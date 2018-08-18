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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 19 тра, 2020 13:27
investorkiev я успел прочитать и тут и в ЛС.
Смотри в чем ошибка. Ок, рабочих профессий в условном Херсоне хватит 30 тысяч. Но у них есть жены и дети. Им надо салоны маникюра и садики. Поликлиники. Есть пенсы, а им надо тоже больницы и собезы. Работягам надо наливайки, подросткам дискотеки. Надо дороги для машин, и службы,которые их чинят. И это все потому счас и есть в областных центрах, что это все там надо, чтобы работяги не только ипашили. И это все там будет. Глупо считать 30 тысяч работяг для обслуживания киевской красивой жизни.
Можно и вахтовым методом. И не надо садики и школы. Только тогда работяге надо платить как в Сибири, а не 10-15 т грн.
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Hotab
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Додано: Вів 19 тра, 2020 13:30
Gastarbaiter написав: investorkiev написав:
Ребята- любители Херсонов и Черниговов, снимайте розовые очки, ничего хорошего там уже никогда не будет, учитывая парадигму развития страны.
Где будут брать валюту на айфоны киевские барберы и баристы, когда во всяких Херсонах и Мариуполях некому станет выращивать зерно и выплавлять металл?
не то что бы образец для подражания, но возьмем Чехию.
Население 10.5 млн чел.
ВВП - 417 млрд дол
Экспорт 160 млрд дол
Украина
Население - хз, 32-35 млн чел
ВВП - 150 млрд дол
Экспорт - 65 млрд дол.
Вопрос: и че?
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investorkiev
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Додано: Вів 19 тра, 2020 13:34
Hotab написав:
Можно и вахтовым методом. И не надо садики и школы. Только тогда работяге надо платить как в Сибири, а не 10-15 т грн.
К этому и идет. Выгодней платить как в Сибири, чем содержать инфраструктуру (дороги/больницу/школу/садик) в селе, где работодателю нужно 100 человек в с/х и 20 человек в коровник.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 13:36
investorkiev написав: Gastarbaiter написав: investorkiev написав:
Ребята- любители Херсонов и Черниговов, снимайте розовые очки, ничего хорошего там уже никогда не будет, учитывая парадигму развития страны.
Где будут брать валюту на айфоны киевские барберы и баристы, когда во всяких Херсонах и Мариуполях некому станет выращивать зерно и выплавлять металл?
не то что бы образец для подражания, но возьмем Чехию.
Население 10.5 млн чел.
ВВП - 417 млрд дол
Экспорт 160 млрд дол
Украина
Население - хз, 32-35 млн чел
ВВП - 150 млрд дол
Экспорт - 65 млрд дол.
Вопрос: и че?
Только то, что в праге 1.2 ляма народа или 12% страны. Ты же немного другой сценарий рисуешь?
Если соглашаешься, что население Украины 10 лямов,в Киеве будет 1.2 , и твои квартиры пустуют, то расходимся.
А то надо английский садиться зубрить, без него в Киеве нечего делать.
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 19 тра, 2020 13:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 13:38
Puente написав:
..не хочете Болівію - подивіться на Ірландію . За рахунок чого вона в першій десятці ? Що там такого є ? ..
В смысле, что такого в Ирландии?? Там половину промышленного ВВП дает крепкое и вкусное бухло, производство очень автоматизировано, рынок сбыта - весь мир, огромная добавленная стоимость при кредите под 2-3%.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 13:38
Hotab
пока Херсон, Николаев, Запорожье, Тернополь, Франковск, Полтава и т.д. решают, закрывать ли города и всем переезжать в Киев, трибекина вонючка амортизируется на 98%, деньги от аренды будут вставлены в виде имплантов в упавшие сиськи и в виде керамики вместо выпавших зубов.
трибеки и влады уже ничего не умеют делать. от слова "совсем". арендный доход парализовал их способности и ничего вокруг, кроме вонючих эврик и круш, они не видят, считая это убожество верхом желаний пересичного человека.
вот когда больничка заставит их продавать и поток кэша уменьшится, вот тогда ребятам откроется истина.
что спекулянт "прохожий" в образе перекупа всегда будет в выигрыше, потому что свободный капитал сможет поместить в наиболее выигрышный актив.
а ребятки эти навсегда останутся на игле.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Вів 19 тра, 2020 13:39
investorkiev написав: vitaliian написав: investorkiev написав:
Потерли мой ответ, я тебе его в личку продублировал.
