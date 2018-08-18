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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 19 тра, 2020 10:46
Hotab написав:
По сути,я стану жить в Киеве только если не смогу не жить в нем. Если же я смогу быть набегами, то лучше мотаться во время этих набегов ночевать в Чернигов, где мне жить в разы комфортнее
я не жил в Чернигове но жил во Львове, в Одессе, в Днепре и в Киеве. Киев проигрывает всем по расстояниям и пробкам, по этой причине локация имеет первоочередное значение, например район от метро Голосеевское до метро Теремки я считаю комфортным и гулять есть где (Феофания, Пирогово, ВДНХ, Голосеевский лес) и аэропорт жуляны недалеко, ночью на такси доехать быстро и недорого. 2й по удобству - Оболонь, там меньше места где гулять (набережную не предлагать там летом не протолкнуться). Дальше нужно оценивать загруженность поликлиник, садов и школ. Минусы маленьких городков - некуда пойти, нет выбора работы. Самый комфортный город для жизни (из перечисленных) имхо Одесса, а именно Таирова. С/на Поскот пробка в час пик и опять же негде гулять, район молдаванка просто ужасна.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 19 тра, 2020 10:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 10:47
alex_dvornichenko написав: барабашов написав:
Конкретно где и почём вы взяли? И сколько планируется вложить в ремонт(в метр или полная сумма)?
Победа, примерно 26к по курсу в гривне, 43 кв. расчитываю вложиться в 150 у.е. метр.
Это совсем не смешно.......
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Додано: Вів 19 тра, 2020 10:51
alex_dvornichenko написав: барабашов написав:
Конкретно где и почём вы взяли? И сколько планируется вложить в ремонт(в метр или полная сумма)?
Победа, примерно 25к по курсу в гривне, 43 кв. расчитываю вложиться в 150 у.е. метр.
26куе полная цена? Это Евпаторийская? Чего Салют по такой цене не взяли ранее?
150уе/метр ремонта будет жесткач. Либо самому и обои клеить и сантехнику ставить и линолеум стелить.
Телевизор с холодильником приличные в эти 6куе встать запросто могут
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барабашов
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Додано: Вів 19 тра, 2020 10:51
Жека79 написав: alex_dvornichenko написав: барабашов написав:
Конкретно где и почём вы взяли? И сколько планируется вложить в ремонт(в метр или полная сумма)?
Победа, примерно 26к по курсу в гривне, 43 кв. расчитываю вложиться в 150 у.е. метр.
Это совсем не смешно.......
Посмотрим, желать и получить разные вещи. ) Хотя по моим прикидкам ничего нереального в этой цифре нет.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 10:53
барабашов написав:
Телевизор с холодильником приличные в эти 6куе встать запросто могут
Это Затышный (Днепр). Технику я сюда не считал.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 10:55
Вкладчик1234 написав: Vlad442 написав:
Может возникнуть эффект маятника. На период карантина многие побросали квартиры и вернулись на малую родину - зачем платить, когда не живешь? Арендодатели снизили цены и заселили тех, кто в обычных обстоятельствах не тянул арендовать. После карантина понаехи возвращаются, а их квартиры заняты. Что произойдет с ценой?
1. В Киеве станет больше работы для барист и тренеров личностного роста? Или у людей скопится много денег за период карантина?
2. По "маятнику". Вернётся больше барист и официанток, чем было, и забросит недвижку на рокету? Максимум что может быть при благоприятной ситуации - цены вернутся на докарантинный уровень. И даже для этого - топлива может не хватить
в последние годы в Киеве стало плохо с работой и понаехи уже не штурмуют столицу. Чем меньше работы тем ниже зарплаты. Чтобы снимать семьей квартиру надо минимум зарабатывать 16-20к на двоих.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 10:58
Вкладчик1234 написав: Vlad442 написав:
Может возникнуть эффект маятника. На период карантина многие побросали квартиры и вернулись на малую родину - зачем платить, когда не живешь? Арендодатели снизили цены и заселили тех, кто в обычных обстоятельствах не тянул арендовать. После карантина понаехи возвращаются, а их квартиры заняты. Что произойдет с ценой?
1. В Киеве станет больше работы для барист и тренеров личностного роста? Или у людей скопится много денег за период карантина?
2. По "маятнику". Вернётся больше барист и официанток, чем было, и забросит недвижку на рокету? Максимум что может быть при благоприятной ситуации - цены вернутся на докарантинный уровень. И даже для этого - топлива может не хватить
Откроют все за редким исключением.
Чем Киев образца 1 июня будет отличаться от Киева 1 марта?
Может вернутся не все, но не забываем основу маятника - за два месяца карантина в квартиры уехавших заселялись те, кто раньше не мог арендовать отдельную квартиру.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 11:00
alex_dvornichenko написав:
Посмотрим, желать и получить разные вещи. ) Хотя по моим прикидкам ничего нереального в этой цифре нет.
100%. Я думал тоже нереально, но после фото полочек из остатков вагонки пересмотрел свою позицию
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Додано: Вів 19 тра, 2020 11:04
vitaliian
,
Минусы маленьких городков - некуда пойти, нет выбора работы.
Со второй частью предложения согласен целиком, а вот первая ...
Зачастую в небольших городах можно за копейки на такси оказаться на уютном ТИХОМ берегу реки с бокалом вина и барышней. А если без бокала, то на машине выбор мест непосредственно за городом тут же, с удочкой, спиннингом или просто мангалом. Это все о Чернигове и реке Десна.
В Херсоне с этим всем в разы сложнее. Весь Днепровский берег приватный, либо недоступный из-за камышей.
Ну а что касается того, чего нет в этих городах (типа оушенплаза и прочие артмолы) , то ТРЦ чуть попроще сейчас в каждом областном центре уже есть .
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