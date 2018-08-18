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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 19 тра, 2020 10:13
investorkiev написав: airmax78 написав: Vlad442 написав:
Не понятен уровень агрессии, который иногда тут возникает. Более отвлеченной темы трудно себе представить. Цены что продажи, что аренды не зависят от того, что тут написано. Никто при принятии инвестрешений не руководствуется этой темой. Те, кто так делает, проигрывает. Настроения в теме отражают что было, а не что будет.
Это как туристам кричать и ругаться, обсуждая с какой стороны ночью будет ветер. При том, что палатки поставлены и менять никто ничего не будет.
Люди отстаивают здесь свои взгляды на идеальный КРЖН. И, кстати, вы не правы, что не влияет. И не правы, что тот кто внимательно читает ветку - проигрывает.
Тот кто внимательно читает ветку, как минимум:
1) Избавился от советской вторички.
2) Не влез в УКО, Укрбуд.
3) Не влез в ипеня.
4) Получил понимание что нельзя стеклить балконы, нахлобучивать кондеры на фасад, захватывать МОПы, надстраивать чердаки и т.п. - важная воспитательная функция.
И много чего еще.
Я лично провел замечательные годы на этом форуме!
Помните, Макс, как вы критиковали мои портфельные покупки? Говорили: «омг, надеюсь в портфель влезло не более двух однушек».
А я доволен покупками.
А что, влезло БОЛЬШЕ двух?
Продавайте все лишнее!
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Додано: Вів 19 тра, 2020 10:16
alex_dvornichenko написав:
На этапе строительства. Ввод в эксплуатацию +/- полгода. Я то выбор свой уже сделал, через месяц ключи получу. Но мониторю периодически, тот же район с убитым "жилым состоянием" + риэлторские и оформление такие же деньги стоят.... чешки-высотки.
Вы сравниваете не сравнимое. Вы сели играть в казино и выиграли. Когда дом обживется, сравните цены с вариантами в этой же вторичке с сопоставимыми ремонтами. Разница будет существенная.
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Vlad442
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Додано: Вів 19 тра, 2020 10:19
Puente написав: Hotab написав:investorkiev
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Я думаю что судьба 50% украинских провинциалов - стать понаехами. Это предопределено свыше, трендами на урбанизацию и обнищание переферии.
Какая-то скучная заезженная пластинка.
Как раз отображающая твой примитивизм.
Одно и то же бубонишь много лет, а все эти годы график роста стоимости рисует задницу. Или это ты сам себя убеждаешь, как и с дождем, что это божья роса?
Слушай,а чё ты "Натаха"? И дождь...
Может мы не все знаем о происхождении твоих капиталов, и лорд - это только отмывание?
Ну - об"єктивно Ви самого себе намагаєтеся якось виправдати - тобто однозначних рішень ще не прийняли , але думки в голові крутяться ...
І знову ж таки - для себе - це одне , а для майбутнього - зовсім інше . Майбутнє тут - чи десь в розвинених країнах . В столиці , чи в провінції .
Прийняття певного рішення міняє стратегію і далі тактику .
Єдине , в чому впевнений - Київ буде рости і далі . Насправді для життя це некомфортно - але для всього іншого - плюси ...
Объективно, мне до принятия решения (или непринятия) необходимо пройти длинный путь. И я в его начале.
Вопрос не в том,есть ли у меня сейчас необходимые деньги что то купить в Киеве, а в целесообразности.
Жизнь в Киеве мне не нравится напрочь. Имею такой опыт,и в этом городе я совершенно не понимал, зачем мне машина. Начиная с того, где ее поставить, и заканчивая бесячими тянучками.
По сути,я стану жить в Киеве только если не смогу не жить в нем. Если же я смогу быть набегами, то лучше мотаться во время этих набегов ночевать в Чернигов, где мне жить в разы комфортнее.