ну переедут все жить в Киев где будут деньги на бутики и рестораны брать? все устроятся маркетологами? или друг другу кофе и шаурму продавать? нет столько работы в Киеве для дальнейшего роста населения. Те у кого есть бабки возможно переедут, им работа не нужна, а пэрэсичный будет жить там где зарплаты хватит на хлеб и сигареты, ему бутики и рестораны на крышах ни к чему.
Не мысли примитивно.
30 лет назад не было никакого ПОХа, там был пустырь.
Сейчас там полмиллиона рабочих мест. Идут стройки, появились кафе, трц, больницы, офисы ИТ компаний. Понимаешь?
Приезд людей в локацию сам по себе создает рост экономики и создание рабочих мест.
на 10тыс понаехов откроется 100 парикмахерских, 1000 новых машин такси, 50 ресторанов, 50 бутиков, 1 супермаркет и 1 мед.клиника которые в совокупности трудоустроят 3 тыс понаехов, вопрос что остальные 7 тыс будут делать?
Безработного населения в любом обл./районном центре навалом, но экономика начнет расти только если они переедут на работу в Киев) Самому не смешно? Обвалят понаехи киевские зарплаты в итоге потребление среди киевлян упадёт.
для роста экономики даже отдельно взятой территории одной раб.силы мало, нужны инвестиции и рынок сбыта.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 19 тра, 2020 13:50, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 13:47
investorkiev написав: Hotab написав:
Только то, что в праге 1.2 ляма народа или 12% страны. Ты же немного другой сценарий рисуешь?
от ты дотошный. Смотреть нужно ди-на-ми-ку.
Прага в 2001 году - 1169 тыс
Прага в 2020 году - 1324 тыс
Прирост 155 тыс (уверен что неофициально еще больше, там одних украинцев тысяч 100). Прирост почти 15%.
За этот же период в Херсоне - убыль населения на эти же 15%.
Чуствуешь разницу? +15% и -15%, это разница в 30% в тендеции.
Hotab написав:
Можно и вахтовым методом. И не надо садики и школы. Только тогда работяге надо платить как в Сибири, а не 10-15 т грн.
Так уже - комбайнер на джон дире в сезон получает сколько? 100 тыс грн? 4 куе в месяц? Это в сезон. А в несезон он нах там не нужен, может возвращаться в Киев и таксовать например. Или работать баристой.
У них и население Чехии растет. И это только официально. Не считая понаехов, которые далеко не всегда в Праге, так как дорого.
Ты же Украине прогнозируешь падение населения в ноль , а Киеву на этом фоне кратный рост. И при этом рост ВВП как в Чехии, а не падение как в ДРК. Чувствуешь разницу?
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 19 тра, 2020 13:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 13:47
investorkiev написав:
..
не то что бы образец для подражания, но возьмем Чехию.
..
Чехия так себе пример. Почти всю свою историю, за исключением 40 послевоенных лет, Чехия была мастерской Германии, с дешевой и квалифицированной рабочей силой, которой не нужно никуда мигрировать, чтобы производить для Германии полуфабрикаты.
Сейчас зарплаты там подросли, немцам они уже не очень надо - поляки/венгры дешевле, а на "крафтовые" работы по сбору урожая и украинцы сгодятся
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Додано: Вів 19 тра, 2020 13:55
Yuri_T написав:Hotab
пока Херсон, Николаев, Запорожье, Тернополь, Франковск, Полтава и т.д. решают, закрывать ли города и всем переезжать в Киев, трибекина вонючка амортизируется на 98%, деньги от аренды будут вставлены в виде имплантов в упавшие сиськи и в виде керамики вместо выпавших зубов.
трибеки и влады уже ничего не умеют делать. от слова "совсем". арендный доход парализовал их способности и ничего вокруг, кроме вонючих эврик и круш, они не видят, считая это убожество верхом желаний пересичного человека.
вот когда больничка заставит их продавать и поток кэша уменьшится, вот тогда ребятам откроется истина.
что спекулянт "прохожий" в образе перекупа всегда будет в выигрыше, потому что свободный капитал сможет поместить в наиболее выигрышный актив.
а ребятки эти навсегда останутся на игле.
аж я сам плюсанул. браво.
нужно распродать все вонючки. Но куда дальше деньги, Юра, куда их деть???
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