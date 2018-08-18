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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 14:41

investorkiev ,

Уже в 40 лет между этими двумя девушками (одна из которых уехала в Киев в 17 лет, а другая осталась жить в Херсоне) будет разительная разница, видная невооруженным взглядом.


Ну я могу о разнице сказать.
На учёбе в Киеве я немного покружил свою преподшу по англ. Ей 35 и она живёт в съемной квартире без мужика. Думает вернуться на родину. Квартиру не купит никогда, перспектив ноль.
В Херсоне морячка 29 лет знакомая, ездит на двухлетней сх-5 . В квартире ремонт на 40 куе, дача на Днепре. Не дала, зараза, побоялась потерять все, если муж узнает. Все индивидуально.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 14:41

  Долярчик написав:От я поділяю лендлордів(як тут хтось подібне вже писав) на 3 категорії:
1) Лендлорд, який себе обмежував у всьому(одяг/їжа/відпустки/розваги і т. п.) і своєю наполегливою працею і "смикалістю" досягнув 1-2-3 і більше квартир для здачі в оренду - ПОВАЖАЮ!!!
2) Лендлорд, який став таким, завдяки спадщині - ну таке, просто повезло. Але, якщо він починає вихвалятись/повчати інших, який він крутий, а ви всі просто мало працюєте - такого НЕПОВАЖАЮ!!!
3) Лендлорд, який став таким, завдяки тому, що накрав/хабарник і т. п. - КАТЕГОРИЧНО НЕ ПОВАЖАЮ!!! - Чи, навіть, швидше НЕНАВИДЖУ такого!!!

Как это сразу выяснить арендатору к какой категории относится ленлорд? :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 14:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

долярчик, аркада 19% от 1 мио даёт
https://arkada.ua/ua/fiz/1737/2299/

эврика/патриотика дорожают на 19% в год?
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 19 тра, 2020 14:43, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 14:42

  Puente написав:Ну добре - не хочете Болівію - подивіться на Ірландію . За рахунок чого вона в першій десятці ? Що там такого є ? А міста ? Та по нашим міркам - смт максимум ... Дублін - півмільйона ... Болота ...

ну DELL е...
опять же виски которое пьет весь мир...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 14:45

investorkiev ,
Покупки 2015 года уже практически окупились арендой

Ну нормас. Вложиться 5 лет назад, и сейчас выйти в ноль "почти". Ахренетт бизнес-план. А если дальше вниз, ведь с 08-го вниз идём. Да?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 14:53

  investorkiev написав:Покупки 2015 года уже практически окупились арендой

Чушь.
Натаха, не заливай так.
Очевидно, маєш добрячі збитки.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 14:54

  Hotab написав:investorkiev ,
Покупки 2015 года уже практически окупились арендой

Ну нормас. Вложиться 5 лет назад, и сейчас выйти в ноль "почти". Ахренетт бизнес-план. А если дальше вниз, ведь с 08-го вниз идём. Да?

Имелось в виду, что те, кто купил котлован в 15-ом, в 16-ом его получил, сразу сделал жлобремонт и пустил в аренду под 20+% годовых от цены входа, уже почти окупили свое вложение арендными платежами и имеют на руках в два раза подорожавшую квартиру, за которую заплатили арендаторы.
Оптимистично на грани реальности, но, думаю, можно найти пример такого развития событий.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 14:58

  investorkiev написав:
  Yuri_T написав:Hotab
пока Херсон, Николаев, Запорожье, Тернополь, Франковск, Полтава и т.д. решают, закрывать ли города и всем переезжать в Киев, трибекина вонючка амортизируется на 98%, деньги от аренды будут вставлены в виде имплантов в упавшие сиськи и в виде керамики вместо выпавших зубов.
трибеки и влады уже ничего не умеют делать. от слова "совсем". арендный доход парализовал их способности и ничего вокруг, кроме вонючих эврик и круш, они не видят, считая это убожество верхом желаний пересичного человека.

вот когда больничка заставит их продавать и поток кэша уменьшится, вот тогда ребятам откроется истина.
что спекулянт "прохожий" в образе перекупа всегда будет в выигрыше, потому что свободный капитал сможет поместить в наиболее выигрышный актив.
а ребятки эти навсегда останутся на игле.

аж я сам плюсанул. браво.
нужно распродать все вонючки. Но куда дальше деньги, Юра, куда их деть???

Ответ очевиден, к сожалению. Деньги нужно отдать тем, кто умеет ими распоряжаться лучше всех в мире. В сосредоточение лучших мозгов, самых передовых технологий и научно-технических разработок, лучшего в мире менеджмента. Деньги нужно вложить в крупнейшие американские и европейские компании. Такой простой и беспощадный (для Украины) ответ. Надо только точку входа правильную найти.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 15:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Деньги нужно вложить в крупнейшие американские и европейские компании. Такой простой и беспощадный (для Украины) ответ. Надо только точку входа правильную найти.
в теслу
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 15:02

Vlad442 ,
купил котлован в 15-ом, в 16-ом его получил

А так бывает? Я купил в августе в 15-м на уровне первого этажа, но ключи получил в мае 18-м. Пока появился свет и тд., то уже 19-й. Пока ремонт - уже конец 19-го.
А можно где-то было в 16-м уже запустить квартирантов?
Hotab
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