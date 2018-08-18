Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Уже в 40 лет между этими двумя девушками (одна из которых уехала в Киев в 17 лет, а другая осталась жить в Херсоне) будет разительная разница, видная невооруженным взглядом.
Ну я могу о разнице сказать. На учёбе в Киеве я немного покружил свою преподшу по англ. Ей 35 и она живёт в съемной квартире без мужика. Думает вернуться на родину. Квартиру не купит никогда, перспектив ноль. В Херсоне морячка 29 лет знакомая, ездит на двухлетней сх-5 . В квартире ремонт на 40 куе, дача на Днепре. Не дала, зараза, побоялась потерять все, если муж узнает. Все индивидуально.
Ага ага, знаю таких которые годами «собираются уехать, бо перспектив нет, надоело кормить лендлорда».
Из этого выводы: 1) жилье в Киеве всегда дорого для понаехов, я вам это уже говорил 2) всегда найдется понаех, который будет кормить лендлорда в Киеве 3) между хотеть и уехать - пропасть. Она помнит свой условно Херсон когда была 17летней девочкой и трава была зеленее. Сейчас, если она на месяц вернется и столкнется с тем, что ей не смогут сделать такой маникюр и такими материалами как в Киеве, подстричь так как в Киеве (это реальные вещи, бо профессионализм мастеров и качество расходников отличаются в разы в Киеве и на переферии). Да банально я в Житомире не могу купить нигде колбасы Сервелад, которую я ем - потому что таких дорогих колбас тут не продают, а те что подешевле - и на вкус совсем другие.
И когда сердечко прихватит, то в Херсоне это дорога в один конец, а в Киеве вытянут (я рассказывал уже про Конотоп - там инсульт - это приговор).
Да и удачного жениха в Киеве проще найти - выбор больше, рынок более емкий. Пикаперы советуют не заниматься пикапом в городе меньше 0.7-1 млн жителей, иначе примелькаешься и тебя начнут бить ))
Востаннє редагувалось investorkiev в Вів 19 тра, 2020 15:05, всього редагувалось 1 раз.
Долярчик написав:От я поділяю лендлордів(як тут хтось подібне вже писав) на 3 категорії: 1) Лендлорд, який себе обмежував у всьому(одяг/їжа/відпустки/розваги і т. п.) і своєю наполегливою працею і "смикалістю" досягнув 1-2-3 і більше квартир для здачі в оренду - ПОВАЖАЮ!!! 2) Лендлорд, який став таким, завдяки спадщині - ну таке, просто повезло. Але, якщо він починає вихвалятись/повчати інших, який він крутий, а ви всі просто мало працюєте - такого НЕПОВАЖАЮ!!! 3) Лендлорд, який став таким, завдяки тому, що накрав/хабарник і т. п. - КАТЕГОРИЧНО НЕ ПОВАЖАЮ!!! - Чи, навіть, швидше НЕНАВИДЖУ такого!!!
Как это сразу выяснить арендатору к какой категории относится ленлорд?
Ніяк, - ми лише можео судити про тутешніх лендлордів
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
А так бывает? Я купил в августе в 15-м на уровне первого этажа, но ключи получил в мае 18-м. Пока появился свет и тд., то уже 19-й. Пока ремонт - уже конец 19-го. А можно где-то было в 16-м уже запустить квартирантов?
Один из моих примеров по срокам: в ноябре покупка, в мае сл.года - ключи. 3 месяца ремонт, с сентября живет арендатор. Итого с момента заноса денег в ОП до получения кешфло - 10 месяцев. На момент покупки был конечно не котлован, а почти готовый дом, но ОП проводил акцию - 820$/м (на котловане было 790-800$). Понятно что это оптимистически-реальный вариант, но такие бывают, это факт.
Что-бы с августа 2015 по конец 2019 ждать кешфло (больше 4 лет с момента покупки) - это девиация, возможно для любителей золотого дождя. Что еще раз показывает неэффективность переферийной экономики: там где можно уложиться в 2 года, они растягивают процесс на 4+ года. При доходности 20% годовых, эти дополнительные 2 года - это -40% от инвестиции. Тоесть тебе метр грубо говоря обошелся не 700$, а 980$ учитывая цену проср@ного времени)
Востаннє редагувалось investorkiev в Вів 19 тра, 2020 15:15, всього редагувалось 1 раз.
Puente написав:Ну добре - не хочете Болівію - подивіться на Ірландію . За рахунок чого вона в першій десятці ? Що там такого є ? А міста ? Та по нашим міркам - смт максимум ... Дублін - півмільйона ... Болота ...
ну DELL е... опять же виски которое пьет весь мир...
Хлопці, там саме головне - це низькі корпоративні податки. Не було б того європейського офшору, вони б так гарно не жили б.
Да банально я в Житомире не могу купить нигде колбасы Сервелад, которую я ем - потому что таких дорогих колбас тут не продают, а те что подешевле - и на вкус совсем другие.
Натаха, ты на приколах?))) Она тех колбас, которых нет в Житомире, и в Киеве не нюхала. Только кофе с подружкой в кофейне попить, весь ее шик и отдых . На счёт "такой маникюр не сделают", я ржу счас на всю Африку))). Тот маникюр, который может сете позволить средний киевский понаех - это на дому от такого же понаеха))). С материалами с АлиЭкспресс. Только в Житомире ей такая же девочка сделает с тех же материалов вдвое дешевле. По этой причине киевляне ездят в Чернигов зубы лечить. Но ты продолжай рассказывать, как в Киеве умеют ублажать потребности клиентами, и весь этот высочайший уровень услуг именно под понаеха карман. Да-да..
Натякаєте, що я правильно роблю, що перекладаю свої депокотлетки на осінь/зиму під 17,5-18,5%? Але ж далі прийдеться занюрюватись в бетон - бо нести під 10-13%брутто щось нехочіцццо
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Hotab написав:В Херсоне морячка 29 лет знакомая, ездит на двухлетней сх-5 . В квартире ремонт на 40 куе, дача на Днепре. Не дала, зараза, побоялась потерять все, если муж узнает. Все индивидуально.
А самому не страшно, що може потім по голові прилетіти в темному перевулку? Таких випадків повно...
Если муж де***, то может , конечно. Но от де*** модно в переулке выхватить и не делая ничего плохого. В обсуждаемом случае есть понятие зоны ответственности. Ее верность - это не моя зона ответственности. Я ее мужу ничего в ЗАГСе не обещал, обещала она. Потому моей вины ноль.