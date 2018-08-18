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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 19 тра, 2020 12:58
Vlad442 написав:
То ли КР сильней вырос, то ли Харьков потерял, но если бы они переезжали сейчас, они купили бы в Харькове больше на деньги от продажи там.
Харьков вообще по недвижке дешёвый, примерно 1/2 от Киева.
Vlad442 написав: Hotab написав:
Так расскажи, что будет производить эта страна в этих пяти городах? И что экспортировать, чтобы в этих городах люди ели хамон, а не крыс.
Мир меняется. Посмотрите на Кривой Рог, который я упоминал. С производством там все нормально, но цены на недвижимость почему-то совсем невысокие.
грустно там всё в кривбасе, экологии нет, каждый 2й мечтает уехать, молодежь на производства не тянет, когда то работали вьетнамцы на мивине, почему индусам на криворожстали не поработать?
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 19 тра, 2020 13:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 12:59
Vlad442 написав: Hotab написав:
Так расскажи, что будет производить эта страна в этих пяти городах? И что экспортировать, чтобы в этих городах люди ели хамон, а не крыс.
Мир меняется. Посмотрите на Кривой Рог, который я упоминал. С производством там все нормально, но цены на недвижимость почему-то совсем невысокие.
Натаха сказала там скоро будут одни пенсы. Они не будут плавить метал.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 13:06
Gastarbaiter написав:
Где будут брать валюту на айфоны киевские барберы и баристы, когда во всяких Херсонах и Мариуполях некому станет выращивать зерно и выплавлять металл?
Для этого много людей не нужно.
В современном мире не нужно столько людей в производстве и с/х, как раньше. Двигателем урбанизации изначально было производство. Сосредоточить потенциал в одном месте. Сейчас автоматизация и технологии привели к тому, что появились "лишние" люди. Которым нечего делать. Поэтому последние десятилетия такой рост сферы услуг - чтобы их занять чем-то. Пролетариат перестал быть гегемоном. Этих "лишних" людей нужно где-то содержать. Намного дешевле это делать в муравейниках в миллионных городах, где на них дешевле расшарить инфраструктуру - медицину, поставки, магазины, отопление, бассейны, чем в небольших городках.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 13:15
investorkiev написав:
Потерли мой ответ, я тебе его в личку продублировал.
в теории да, ну переедут все жить в Киев где будут деньги на бутики и рестораны брать? все устроятся маркетологами? или друг другу кофе и шаурму продавать? нет столько работы в Киеве для дальнейшего роста населения. Пригороды уже пустуют, перестали ехать понаехи в Киев.
Те у кого есть бабки возможно переедут, им работа и ваша квартира не нужна, а пэрэсичный будет жить там где зарплаты хватит на хлеб и сигареты, ему бутики и рестораны на крышах ни к чему.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 19 тра, 2020 13:22, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 13:15
Vlad442 написав:
Может вернутся не все, но не забываем основу маятника - за два месяца карантина в квартиры уехавших заселялись те, кто раньше не мог арендовать отдельную квартиру.
основу чего, извините?
какой массив данных вы обработали, чтобы утверждать подобное?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 13:18
Ну добре - не хочете Болівію - подивіться на Ірландію . За рахунок чого вона в першій десятці ? Що там такого є ? А міста ? Та по нашим міркам - смт максимум ... Дублін - півмільйона ... Болота ...
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Додано: Вів 19 тра, 2020 13:20
Puente написав:
Подивіться , наприклад , на Болівію . Нормальна країна - майже в 2 рази площа більше за нашу . Населення млн 10 . Живуть собі якось ...
У Болівії немає поруч агресивної Московії, яка має до всіх сусідів територіальні претензії.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 19 тра, 2020 13:21
vitaliian написав: investorkiev написав:
Потерли мой ответ, я тебе его в личку продублировал.
ну переедут все жить в Киев где будут деньги на бутики и рестораны брать? все устроятся маркетологами? или друг другу кофе и шаурму продавать? нет столько работы в Киеве для дальнейшего роста населения. Те у кого есть бабки возможно переедут, им работа не нужна, а пэрэсичный будет жить там где зарплаты хватит на хлеб и сигареты, ему бутики и рестораны на крышах ни к чему.
Не мысли примитивно.
30 лет назад не было никакого ПОХа, там был пустырь.
Сейчас там полмиллиона рабочих мест. Идут стройки, появились кафе, трц, больницы, офисы ИТ компаний. Понимаешь?
Приезд людей в локацию сам по себе создает рост экономики и создание рабочих мест.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 13:22
Vlad442 написав: Gastarbaiter написав:
Где будут брать валюту на айфоны киевские барберы и баристы, когда во всяких Херсонах и Мариуполях некому станет выращивать зерно и выплавлять металл?
Для этого много людей не нужно.
В современном мире не нужно столько людей в производстве и с/х, как раньше. Двигателем урбанизации изначально было производство. Сосредоточить потенциал в одном месте. Сейчас автоматизация и технологии привели к тому, что появились "лишние" люди. Которым нечего делать. Поэтому последние десятилетия такой рост сферы услуг - чтобы их занять чем-то. Пролетариат перестал быть гегемоном. Этих "лишних" людей нужно где-то содержать. Намного дешевле это делать в муравейниках в миллионных городах, где на них дешевле расшарить инфраструктуру - медицину, поставки, магазины, отопление, бассейны, чем в небольших городках.
Я коли читаю муйню про памагите, села і маленькі міста вимирають починаю думати що сплю і читаю це не на економічному форумі, а десь на кідстафі.
особливо її розганяють жертви фейсбуку і інсти, хто ж коровку буде доїти і сапкою поле з буряками сапати.
агломерації це майбутнє людства. і лише питання скільки їх буде в Україні. джон дір сапає буряки і молоко з порошка будемо пити, оскільки піську на вебкамеру/чи губи в інтаграм приємніше показувати чим в різових чоботах гомно в корівниках місити.
Сорі за порівняння.
Ще є шанс у рекреації
решта буде з мінімальною кількістю людей.
Востаннє редагувалось Первый
в Вів 19 тра, 2020 13:26, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Додано: Вів 19 тра, 2020 13:25
vitaliian написав:
грустно там всё в кривбасе, экологии нет, каждый 2й мечтает уехать, молодежь на производства не тянет, когда то работали вьетнамцы на мивине, почему индусам на криворожстали не поработать?
В свое время были люди, которые работали в северных регионах и зарабатывали много денег. Были вахтовики. Была бы работа, а работать кому найдется в каком-то формате.
vitaliian написав:
ну переедут все жить в Киев где будут деньги брать? друг другу кофе продавать? нет столько работы в Киеве для дальнейшего роста населения за счёт понаехов. Те у кого есть бабки возможно переедут, а пэрэсичный будет жить там где зарплаты хватит на хлеб и сигареты.
Отрешитесь от денег. Посмотрите на ситуацию в общем. Обществу выгодней содержать этих людей в Киеве, чем в Изюме. Оно найдет способ дать денег этим лишним людям.
Чтобы содержать всех людей в стране/мире нужно чтобы работало в производственных процессах, скажем, 30% трудоспособного населения (и эта доля за счет автоматизации постоянно уменьшается). Дли их обслуживания нужны еще 30%. Остальные 40% это люди, которых нужно содержать потому что они люди. Им придумывают синекуру - наука, искусство, кофе продавать, юристами подрабатывать, риелторами и т. п. Или тупо пособие как в более развитых странах.
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