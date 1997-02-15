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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3917391839193920>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 12:10

  Vlad442 написав:
  Долярчик написав:Що тут знову рОкета/маятник?
Що, я даремно почав перекладувати свої депокотлетки на осінь/зиму?

Посмотрите на курс доллара.

А що курс?
Такий, як і минулого року!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 12:18

Локейшн - наше фффсьо!)))

  vitaliian написав:во Львове 2 зеленые зоны в Винниках и в Брюховичах. Парк на Стрыйской и Лычаковское кладбище не в счёт)

Ну, от я відносно не далеко Брюховицького лісу, але за 300 м від мене є парк!
(на фото я обвів свій будинок)
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 12:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Население Херсона: по переписи 2001 года было 367 тыс жителей, на 2020 год - 319 тыс жителей, убыль за 19 лет 48 тыс жителей, это -15% и это ОФИЦИАЛЬНО.
даже 319 тыс это крупный город,
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 12:22

  Hotab написав:Ну то есть живущих в Херсоне с Велыколепетыхской и Снегиревской ты не учитываешь?? Каждый областной центр точно так же стягивает к себе районы и села.
Или ты думаешь кто там в АТБ раьотает?

убыль за 19 лет 48 тыс жителей, это -15% и это ОФИЦИАЛЬНО.

Больше,чем в целом по стране?


Хотта-любитель золотого дождя, я тебе специально привел цифры отдельно по Херсону, и отдельно по всей Херсонской обл.
Везде минус примерно -20%, по Херсону чуточку меньше.

По Киеву за это время рост почти в 2 раза.

Осознай пропасть между Киевом и Херсоном.

При этом в Киеве сейчас живет самое молодое население во всей стране, так что и в дальнейшем перспектива будет только углублять пропасть между единственным мегаполисом страны и вымирающими городишками.
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 12:23

  vitaliian написав:
  investorkiev написав:Население Херсона: по переписи 2001 года было 367 тыс жителей, на 2020 год - 319 тыс жителей, убыль за 19 лет 48 тыс жителей, это -15% и это ОФИЦИАЛЬНО.
даже 319 тыс это крупный город,


Через 20 лет будет 200 тыс от силы. Через 40 превратится в п.г.т./город-призрак
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 12:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну народ - тут часом Польщу згадують - подивіться , які міста там по кількості населення . І міст менше добряче , і людей в них набагато менше ... Так що наші обласні центри ще дуже навіть великі . В тривалій перспективі вони як - невідомо ... Але нікуди не подінуться все одно . В той же Херсон корейці підтягнуться , наприклад ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 12:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Крейцы, китайцы, турки, арабы. Не будет Украина пустовать.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 12:29

  Puente написав:. Так що наші обласні центри ще дуже навіть великі . ....


В той же Херсон корейці підтягнуться , наприклад ...


Чувак, смотри на ди-на-ми-ку.
Если население сократилось на 20% и сократится еще на 20% в ближайшие годы - нах кому в этом городе квартиры??? Кто в них будет жить?? Какие корейцы??? Почему не марсиане?? Что корейцы забыли в Херсоне??? Туда даже с@кс-туристы из Турции не поедут, они едут в Киев, и только в Киев!

Ежу понятно что эти 20% уехавших - это молодеж.
Остаются старики, но так у них уже есть жилье, и арендовать они не будут.

Ребята- любители Херсонов и Черниговов, снимайте розовые очки, ничего хорошего там уже никогда не будет, учитывая парадигму развития страны.
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 12:29

  investorkiev написав:
  vitaliian написав:
  investorkiev написав:Население Херсона: по переписи 2001 года было 367 тыс жителей, на 2020 год - 319 тыс жителей, убыль за 19 лет 48 тыс жителей, это -15% и это ОФИЦИАЛЬНО.
даже 319 тыс это крупный город,


Через 20 лет будет 200 тыс от силы. Через 40 превратится в п.г.т./город-призрак

Натаха, ловящая золотой дождь Хотаба, если города с 300 т. станут призраками, то останется Киев с 5-ю (???) , Одесса с 1 млн и Харьков с 2-мя?? Это все население страны, или ещё что-то будет?
При этом в Киеве будет стоить по 3 куе за метр?))
За счёт чего и кого?)
Пенсионеры Херсона тебе обеспечат ВВП и экспорт, чтобы в Киеве было по 3 куе/метр?)
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 19 тра, 2020 12:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 12:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Вообще не понимаю смысла жить во всех этих Черниговых, житомирах, сумах, если есть Киев, где есть работа, медицина, развлечения, рестики, самочки, интеллектуальное соседство..
Один минус - жилье дорогое

  Hotab написав:При этом в Киеве будет стоить по 3 куе за метр?))

почему дорого? почему по 3 куе? жк одесский бульвар 1,5 км от метро Теремки

Общая площадь:
36,49 м2
Жилая площадь:
15,97 м2
Спальня:
15,97 м2
Кухня:
6,84 м2
Прихожая:
6,53 м2
Санузел:
4,07 м2
Лоджия:
3,08 м2

591 138 грн (22300$)

https://atlant.build/podbor-kvartir?pro ... al=1279_17

Камрад из Днепра купил квартиру кажется на Победе дороже.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 19 тра, 2020 12:48, всього редагувалось 3 разів.
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