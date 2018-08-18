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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3917391839193920

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 12:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Наконец-то, Хоттаб-извращенец, до тебя дошло.

Да, останется 5 городов и все.
Латинская америка уже прошла по этому пути, сейчас по нему активно идет Украина.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 12:37

investorkiev ,
-извращенец, до тебя дошло.

Да, останется 5 городов и все.

Натаха, не такой я и извращенец. Если я люблю на тебя дождем, это только ты меня так заводишь. Такая ты восхитительная.

Так расскажи, что будет производить эта страна в этих пяти городах? И что экспортировать, чтобы в этих городах люди ели хамон, а не крыс.
Пенсы ж в городах-призраках ничего не произведут. Весь расчет на прнаехавшую молодежь Киева. Что этакого произведет эта молодежь, чтобы купить квартиру за 120 куе, или снимать по 1.5 куе в месяц.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 12:42

  Hotab написав:investorkiev ,
-извращенец, до тебя дошло.

Да, останется 5 городов и все.

Натаха, не такой я извращенец. Если я люблю на тебя дождем, это только ты меня так заводишь. Такая ты восхитительная.

Так расскажи, что будет производить эта страна в этих пяти городах? И что экспортировать, чтобы в этих городах люди ели хамон, а не крыс.
Пенсы ж в городах-призраках ничего не произведут. Весь расчет на прнаехавшую молодежь Киева. Что этакого произведет эта молодежь, чтобы купить квартиру за 120 куе, или снимать по 1.5 куе в месяц.


Ой ну що ж всі дивляться на Західну Європу ....
Подивіться , наприклад , на Болівію . Нормальна країна - майже в 2 рази площа більше за нашу . Населення млн 10 . Живуть собі якось ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 12:47

  Hotab написав:investorkiev ,
-извращенец, до тебя дошло.

Да, останется 5 городов и все.

Натаха, не такой я и извращенец. Если я люблю на тебя дождем, это только ты меня так заводишь. Такая ты восхитительная.

Так расскажи, что будет производить эта страна в этих пяти городах? И что экспортировать, чтобы в этих городах люди ели хамон, а не крыс.
Пенсы ж в городах-призраках ничего не произведут. Весь расчет на прнаехавшую молодежь Киева. Что этакого произведет эта молодежь, чтобы купить квартиру за 120 куе, или снимать по 1.5 куе в месяц.


А что производят такого в Чернигове, что не производится в Киеве?

Аграрии останутся, ИТшники останутся, госсектор останется (ужмется), внутреннее производство останется - сыры, колбасы, булочки, молоко. Для этого не нужно столько людей в регионах, пойми.
Если сегодня Чернигова не станет как города, ну просто исчезнет, то ничегошеньки в жизни киевлян не поменяется.

Останется госкино, музеи гидности, патриотичные кныгарни, производители жовтой и блакытной краски, Эпицентры, Спортлайфы, все останется
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 12:49

  Puente написав:.. наприклад , на Болівію . Нормальна країна - майже в 2 рази площа більше за нашу . Населення млн 10 . Живуть собі якось ...

слово "якось" очень даже уместно
зато кокаин дешевый
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 12:51

  sequence написав:
  Puente написав:.. наприклад , на Болівію . Нормальна країна - майже в 2 рази площа більше за нашу . Населення млн 10 . Живуть собі якось ...

слово "якось" очень даже уместно
зато кокаин дешевый
падать есть куда.
vitaliian
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  #<1 ... 3917391839193920
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