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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 19 тра, 2020 11:33
vitaliian написав: Hotab написав:
Зачастую в небольших городах можно за копейки на такси оказаться на уютном ТИХОМ берегу реки с бокалом вина и барышней. А если без бокала, то на машине выбор мест непосредственно за городом тут же, с удочкой, спиннингом или просто мангалом. Это все о Чернигове и реке Десна.
по дороге из Киева в Чернигов есть изумительные лесные озёра. Как часто вы ездите за город на шашлык и рыбалку? Если редко то в пределах 100 км такие места есть везде. А летним вечерком прогуляться перед сном хочется каждый день. Желательно чтобы зеленая зона была совсем рядом - в 1-2 км от дома. Чтобы можно было доехать на велике или электросамокате.
Если живешь в Киеве, то нормально зарабатываешь. Можешь приехать в тот же Шишкинн в Чернигове, это 1.5 часа езды, загрузить в свой джип пару перспективных студенток и отвиснуть там 2-3 дня.
Все. Больше в Чернигове делать нечего.
Вообще не понимаю смысла жить во всех этих Черниговых, житомирах, сумах, если есть Киев, где есть работа, медицина, развлечения, рестики, самочки, интеллектуальное соседство..
Один минус - жилье дорогое
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investorkiev
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Додано: Вів 19 тра, 2020 11:34
барабашов
,
Потому что быстро-дешево-качественно бывает только в спарке
Я не знаю насколько качественно делают в Киеве наемные ремонтники, но я видывал ремонты в Херсоне, за которые отданы немалые деньги. И по материалам, и по работе.
Возможно это людям не везло. Но пока что я склоняюсь к мнению, что это скорее правило, чем исключение.
Так вот... Стены из газоблока штукатурят не по технологии , с последующей окраской. В результате получают через полгода паутинку.
Кабеля в штукатурку кладут ШВВП или ПВС , со словами "я всегда так делал".
Допускают скрутки под штукатуркой. И много много всего. Задорого.
Никто не утруждает себя почитать ДБН, технологические карты. На все ответ "я всегда делал и было нормально" .
Когда ты делаешь сам, либо нанял, но предварительно досконально изучил вопрос и требуешь делать так как положено, результат всегда лучше.
Черниговых, житомирах, сумах, если есть Киев, где есть работа, медицина, развлечения, рестики, самочки, интеллектуальное соседство..
Глупенькая ты, Натаха.
В Чернигове все это есть в избытке, только вдвое дешевле. И барышни все умеющие и желающие, и частная медицина, и развитие для детей. Это не в райцентрах, где ж0па полная.
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 19 тра, 2020 11:37, всього редагувалось 1 раз.
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Hotab
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Додано: Вів 19 тра, 2020 11:35
airmax78 написав: investorkiev написав: Hotab написав:
Причем зачастую в Херсоне наблюдаю такое не у нищебродов, а у моряков, владеющих десятком квартир. В рейсе заработал на новострой, пока ждал нового рейса пистячил сам ремонт. И так по кругу.
10 квартир в Херсоне???
Накуа они там???
Что за безумие??
У моряков очень узкий горизонт. Особенно если они не на мостике работают.
Это жесть. Так бездарно проср@ть бабло - накупив хат в Херсоне - это нужно постараться. Бред.
Я даже не могу сходу назвать бОльший бесперспективняк и неликвид, чем хаты в Херсоне. Разве что хаты в Конотопе. Но есть ли в Конотопе люди, скупающие квартиры десятками? Не знаю...
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investorkiev
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Додано: Вів 19 тра, 2020 11:40
investorkiev написав:
Не знаю...
Мне тоже кажется что морякам лучше бы в Одессе скупать квартиры или бунгало в курортных посёлках...
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Додано: Вів 19 тра, 2020 11:40
airmax78 написав: investorkiev написав: Hotab написав:
Причем зачастую в Херсоне наблюдаю такое не у нищебродов, а у моряков, владеющих десятком квартир. В рейсе заработал на новострой, пока ждал нового рейса пистячил сам ремонт. И так по кругу.
10 квартир в Херсоне???
Накуа они там???
Что за безумие??
У моряков очень узкий горизонт. Особенно если они не на мостике работают.
Сейчас снять однуху 38-43 метров в новом фонде со свежим ремонтом без натурального камня и граничной столешницы порядка 4500+-грн. От строителей она стоит примерно 20-23 куе. Неужели тут выхлоп намного ниже,чем в Киеве, применив пропорциональность?
Почему Херсон?? Та хз. Они ж родом отсюда, здесь отучились, здесь семьи, здесь крюинговые компании.
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 19 тра, 2020 11:43, всього редагувалось 2 разів.
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Hotab
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Додано: Вів 19 тра, 2020 11:42
Долярчик написав:
Що тут знову рОкета/маятник?
Що, я даремно почав перекладувати свої депокотлетки на осінь/зиму?
Посмотрите на курс доллара.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 11:43
investorkiev написав: Hotab написав:
Причем зачастую в Херсоне наблюдаю такое не у нищебродов, а у моряков, владеющих десятком квартир. В рейсе заработал на новострой, пока ждал нового рейса пистячил сам ремонт. И так по кругу.
10 квартир в Херсоне???
Накуа они там???
Что за безумие??
Предложили мне нужную работу в Урюпинске (Цюрупинск 20км от Херсона,) посмотрел я объявления аж 2 квартиры сдаётся, одна убитая другая - с конским ценником. От работы отказался.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 19 тра, 2020 11:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 11:43
Hotab написав:
Если умеешь электролобзиком пилить ламинат и стелить его.
Тю, в мене тато звичайною пилкою-ножовкою легко різав ламінат!
vitaliian написав:
Желательно чтобы зеленая зона была совсем рядом - в 1-2 км от дома.
В мене така зона в 300 метрах від дому!
Добре, що я пару років тому зрозумів, що локація - наше фффсьо! А то колись думав/розглядав пропозиції в іпенях-іпенів міста Лева
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Вів 19 тра, 2020 11:45
vitaliian
,
одна убитая другая - с конским ценником.
Возможно это ответ на вопрос, почему они инвестируют туда.
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Hotab
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Додано: Вів 19 тра, 2020 11:46
Долярчик написав: Hotab написав:
Если умеешь электролобзиком пилить ламинат и стелить его.
Тю, в мене тато звичайною пилкою-ножовкою легко різав ламінат!
vitaliian написав:
Желательно чтобы зеленая зона была совсем рядом - в 1-2 км от дома.
В мене така зона в 300 метрах від дому!
Добре, що я пару років тому зрозумів, що локація - наше фффсьо! А то колись думав/розглядав пропозиції в іпенях-іпенів міста Лева
во Львове 2 зеленые зоны в Винниках и в Брюховичах. Парк на Стрыйской и Лычаковское кладбище не в счёт)
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