Додано: Вів 19 тра, 2020 10:19

Puente написав: Hotab написав: investorkiev ,



Я думаю что судьба 50% украинских провинциалов - стать понаехами. Это предопределено свыше, трендами на урбанизацию и обнищание переферии.



Какая-то скучная заезженная пластинка.

Как раз отображающая твой примитивизм.

Одно и то же бубонишь много лет, а все эти годы график роста стоимости рисует задницу. Или это ты сам себя убеждаешь, как и с дождем, что это божья роса?

Слушай,а чё ты "Натаха"? И дождь...

Может мы не все знаем о происхождении твоих капиталов, и лорд - это только отмывание? Какая-то скучная заезженная пластинка.Как раз отображающая твой примитивизм.Одно и то же бубонишь много лет, а все эти годы график роста стоимости рисует задницу. Или это ты сам себя убеждаешь, как и с дождем, что это божья роса?Слушай,а чё ты "Натаха"? И дождь...Может мы не все знаем о происхождении твоих капиталов, и лорд - это только отмывание?



Ну - об"єктивно Ви самого себе намагаєтеся якось виправдати - тобто однозначних рішень ще не прийняли , але думки в голові крутяться ...

І знову ж таки - для себе - це одне , а для майбутнього - зовсім інше . Майбутнє тут - чи десь в розвинених країнах . В столиці , чи в провінції .

Прийняття певного рішення міняє стратегію і далі тактику .

Єдине , в чому впевнений - Київ буде рости і далі . Насправді для життя це некомфортно - але для всього іншого - плюси ... Ну - об"єктивно Ви самого себе намагаєтеся якось виправдати - тобто однозначних рішень ще не прийняли , але думки в голові крутяться ...І знову ж таки - для себе - це одне , а для майбутнього - зовсім інше . Майбутнє тут - чи десь в розвинених країнах . В столиці , чи в провінції .Прийняття певного рішення міняє стратегію і далі тактику .Єдине , в чому впевнений - Київ буде рости і далі . Насправді для життя це некомфортно - але для всього іншого - плюси ...

Объективно, мне до принятия решения (или непринятия) необходимо пройти длинный путь. И я в его начале.Вопрос не в том,есть ли у меня сейчас необходимые деньги что то купить в Киеве, а в целесообразности.Жизнь в Киеве мне не нравится напрочь. Имею такой опыт,и в этом городе я совершенно не понимал, зачем мне машина. Начиная с того, где ее поставить, и заканчивая бесячими тянучками.По сути,я стану жить в Киеве только если не смогу не жить в нем. Если же я смогу быть набегами, то лучше мотаться во время этих набегов ночевать в Чернигов, где мне жить в разы комфортнее.Порассмативать Киев как инвестицию можно, но необходимо изучить рынок. И кроме этого, непросто быть лордом,если умотаю на 4 месяца в загранкомандировку.В общем тут целесообразность изучать и изучать.Ну а пока можно потролить ограниченного "лорда", он (она) давно меня улыбает).