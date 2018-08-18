Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Hotab 23куе за метров так 35 (500 за метр было и без девала УЖЕ НЕ будет), ну пусть 40, как в совкофонде с нишей 1к, ремонт порядка 6-7куе с ворованными трубами и проводами и своими руками (сон по 4 часа в сутки в отпуске в херсоне норма) - и выхлоп 160-170 уе в лучшем случае если ноль простоев? Точно как в Киеве...
investorkiev написав:[ Это жесть. Так бездарно проср@ть бабло - накупив хат в Херсоне - это нужно постараться. Бред. Я даже не могу сходу назвать бОльший бесперспективняк и неликвид, чем хаты в Херсоне. Разве что хаты в Конотопе. Но есть ли в Конотопе люди, скупающие квартиры десятками? Не знаю...
Я когда то ⁶несколько дней прожил в квартире в центре Запорожья, а потом и Николаева. Короче, есть мысль, что квартиры в центрах городов, даже таких как Зп и Николаев, будут всегда пользоваться спросом, а вот с окраиной киева есть вопросы. И по одной и той же цене можно призадуматься что покупать.
Вчера разговаривал с москвой, в общем цена 40 тыс руб за однушку возле метро это норма. Можно найти и дешевле, если нужно ехать к метро. То есть безлимитная застройка болот на окраинах очень давит на цену.
барабашов написав:Hotab 23куе за метров так 35 (500 за метр было и без девала УЖЕ НЕ будет), ну пусть 40, как в совкофонде с нишей 1к, ремонт порядка 6-7куе с ворованными трубами и проводами и своими руками (сон по 4 часа в сутки в отпуске в херсоне норма) - и выхлоп 160-170 уе в лучшем случае если ноль простоев? Точно как в Киеве...
Я давно не лазил по сайтам с новостроями, но в 19-м была цена по 500 у.е. И за 19 год Херсон один из немногих, кто не подорожал совсем. Так как и так было дико переоценен. В сравнении со всякими Черниговами, которые были недооценены и хорошо выросли в цене. По сути сравнялись.
Hotab написав:Сейчас снять однуху 38-43 метров в новом фонде со свежим ремонтом без натурального камня и граничной столешницы порядка 4500+-грн. От строителей она стоит примерно 20-23 куе. Неужели тут выхлоп намного ниже,чем в Киеве, применив пропорциональность?
Почему Херсон?? Та хз. Они ж родом отсюда, здесь отучились, здесь семьи, здесь крюинговые компании.
Доходность не имеет никакого значения, когда осознаешь что Херсон вымрет в ближайшие 10 лет. Знатоки демографии, какая по Херсону убыль населения?
Это все равно что покупать квартиры посреди Сахары.
hume написав:Вчера разговаривал с москвой, в общем цена 40 тыс руб за однушку возле метро это норма. Можно найти и дешевле, если нужно ехать к метро. То есть безлимитная застройка болот на окраинах очень давит на цену.
С ценами в Мск полностью согласен, при этом обычно комунальные платит арендодатель, тоесть из этих 40 т.р он на руки получает 36т.р.
Но - у них цивилизованная застройка с поддержкой государства и ипотекой, всякими дом.рф и прочими госагенствами.
У нас дикая, и поэтому со скачущими обьемами. В 2017 Был рекорд - почти 1.8 млн метров ввода в эксплуатацию. Я тогда подумал: если такими темпами продолжится, то Хьюм будет прав.
Но к счастью пронесло, и пошло на спад. В 2019 году ввелось 1.1млн метров, в 2020 введется меньше миллиона. Все, застройка ипеней Киева закончилась, кто не успел тот опоздал. Цены на ПОХ спасены и будут расти, поскольку дефицит.