Порассмативать Киев как инвестицию можно, но необходимо изучить рынок. И кроме этого, непросто быть лордом,если умотаю на 4 месяца в загранкомандировку.
В общем тут целесообразность изучать и изучать.
Ну а пока можно потролить ограниченного "лорда", он (она) давно меня улыбает).
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 19 тра, 2020 10:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 10:20
alex_dvornichenko написав:
Хм...а чего народ так за вторичку держится ? не пойму. В Днепре новострои по цене чуть дороже вторички продаются на ура, а они держат планку на свой секонд хенд как собака кость. Чистой воды людская психиология ?
на цену влияет много факторов, недострой идёт дешевле потому что есть объекты которые с 2008 строят, с документами могут возникнуть вопросы, я год жил в сданом доме и ждал документов. Это всё риски, пока нет права собственности ваше имущество могут арестовать или конфисковать, могут объявиться ещё претенденты на вашу жил.площадь. В старых хрущах вижу один плюс это большой двор, где есть место и детям и машинам. Обычно в новостроях дворов нет - ни один застройщик не станет покупать лишний участок под нужды жильцов. Потом начинаются мученья где припарковать авто.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 10:28
Vlad442 написав:
Разница будет существенная.
Отлично. Всё таки вопрос "обжитости" я так понял в этом вопросе играет огромную роль, которую я недооценивал.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 10:28
alex_dvornichenko написав:
Хм...а чего народ так за вторичку держится ? не пойму. В Днепре новострои по цене чуть дороже вторички продаются на ура, а они держат планку на свой секонд хенд как собака кость. Чистой воды людская психиология ?
потому что новострой - это котлован с рисками
а готовое - есть готовое
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Додано: Вів 19 тра, 2020 10:41
alex_dvornichenko написав: Vlad442 написав: alex_dvornichenko написав:
Хм...а чего народ так за вторичку держится ? не пойму. В Днепре новострои по цене чуть дороже вторички продаются на ура, а они держат планку на свой секонд хенд как собака кость. Чистой воды людская психиология ?
Новострои это воздух над котлованом, или готовое обжитое? Не поверю, что свежий дом в аналогичном состоянии и аналогичным расположением будет стоить как советская вторичка.
На этапе строительства. Ввод в эксплуатацию +/- полгода. Я то выбор свой уже сделал, через месяц ключи получу. Но мониторю периодически, тот же район с убитым "жилым состоянием" + риэлторские и оформление такие же деньги стоят.... чешки-высотки.
Конкретно где и почём вы взяли? И сколько планируется вложить в ремонт(в метр или полная сумма)?
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барабашов
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Додано: Вів 19 тра, 2020 10:43
Vlad442 написав:
Может возникнуть эффект маятника. На период карантина многие побросали квартиры и вернулись на малую родину - зачем платить, когда не живешь? Арендодатели снизили цены и заселили тех, кто в обычных обстоятельствах не тянул арендовать. После карантина понаехи возвращаются, а их квартиры заняты. Что произойдет с ценой?
1. В Киеве станет больше работы для барист и тренеров личностного роста? Или у людей скопится много денег за период карантина?
2. По "маятнику". Вернётся больше барист и официанток, чем было, и забросит недвижку на рокету? Максимум что может быть при благоприятной ситуации - цены вернутся на докарантинный уровень. И даже для этого - топлива может не хватить
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Вів 19 тра, 2020 10:45
барабашов написав:
Конкретно где и почём вы взяли? И сколько планируется вложить в ремонт(в метр или полная сумма)?
Победа, примерно 25к по курсу в гривне, 43 кв. расчитываю вложиться в 150 у.е. метр.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko
в Вів 19 тра, 2020 10:47, всього редагувалось 1 раз.
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alex_dvornichenko
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Додано: Вів 19 тра, 2020 10:46
Первый написав:
25го травня поїде метро:-)
кто не успел - тот опоздал:-(
Быстрее бы, а то это просто ад на дорогах. Может хоть немного рассосется.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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