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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 39163917391839193920>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 11:49

Hotab
23куе за метров так 35 (500 за метр было и без девала УЖЕ НЕ будет), ну пусть 40, как в совкофонде с нишей 1к, ремонт порядка 6-7куе с ворованными трубами и проводами и своими руками (сон по 4 часа в сутки в отпуске в херсоне норма) - и выхлоп 160-170 уе в лучшем случае если ноль простоев? Точно как в Киеве...
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 11:52

  investorkiev написав:[
Это жесть. Так бездарно проср@ть бабло - накупив хат в Херсоне - это нужно постараться. Бред.
Я даже не могу сходу назвать бОльший бесперспективняк и неликвид, чем хаты в Херсоне. Разве что хаты в Конотопе. Но есть ли в Конотопе люди, скупающие квартиры десятками? Не знаю...

Я когда то ⁶несколько дней прожил в квартире в центре Запорожья, а потом и Николаева. Короче, есть мысль, что квартиры в центрах городов, даже таких как Зп и Николаев, будут всегда пользоваться спросом, а вот с окраиной киева есть вопросы. И по одной и той же цене можно призадуматься что покупать.

Вчера разговаривал с москвой, в общем цена 40 тыс руб за однушку возле метро это норма. Можно найти и дешевле, если нужно ехать к метро. То есть безлимитная застройка болот на окраинах очень давит на цену.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 11:54

  барабашов написав:Hotab
23куе за метров так 35 (500 за метр было и без девала УЖЕ НЕ будет), ну пусть 40, как в совкофонде с нишей 1к, ремонт порядка 6-7куе с ворованными трубами и проводами и своими руками (сон по 4 часа в сутки в отпуске в херсоне норма) - и выхлоп 160-170 уе в лучшем случае если ноль простоев? Точно как в Киеве...

Я давно не лазил по сайтам с новостроями, но в 19-м была цена по 500 у.е.
И за 19 год Херсон один из немногих, кто не подорожал совсем. Так как и так было дико переоценен. В сравнении со всякими Черниговами, которые были недооценены и хорошо выросли в цене. По сути сравнялись.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 11:54

  Hotab написав:Сейчас снять однуху 38-43 метров в новом фонде со свежим ремонтом без натурального камня и граничной столешницы порядка 4500+-грн. От строителей она стоит примерно 20-23 куе. Неужели тут выхлоп намного ниже,чем в Киеве, применив пропорциональность?

Почему Херсон?? Та хз. Они ж родом отсюда, здесь отучились, здесь семьи, здесь крюинговые компании.


Доходность не имеет никакого значения, когда осознаешь что Херсон вымрет в ближайшие 10 лет.
Знатоки демографии, какая по Херсону убыль населения?

Это все равно что покупать квартиры посреди Сахары.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 11:56

окраины нужны когда на рынке дефицит и не нужны когда дефицита нет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 12:00

  investorkiev написав:
Доходность не имеет никакого значения, когда осознаешь что Херсон вымрет в ближайшие 10 лет.
Знатоки демографии, какая по Херсону убыль населения?

Это все равно что покупать квартиры посреди Сахары.

Не преувеличивайте
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 12:01

  hume написав:Вчера разговаривал с москвой, в общем цена 40 тыс руб за однушку возле метро это норма. Можно найти и дешевле, если нужно ехать к метро. То есть безлимитная застройка болот на окраинах очень давит на цену.


С ценами в Мск полностью согласен, при этом обычно комунальные платит арендодатель, тоесть из этих 40 т.р он на руки получает 36т.р.

Но - у них цивилизованная застройка с поддержкой государства и ипотекой, всякими дом.рф и прочими госагенствами.

У нас дикая, и поэтому со скачущими обьемами.
В 2017 Был рекорд - почти 1.8 млн метров ввода в эксплуатацию. Я тогда подумал: если такими темпами продолжится, то Хьюм будет прав.

Но к счастью пронесло, и пошло на спад.
В 2019 году ввелось 1.1млн метров, в 2020 введется меньше миллиона. Все, застройка ипеней Киева закончилась, кто не успел тот опоздал.
Цены на ПОХ спасены и будут расти, поскольку дефицит.

Кто не верит - смотрите статистику.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 12:02

окраины нужны когда на рынке дефицит и не нужны когда дефицита нет.

  investorkiev написав:Знатоки демографии, какая по Херсону убыль населения?
в Херсонской области по 2 урожая помидоров за лето стригут, и арбузы с дынями больше нигде не растут. Если там убыль то совсем в стране печаль.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 12:04

  hume написав:
  investorkiev написав:
Доходность не имеет никакого значения, когда осознаешь что Херсон вымрет в ближайшие 10 лет.
Знатоки демографии, какая по Херсону убыль населения?

Это все равно что покупать квартиры посреди Сахары.

Не преувеличивайте


https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Херсонская_область

Население с 1996 года уменьшилось на 20%. Это катастрофа.

Население Херсона: по переписи 2001 года было 367 тыс жителей, на 2020 год - 319 тыс жителей, убыль за 19 лет 48 тыс жителей, это -15% и это ОФИЦИАЛЬНО.

А сколько херсончан с херсонской пропиской живут в Киеве? Явно больше чем Киевлян в Херсоне ))
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 12:10

  investorkiev написав:
  hume написав:
  investorkiev написав:
Доходность не имеет никакого значения, когда осознаешь что Херсон вымрет в ближайшие 10 лет.
Знатоки демографии, какая по Херсону убыль населения?

Это все равно что покупать квартиры посреди Сахары.

Не преувеличивайте


https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Херсонская_область

Население с 1996 года уменьшилось на 20%. Это катастрофа.

Население Херсона: по переписи 2001 года было 367 тыс жителей, на 2020 год - 319 тыс жителей, убыль за 19 лет 48 тыс жителей, это -15% и это ОФИЦИАЛЬНО.

А сколько херсончан с херсонской пропиской живут в Киеве? Явно больше чем Киевлян в Херсоне ))

Ну то есть живущих в Херсоне с Велыколепетыхской и Снегиревской ты не учитываешь?? Каждый областной центр точно так же стягивает к себе районы и села.
Или ты думаешь кто там в АТБ раьотает?

убыль за 19 лет 48 тыс жителей, это -15% и это ОФИЦИАЛЬНО.

Больше,чем в целом по стране?
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 19 тра, 2020 12:13, всього редагувалось 2 разів.
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