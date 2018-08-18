Додано: Вів 19 тра, 2020 11:52

investorkiev написав: [

Это жесть. Так бездарно проср@ть бабло - накупив хат в Херсоне - это нужно постараться. Бред.

Я даже не могу сходу назвать бОльший бесперспективняк и неликвид, чем хаты в Херсоне. Разве что хаты в Конотопе. Но есть ли в Конотопе люди, скупающие квартиры десятками? Не знаю... Это жесть. Так бездарно проср@ть бабло - накупив хат в Херсоне - это нужно постараться. Бред.Я даже не могу сходу назвать бОльший бесперспективняк и неликвид, чем хаты в Херсоне. Разве что хаты в Конотопе. Но есть ли в Конотопе люди, скупающие квартиры десятками? Не знаю...

Я когда то ⁶несколько дней прожил в квартире в центре Запорожья, а потом и Николаева. Короче, есть мысль, что квартиры в центрах городов, даже таких как Зп и Николаев, будут всегда пользоваться спросом, а вот с окраиной киева есть вопросы. И по одной и той же цене можно призадуматься что покупать.Вчера разговаривал с москвой, в общем цена 40 тыс руб за однушку возле метро это норма. Можно найти и дешевле, если нужно ехать к метро. То есть безлимитная застройка болот на окраинах очень давит на цену.