Наконец-то, Хоттаб-извращенец, до тебя дошло.
Да, останется 5 городов и все.
Латинская америка уже прошла по этому пути, сейчас по нему активно идет Украина.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 12:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Наконец-то, Хоттаб-извращенец, до тебя дошло.
Да, останется 5 городов и все.
Латинская америка уже прошла по этому пути, сейчас по нему активно идет Украина.
Додано: Вів 19 тра, 2020 12:37
investorkiev ,
Натаха, не такой я и извращенец. Если я люблю на тебя дождем, это только ты меня так заводишь. Такая ты восхитительная.
Так расскажи, что будет производить эта страна в этих пяти городах? И что экспортировать, чтобы в этих городах люди ели хамон, а не крыс.
Пенсы ж в городах-призраках ничего не произведут. Весь расчет на прнаехавшую молодежь Киева. Что этакого произведет эта молодежь, чтобы купить квартиру за 120 куе, или снимать по 1.5 куе в месяц.
Додано: Вів 19 тра, 2020 12:42
Ой ну що ж всі дивляться на Західну Європу ....
Подивіться , наприклад , на Болівію . Нормальна країна - майже в 2 рази площа більше за нашу . Населення млн 10 . Живуть собі якось ...
Додано: Вів 19 тра, 2020 12:47
А что производят такого в Чернигове, что не производится в Киеве?
Аграрии останутся, ИТшники останутся, госсектор останется (ужмется), внутреннее производство останется - сыры, колбасы, булочки, молоко. Для этого не нужно столько людей в регионах, пойми.
Если сегодня Чернигова не станет как города, ну просто исчезнет, то ничегошеньки в жизни киевлян не поменяется.
Останется госкино, музеи гидности, патриотичные кныгарни, производители жовтой и блакытной краски, Эпицентры, Спортлайфы, все останется
Додано: Вів 19 тра, 2020 12:49
Додано: Вів 19 тра, 2020 12:51
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