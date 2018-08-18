Додано: Вів 19 тра, 2020 13:38

Hotab

пока Херсон, Николаев, Запорожье, Тернополь, Франковск, Полтава и т.д. решают, закрывать ли города и всем переезжать в Киев, трибекина вонючка амортизируется на 98%, деньги от аренды будут вставлены в виде имплантов в упавшие сиськи и в виде керамики вместо выпавших зубов.

трибеки и влады уже ничего не умеют делать. от слова "совсем". арендный доход парализовал их способности и ничего вокруг, кроме вонючих эврик и круш, они не видят, считая это убожество верхом желаний пересичного человека.



вот когда больничка заставит их продавать и поток кэша уменьшится, вот тогда ребятам откроется истина.

что спекулянт "прохожий" в образе перекупа всегда будет в выигрыше, потому что свободный капитал сможет поместить в наиболее выигрышный актив.

а ребятки эти навсегда останутся на игле.

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.