А що курс?
Такий, як і минулого року!
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 тра, 2020 12:10
А що курс?
Такий, як і минулого року!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 19 тра, 2020 12:18
Локейшн - наше фффсьо!)))
Ну, от я відносно не далеко Брюховицького лісу, але за 300 м від мене є парк!
(на фото я обвів свій будинок)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 19 тра, 2020 12:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 19 тра, 2020 12:22
Хотта-любитель золотого дождя, я тебе специально привел цифры отдельно по Херсону, и отдельно по всей Херсонской обл.
Везде минус примерно -20%, по Херсону чуточку меньше.
По Киеву за это время рост почти в 2 раза.
Осознай пропасть между Киевом и Херсоном.
При этом в Киеве сейчас живет самое молодое население во всей стране, так что и в дальнейшем перспектива будет только углублять пропасть между единственным мегаполисом страны и вымирающими городишками.
Додано: Вів 19 тра, 2020 12:23
Через 20 лет будет 200 тыс от силы. Через 40 превратится в п.г.т./город-призрак
Додано: Вів 19 тра, 2020 12:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ну народ - тут часом Польщу згадують - подивіться , які міста там по кількості населення . І міст менше добряче , і людей в них набагато менше ... Так що наші обласні центри ще дуже навіть великі . В тривалій перспективі вони як - невідомо ... Але нікуди не подінуться все одно . В той же Херсон корейці підтягнуться , наприклад ...
Додано: Вів 19 тра, 2020 12:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Крейцы, китайцы, турки, арабы. Не будет Украина пустовать.
Додано: Вів 19 тра, 2020 12:29
Чувак, смотри на ди-на-ми-ку.
Если население сократилось на 20% и сократится еще на 20% в ближайшие годы - нах кому в этом городе квартиры??? Кто в них будет жить?? Какие корейцы??? Почему не марсиане?? Что корейцы забыли в Херсоне??? Туда даже с@кс-туристы из Турции не поедут, они едут в Киев, и только в Киев!
Ежу понятно что эти 20% уехавших - это молодеж.
Остаются старики, но так у них уже есть жилье, и арендовать они не будут.
Ребята- любители Херсонов и Черниговов, снимайте розовые очки, ничего хорошего там уже никогда не будет, учитывая парадигму развития страны.
Додано: Вів 19 тра, 2020 12:29
Натаха, ловящая золотой дождь Хотаба, если города с 300 т. станут призраками, то останется Киев с 5-ю (???) , Одесса с 1 млн и Харьков с 2-мя?? Это все население страны, или ещё что-то будет?
При этом в Киеве будет стоить по 3 куе за метр?))
За счёт чего и кого?)
Пенсионеры Херсона тебе обеспечат ВВП и экспорт, чтобы в Киеве было по 3 куе/метр?)
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 19 тра, 2020 12:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 19 тра, 2020 12:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
почему дорого? почему по 3 куе? жк одесский бульвар 1,5 км от метро Теремки
Общая площадь:
36,49 м2
Жилая площадь:
15,97 м2
Спальня:
15,97 м2
Кухня:
6,84 м2
Прихожая:
6,53 м2
Санузел:
4,07 м2
Лоджия:
3,08 м2
591 138 грн (22300$)
Камрад из Днепра купил квартиру кажется на Победе дороже.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 19 тра, 2020 12:48, всього редагувалось 3 разів.
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter, Hotab, investorkiev, Puente, vitaliian і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|