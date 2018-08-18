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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 тра, 2020 11:06
Hotab написав:
Зачастую в небольших городах можно за копейки на такси оказаться на уютном ТИХОМ берегу реки с бокалом вина и барышней. А если без бокала, то на машине выбор мест непосредственно за городом тут же, с удочкой, спиннингом или просто мангалом.
Для многих, в том числе и для меня это архиважно.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 11:14
Вкладчик1234 написав: Vlad442 написав:
Может возникнуть эффект маятника. На период карантина многие побросали квартиры и вернулись на малую родину - зачем платить, когда не живешь? Арендодатели снизили цены и заселили тех, кто в обычных обстоятельствах не тянул арендовать. После карантина понаехи возвращаются, а их квартиры заняты. Что произойдет с ценой?
1. В Киеве станет больше работы для барист и тренеров личностного роста? Или у людей скопится много денег за период карантина?
2. По "маятнику". Вернётся больше барист и официанток, чем было, и забросит недвижку на рокету?
Да
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Додано: Вів 19 тра, 2020 11:14
hume написав: alex_dvornichenko написав:
Посмотрим, желать и получить разные вещи. ) Хотя по моим прикидкам ничего нереального в этой цифре нет.
100%. Я думал тоже нереально, но после фото полочек из остатков вагонки пересмотрел свою позицию
Более чем реально, если что-то умеет делать сам. Если аля самодельные декоративные штукатурки из обычной гипсовой, а не ведро Капароловской за 100 уе. Если кирпичики гипсовые, а не натуральный камень. Если кабеля , розетки, модульку покупать не в Эпике, а получать индивидуальные предложения на "строимдом". Если плитка не Испания по 800, а Украина по 250. Если умеешь электролобзиком пилить ламинат и стелить его.
Если умеешь держать в руках паяльник, и сделаешь разводку воды и отопления по квартире сам. И прочитает пару сайтов об уровнях наклона канализации и сам соберет этот конструктор. То ещё и останется. Причем зачастую в Херсоне наблюдаю такое не у нищебродов, а у моряков, владеющих десятком квартир. В рейсе заработал на новострой, пока ждал нового рейса пистячил сам ремонт. И так по кругу.
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 19 тра, 2020 11:15, всього редагувалось 1 раз.
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Hotab
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Додано: Вів 19 тра, 2020 11:15
alex_dvornichenko написав: Hotab написав:
Зачастую в небольших городах можно за копейки на такси оказаться на уютном ТИХОМ берегу реки с бокалом вина и барышней. А если без бокала, то на машине выбор мест непосредственно за городом тут же, с удочкой, спиннингом или просто мангалом.
Для многих, в том числе и для меня это архиважно.
тогда ваш выбор новомосковск, там на самаре много очень уютных мест. В самом Днепре я не нашел где гулять, парк Глобы не впечатлил. Жителям Кирова/Титова и левого берега совсем печаль.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 11:22
Vlad442 написав:
Не понятен уровень агрессии, который иногда тут возникает. Более отвлеченной темы трудно себе представить. Цены что продажи, что аренды не зависят от того, что тут написано. Никто при принятии инвестрешений не руководствуется этой темой. Те, кто так делает, проигрывает. Настроения в теме отражают что было, а не что будет.
Это как туристам кричать и ругаться, обсуждая с какой стороны ночью будет ветер. При том, что палатки поставлены и менять никто ничего не будет.
Некоторые умники, начитавшись форумов, думают, что везде шара. А когда узнают, что объект продался без их экспертного мнения, недоуменно мямлят «как же так»
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Додано: Вів 19 тра, 2020 11:23
Hotab написав: hume написав: alex_dvornichenko написав:
Посмотрим, желать и получить разные вещи. ) Хотя по моим прикидкам ничего нереального в этой цифре нет.
100%. Я думал тоже нереально, но после фото полочек из остатков вагонки пересмотрел свою позицию
Более чем реально, если что-то умеет делать сам. Если аля самодельные декоративные штукатурки из обычной гипсовой, а не ведро Капароловской за 100 уе. Если кирпичики гипсовые, а не натуральный камень. Если кабеля , розетки, модульку покупать не в Эпике, а получать индивидуальные предложения на "строимдом". Если плитка не Испания по 800, а Украина по 250. Если умеешь электролобзиком пилить ламинат и стелить его.
Если умеешь держать в руках паяльник, и сделаешь разводку воды и отопления по квартире сам. И прочитает пару сайтов об уровнях наклона канализации и сам соберет этот конструктор. То ещё и останется. Причем зачастую в Херсоне наблюдаю такое не у нищебродов, а у моряков, владеющих десятком квартир. В рейсе заработал на новострой, пока ждал нового рейса пистячил сам ремонт. И так по кругу.
А потом заходить в такую квартиру чтоб хозяин (типа Баксика) перед тобой ремонтом своими золотыми руками похвастаться и окуеваешь. Потому что быстро-дешево-качественно бывает только в спарке. Ну или хозяин сам ремонты эти делает чем и зарабатывает на хлеб с икрой, А не в отпуске или после основной работы балуется.
Хотя под аренду конечно пойдет. Но не дороже однушки в совкофонде через дорогу с таким же шикарным ремонтом.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 11:23
Hotab написав:
Зачастую в небольших городах можно за копейки на такси оказаться на уютном ТИХОМ берегу реки с бокалом вина и барышней. А если без бокала, то на машине выбор мест непосредственно за городом тут же, с удочкой, спиннингом или просто мангалом. Это все о Чернигове и реке Десна.
как часто вы ездите за город на шашлык и рыбалку? А летним вечерком прогуляться перед сном хочется каждый день. Желательно чтобы зеленая зона была совсем рядом - в 1-2 км от дома. Чтобы можно было доехать на велике или электросамокате.
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