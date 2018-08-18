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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 19 тра, 2020 13:56
Yuri_T написав:
трибеки и влады уже ничего не умеют делать. от слова "совсем". арендный доход парализовал их способности и ничего вокруг, кроме вонючих эврик и круш, они не видят, считая это убожество верхом желаний пересичного человека.
Почему вы так решили? Если человек смог заработать на лишнюю недвижимость, значит он, наверное, не совсем идиот?
Какая ваша роль в этой скорбной картине мира? Давайте угадаю. Молодой, талантливый, амбициозный, красивый, здоровый, но почему-то на покупку своей квартиры не получается накопить, поэтому приходится кормить этих никчемных трутней. Но придет и наш час. Когда-нибудь им придется тратить наши денежки не на Мальдивы, а на вставные челюсти и ремонт сисек. Тогда мы будем громко над ними смеяться, отдавая аренду. Я угадал?
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Vlad442
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Додано: Вів 19 тра, 2020 13:56
Hotab написав:
Ты же Украине прогнозируешь падение населения в ноль , а Киеву на этом фоне кратный рост. И при этом рост ВВП как в Чехии, а не падение как в ДРК. Чувствуешь разницу?
в ноль я прогнозирую население Херсона а не Украины.
В Украине же останется 5 крупных городов, и они будут увеличиваться, помнишь? А это уже совсем не ноль.
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investorkiev
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Додано: Вів 19 тра, 2020 13:58
Frant
,
Натаха почему-то никак не поймет, что в Киеве вращаются деньги только потому , что в провинции живут остальные 90% населения. Которые передают по ручейкам взятки на Киев от полиции, местных чиновников, судей , прокуроров, дети везут деньги за учебу ректорам и лендлордам за аренду.
Потому что налоги регионов текут в Киев в том числе (не смотря на децентрализацию).
А если в регионах нет этих людей, а есть Киев и все, то где деньги?
investorkiev написав: Hotab написав:
Ты же Украине прогнозируешь падение населения в ноль , а Киеву на этом фоне кратный рост. И при этом рост ВВП как в Чехии, а не падение как в ДРК. Чувствуешь разницу?
в ноль я прогнозирую население Херсона а не Украины.
В Украине же останется 5 крупных городов, и они будут увеличиваться, помнишь? А это уже совсем не ноль.
Помню. Только по твоему сценарию Киев станет как 2 Киева, а остальные как Киев. И живущие по той же схеме, как Киев.
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Hotab
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Додано: Вів 19 тра, 2020 14:03
Vlad442 написав:
Какая ваша роль в этой скорбной картине мира? Давайте угадаю. Молодой, талантливый, амбициозный, красивый, здоровый, но почему-то на покупку своей квартиры не получается накопить, поэтому приходится кормить этих никчемных трутней. Но придет и наш час. Когда-нибудь им придется тратить наши денежки не на Мальдивы, а на вставные челюсти и ремонт сисек. Тогда мы будем громко над ними смеяться, отдавая аренду. Я угадал?
абсурд.
вы в образе учителя географии, но ученики знают в 10 раз больше.
ваши фантасмагорические выводы, основанные на собственном видении мира, весьма забавляют.
только они, зачастую, ложные. потому, что ложны предположения.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Вів 19 тра, 2020 14:03
Hotab написав:
Натаха почему-то никак не поймет, что в Киеве вращаются деньги
как раз это Натаха четко поняла.
Поэтому она успешно и выгодно сдает недвижимость и безбедно живет.
Твоя дочка - будет всю жизнь жить в Херсоне? Она бы так хотела? А ты бы хотел что-бы она там всю жизнь жила? Почему то ты не отвечаешь на этот простой вопрос, тем не менее он ключевой - все нормальные родители хотят что-бы их дети переехали в Киев (ну или за границу), но уж точно никто не говорит: мечтаю чтобы мой сын/дочь всю жизнь прожили в Черкассах до старости.
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investorkiev
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Додано: Вів 19 тра, 2020 14:05
Vlad442 написав: Yuri_T написав:
трибеки и влады уже ничего не умеют делать. от слова "совсем". арендный доход парализовал их способности и ничего вокруг, кроме вонючих эврик и круш, они не видят, считая это убожество верхом желаний пересичного человека.
