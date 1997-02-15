Додано: Вів 19 тра, 2020 12:29

Puente написав: . Так що наші обласні центри ще дуже навіть великі . ....





В той же Херсон корейці підтягнуться , наприклад ... . Так що наші обласні центри ще дуже навіть великі . ....В той же Херсон корейці підтягнуться , наприклад ...

Чувак, смотри на ди-на-ми-ку.Если население сократилось на 20% и сократится еще на 20% в ближайшие годы - нах кому в этом городе квартиры??? Кто в них будет жить?? Какие корейцы??? Почему не марсиане?? Что корейцы забыли в Херсоне??? Туда даже с@кс-туристы из Турции не поедут, они едут в Киев, и только в Киев!Ежу понятно что эти 20% уехавших - это молодеж.Остаются старики, но так у них уже есть жилье, и арендовать они не будут.Ребята- любители Херсонов и Черниговов, снимайте розовые очки, ничего хорошего там уже никогда не будет, учитывая парадигму развития страны.