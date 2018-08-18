Додано: Вів 19 тра, 2020 15:04

Hotab написав: investorkiev ,



Уже в 40 лет между этими двумя девушками (одна из которых уехала в Киев в 17 лет, а другая осталась жить в Херсоне) будет разительная разница, видная невооруженным взглядом.





Ну я могу о разнице сказать.

На учёбе в Киеве я немного покружил свою преподшу по англ. Ей 35 и она живёт в съемной квартире без мужика. Думает вернуться на родину. Квартиру не купит никогда, перспектив ноль.

В Херсоне морячка 29 лет знакомая, ездит на двухлетней сх-5 . В квартире ремонт на 40 куе, дача на Днепре. Не дала, зараза, побоялась потерять все, если муж узнает. Все индивидуально. Ну я могу о разнице сказать.На учёбе в Киеве я немного покружил свою преподшу по англ. Ей 35 и она живёт в съемной квартире без мужика. Думает вернуться на родину. Квартиру не купит никогда, перспектив ноль.В Херсоне морячка 29 лет знакомая, ездит на двухлетней сх-5 . В квартире ремонт на 40 куе, дача на Днепре. Не дала, зараза, побоялась потерять все, если муж узнает. Все индивидуально.

Ага ага, знаю таких которые годами «собираются уехать, бо перспектив нет, надоело кормить лендлорда».Из этого выводы:1) жилье в Киеве всегда дорого для понаехов, я вам это уже говорил2) всегда найдется понаех, который будет кормить лендлорда в Киеве3) между хотеть и уехать - пропасть. Она помнит свой условно Херсон когда была 17летней девочкой и трава была зеленее.Сейчас, если она на месяц вернется и столкнется с тем, что ей не смогут сделать такой маникюр и такими материалами как в Киеве, подстричь так как в Киеве (это реальные вещи, бо профессионализм мастеров и качество расходников отличаются в разы в Киеве и на переферии). Да банально я в Житомире не могу купить нигде колбасы Сервелад, которую я ем - потому что таких дорогих колбас тут не продают, а те что подешевле - и на вкус совсем другие.И когда сердечко прихватит, то в Херсоне это дорога в один конец, а в Киеве вытянут (я рассказывал уже про Конотоп - там инсульт - это приговор).Да и удачного жениха в Киеве проще найти - выбор больше, рынок более емкий.Пикаперы советуют не заниматься пикапом в городе меньше 0.7-1 млн жителей, иначе примелькаешься и тебя начнут бить ))