Почему вы так решили? Если человек смог заработать на лишнюю недвижимость, значит он, наверное, не совсем идиот?
что касается заработка.
создать/заработать и умничать на форумах немного отличается от распилить советское/купить эврику и умничать на форумах.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Вів 19 тра, 2020 14:08
investorkiev написав: Hotab написав:
Натаха почему-то никак не поймет, что в Киеве вращаются деньги
как раз это Натаха четко поняла.
Поэтому она успешно и выгодно сдает недвижимость и безбедно живет.
Твоя дочка - будет всю жизнь жить в Херсоне? Она бы так хотела? А ты бы хотел что-бы она там всю жизнь жила? Почему то ты не отвечаешь на этот простой вопрос, тем не менее он ключевой - все нормальные родители хотят что-бы их дети переехали в Киев (ну или за границу), но уж точно никто не говорит: мечтаю чтобы мой сын/дочь всю жизнь прожили в Черкассах до старости.
Черкаси красиво. не в черкасах на азоті в цеху аміачному, а в селі за 90 км від черкас на фермі з ранку до вечора гомно місила.
села необхідно розвивати! щоб трібека і юраТ могли молочко в києві органічне пити і на форумі один одному дулі крутити.
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Вів 19 тра, 2020 14:17
Yuri_T написав:
трибеки и влады уже ничего не умеют делать. от слова "совсем". арендный доход парализовал их способности и ничего вокруг, кроме вонючих эврик и круш
, они не видят, считая это убожество верхом желаний пересичного человека.
Юра, держите себя в руках, не завидуйте так сильно. Верьте в себя - и вы сможете купить когда-нибудь вонючую квартиру.
разве есть хоть одни человек на форуме, в киеве, во всей Украине, которому бы я хотел подарить вонючую квартиру возле метро, а он/она бы сказала: нет, не нужно мне этой гадости?
Кстати, я планирую повыходить из однушек и прикупить магазинов под аренду. Это тоже будет вызывать в вас такую злость? или тут эмоций уже не будет - магазин ну магазин. А эмоции вызывает проклятый лендлорд-кровопийца, потому что ты видишь как он каждый месяц жирует на твои кровные денежки?
Востаннє редагувалось investorkiev
в Вів 19 тра, 2020 14:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 14:18
Yuri_T написав: Vlad442 написав: Yuri_T написав:
трибеки и влады уже ничего не умеют делать. от слова "совсем". арендный доход парализовал их способности и ничего вокруг, кроме вонючих эврик и круш, они не видят, считая это убожество верхом желаний пересичного человека.
Почему вы так решили? Если человек смог заработать на лишнюю недвижимость, значит он, наверное, не совсем идиот?
что касается заработка.
создать/заработать и умничать на форумах немного отличается от распилить советское/купить эврику и умничать на форумах.
Почему вы предполагаете по умолчанию, что арендодатели не создали/заработали, а распилили?
Могу предположить, что тут работают два фактора. Первый классовая ненависть. Почему я должен отдавать свои нелегко заработанные деньги за базовую потребность в жилье. С родителями я жил бесплатно по праву рождения. Второй это как в песне Слепакова про женщину в Лексусе. Признать, что кто-то добился большего своим трудом, это признать, что я не настолько умный/трудолюбивый/усердный, что больно бьет по самолюбию. Проще поверить, что кто-то украл/распилил.
По поводу Эврики, раз вы ее упомянули. Скажите, могли вы найти в 15-16 годах около 25 тыс долларов с учетом того, что можно было взять рассрочку более чем на год или кредит под 10% в гривне? Уверен, что имели возможность, но вы не рискнули, или решили ждать когда упадет еще. Это был ваш выбор. Кто-то сделал другой выбор. Что кто-то выиграл в казино - это же не повод для завсти, как и не повод для радости, когда кто-то проиграл. Кстати, 29 инвесторы Эврики будут перекрывать Крещатик.
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Vlad442
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