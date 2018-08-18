Додано: Вів 19 тра, 2020 11:34

Потому что быстро-дешево-качественно бывает только в спарке



Черниговых, житомирах, сумах, если есть Киев, где есть работа, медицина, развлечения, рестики, самочки, интеллектуальное соседство..



Я не знаю насколько качественно делают в Киеве наемные ремонтники, но я видывал ремонты в Херсоне, за которые отданы немалые деньги. И по материалам, и по работе.Возможно это людям не везло. Но пока что я склоняюсь к мнению, что это скорее правило, чем исключение.Так вот... Стены из газоблока штукатурят не по технологии , с последующей окраской. В результате получают через полгода паутинку.Кабеля в штукатурку кладут ШВВП или ПВС , со словами "я всегда так делал".Допускают скрутки под штукатуркой. И много много всего. Задорого.Никто не утруждает себя почитать ДБН, технологические карты. На все ответ "я всегда делал и было нормально" .Когда ты делаешь сам, либо нанял, но предварительно досконально изучил вопрос и требуешь делать так как положено, результат всегда лучше.Глупенькая ты, Натаха.В Чернигове все это есть в избытке, только вдвое дешевле. И барышни все умеющие и желающие, и частная медицина, и развитие для детей. Это не в райцентрах, где ж0па полная.