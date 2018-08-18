Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Уже в 40 лет между этими двумя девушками (одна из которых уехала в Киев в 17 лет, а другая осталась жить в Херсоне) будет разительная разница, видная невооруженным взглядом.
Ну я могу о разнице сказать. На учёбе в Киеве я немного покружил свою преподшу по англ. Ей 35 и она живёт в съемной квартире без мужика. Думает вернуться на родину. Квартиру не купит никогда, перспектив ноль. В Херсоне морячка 29 лет знакомая, ездит на двухлетней сх-5 . В квартире ремонт на 40 куе, дача на Днепре. Не дала, зараза, побоялась потерять все, если муж узнает. Все индивидуально.
Долярчик написав:От я поділяю лендлордів(як тут хтось подібне вже писав) на 3 категорії: 1) Лендлорд, який себе обмежував у всьому(одяг/їжа/відпустки/розваги і т. п.) і своєю наполегливою працею і "смикалістю" досягнув 1-2-3 і більше квартир для здачі в оренду - ПОВАЖАЮ!!! 2) Лендлорд, який став таким, завдяки спадщині - ну таке, просто повезло. Але, якщо він починає вихвалятись/повчати інших, який він крутий, а ви всі просто мало працюєте - такого НЕПОВАЖАЮ!!! 3) Лендлорд, який став таким, завдяки тому, що накрав/хабарник і т. п. - КАТЕГОРИЧНО НЕ ПОВАЖАЮ!!! - Чи, навіть, швидше НЕНАВИДЖУ такого!!!
Как это сразу выяснить арендатору к какой категории относится ленлорд?
Puente написав:Ну добре - не хочете Болівію - подивіться на Ірландію . За рахунок чого вона в першій десятці ? Що там такого є ? А міста ? Та по нашим міркам - смт максимум ... Дублін - півмільйона ... Болота ...
ну DELL е... опять же виски которое пьет весь мир...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Покупки 2015 года уже практически окупились арендой
Ну нормас. Вложиться 5 лет назад, и сейчас выйти в ноль "почти". Ахренетт бизнес-план. А если дальше вниз, ведь с 08-го вниз идём. Да?
Имелось в виду, что те, кто купил котлован в 15-ом, в 16-ом его получил, сразу сделал жлобремонт и пустил в аренду под 20+% годовых от цены входа, уже почти окупили свое вложение арендными платежами и имеют на руках в два раза подорожавшую квартиру, за которую заплатили арендаторы. Оптимистично на грани реальности, но, думаю, можно найти пример такого развития событий.
Yuri_T написав:Hotab пока Херсон, Николаев, Запорожье, Тернополь, Франковск, Полтава и т.д. решают, закрывать ли города и всем переезжать в Киев, трибекина вонючка амортизируется на 98%, деньги от аренды будут вставлены в виде имплантов в упавшие сиськи и в виде керамики вместо выпавших зубов. трибеки и влады уже ничего не умеют делать. от слова "совсем". арендный доход парализовал их способности и ничего вокруг, кроме вонючих эврик и круш, они не видят, считая это убожество верхом желаний пересичного человека.
вот когда больничка заставит их продавать и поток кэша уменьшится, вот тогда ребятам откроется истина. что спекулянт "прохожий" в образе перекупа всегда будет в выигрыше, потому что свободный капитал сможет поместить в наиболее выигрышный актив. а ребятки эти навсегда останутся на игле.
аж я сам плюсанул. браво. нужно распродать все вонючки. Но куда дальше деньги, Юра, куда их деть???
Ответ очевиден, к сожалению. Деньги нужно отдать тем, кто умеет ими распоряжаться лучше всех в мире. В сосредоточение лучших мозгов, самых передовых технологий и научно-технических разработок, лучшего в мире менеджмента. Деньги нужно вложить в крупнейшие американские и европейские компании. Такой простой и беспощадный (для Украины) ответ. Надо только точку входа правильную найти.
А так бывает? Я купил в августе в 15-м на уровне первого этажа, но ключи получил в мае 18-м. Пока появился свет и тд., то уже 19-й. Пока ремонт - уже конец 19-го. А можно где-то было в 16-м уже запустить квартирантов?