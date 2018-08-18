Додано: Вів 19 тра, 2020 14:18

Yuri_T написав: Vlad442 написав: Yuri_T написав: трибеки и влады уже ничего не умеют делать. от слова "совсем". арендный доход парализовал их способности и ничего вокруг, кроме вонючих эврик и круш, они не видят, считая это убожество верхом желаний пересичного человека. трибеки и влады уже ничего не умеют делать. от слова "совсем". арендный доход парализовал их способности и ничего вокруг, кроме вонючих эврик и круш, они не видят, считая это убожество верхом желаний пересичного человека.

Почему вы так решили? Если человек смог заработать на лишнюю недвижимость, значит он, наверное, не совсем идиот? Почему вы так решили? Если человек смог заработать на лишнюю недвижимость, значит он, наверное, не совсем идиот?

что касается заработка.

создать/заработать и умничать на форумах немного отличается от распилить советское/купить эврику и умничать на форумах. что касается заработка.создать/заработать и умничать на форумах немного отличается от распилить советское/купить эврику и умничать на форумах.

Почему вы предполагаете по умолчанию, что арендодатели не создали/заработали, а распилили?Могу предположить, что тут работают два фактора. Первый классовая ненависть. Почему я должен отдавать свои нелегко заработанные деньги за базовую потребность в жилье. С родителями я жил бесплатно по праву рождения. Второй это как в песне Слепакова про женщину в Лексусе. Признать, что кто-то добился большего своим трудом, это признать, что я не настолько умный/трудолюбивый/усердный, что больно бьет по самолюбию. Проще поверить, что кто-то украл/распилил.По поводу Эврики, раз вы ее упомянули. Скажите, могли вы найти в 15-16 годах около 25 тыс долларов с учетом того, что можно было взять рассрочку более чем на год или кредит под 10% в гривне? Уверен, что имели возможность, но вы не рискнули, или решили ждать когда упадет еще. Это был ваш выбор. Кто-то сделал другой выбор. Что кто-то выиграл в казино - это же не повод для завсти, как и не повод для радости, когда кто-то проиграл. Кстати, 29 инвесторы Эврики будут перекрывать Крещатик.