднушки.

Осень это обычные сезонные колебания. Никто не знает, что будет осенью, какой курс, какая ситуация в мире. Я ожидаю маятник не в настолько отдаленной перспективе. С 11 многие открылись и люди уже начинают возвращаться в Киев. Когда откроют метро, откроются остальные и начнут вызвать людей из отпусков. Или не откроются никогда. Никто не будет держать бизнес закрытым до сентября. Поэтому можно предсказать дату маятника - неделя перед открытием метро, неделя после открытия метро. На маятник могут наложиться другие факторы. Отъезд студентов, снизившиеся зарплаты. Может в засоле больше квартир, а вернется меньше людей, чем я предполагаю. Может цены аренды и не улетят в космос, но оживление рынка и возврат к почти докорантинным вполне вероятен.Поэтому выбор не так однозначен. Ждать неделю-две и сдать на 20% дороже, или сдавать сейчас, скидывая по чем дают по сегодняшнему рынку с фиксацией низкой цены. На "скидка до конца карантина" или месяц шара, потом космос арендаторы не покупаются. По крайней мере я не купился бы и не рассматривал такие варианты, а постарался зафиксировать низкую цену минимум на полгода или на вообще на год.