Додано: Вів 19 тра, 2020 11:14

hume написав: alex_dvornichenko написав: Посмотрим, желать и получить разные вещи. ) Хотя по моим прикидкам ничего нереального в этой цифре нет. Посмотрим, желать и получить разные вещи. ) Хотя по моим прикидкам ничего нереального в этой цифре нет.

100%. Я думал тоже нереально, но после фото полочек из остатков вагонки пересмотрел свою позицию 100%. Я думал тоже нереально, но после фото полочек из остатков вагонки пересмотрел свою позицию

Более чем реально, если что-то умеет делать сам. Если аля самодельные декоративные штукатурки из обычной гипсовой, а не ведро Капароловской за 100 уе. Если кирпичики гипсовые, а не натуральный камень. Если кабеля , розетки, модульку покупать не в Эпике, а получать индивидуальные предложения на "строимдом". Если плитка не Испания по 800, а Украина по 250. Если умеешь электролобзиком пилить ламинат и стелить его.Если умеешь держать в руках паяльник, и сделаешь разводку воды и отопления по квартире сам. И прочитает пару сайтов об уровнях наклона канализации и сам соберет этот конструктор. То ещё и останется. Причем зачастую в Херсоне наблюдаю такое не у нищебродов, а у моряков, владеющих десятком квартир. В рейсе заработал на новострой, пока ждал нового рейса пистячил сам ремонт. И так по кругу.