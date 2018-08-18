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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3924392539263927>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 15:22

  Hotab написав:
  change_pm написав:
  Hotab написав:В Херсоне морячка 29 лет знакомая, ездит на двухлетней сх-5 . В квартире ремонт на 40 куе, дача на Днепре. Не дала, зараза, побоялась потерять все, если муж узнает. Все индивидуально.

А самому не страшно, що може потім по голові прилетіти в темному перевулку? Таких випадків повно...

Если муж де***, то может , конечно. Но от де*** модно в переулке выхватить и не делая ничего плохого.
В обсуждаемом случае есть понятие зоны ответственности. Ее верность - это не зона ответственности. Я ее мужу ничего не обещал, обещала она. Потому моей вины ноль.


Кстати вот тебе момент: в Киеве ты смог нормально потр@хаться, а в Херсоне - нет.
Почему? Потому что емкость рынка мохнатого золота в Киеве в 10+ раз больше. Есть ликвидность.
Аналогично и с квартирами. В Киеве есть ликвидность и выбор. А в Херсоне тебе подойдет одна квартирка (по дому, месту, планировке, виду из окна и т.д) - а ее передумают продавать. Вот тебе и весь рынок.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 15:22

  Первый написав:Хотаб, ти ж нормальний, переставай тролить Трибеку, тим більше, що не трібека в Херсон зібралася, а навпаки.

Або стартуйте гілку чому Я вирішив переїхати з Києва в Херсон.
Впевнений там буде ...

Щодо Київських шаромиг. Вже над вулицями свої недобуди будують. Взагалі все втратили!

Зображення

Когда уже там станцию метро откроют?
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 15:29

  investorkiev написав:
  Hotab написав:Если муж де***, то может , конечно. Но от де*** модно в переулке выхватить и не делая ничего плохого.
В обсуждаемом случае есть понятие зоны ответственности. Ее верность - это не зона ответственности. Я ее мужу ничего не обещал, обещала она. Потому моей вины ноль.


Кстати вот тебе момент: в Киеве ты смог нормально потр@хаться, а в Херсоне - нет.
Почему? Потому что емкость рынка мохнатого золота в Киеве в 10+ раз больше. Есть ликвидность.
Аналогично и с квартирами. В Киеве есть ликвидность и выбор. А в Херсоне тебе подойдет одна квартирка (по дому, месту, планировке, виду из окна и т.д) - а ее передумают продавать. Вот тебе и весь рынок.

Какие же вы циничные. Гореть вам обоим в аду (за прелюбодеяние).
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 15:31

  investorkiev написав:
  Hotab написав:Если муж де***, то может , конечно. Но от де*** модно в переулке выхватить и не делая ничего плохого.
В обсуждаемом случае есть понятие зоны ответственности. Ее верность - это не зона ответственности. Я ее мужу ничего не обещал, обещала она. Потому моей вины ноль.


Кстати вот тебе момент: в Киеве ты смог нормально потр@хаться, а в Херсоне - нет.
Почему? Потому что емкость рынка мохнатого золота в Киеве в 10+ раз больше. Есть ликвидность.
Аналогично и с квартирами. В Киеве есть ликвидность и выбор. А в Херсоне тебе подойдет одна квартирка (по дому, месту, планировке, виду из окна и т.д) - а ее передумают продавать. Вот тебе и весь рынок.

Не гони. Если бы я замахнулся в Киеве на Злату Огневич, то тоже вряд ли бы выгорело.
А в Херсоне с этим нет проблем вообще. Я думаю в разы даже проще, чем в Киеве. Меньше запросы у барышень.
Ладно, все. Реально завалил сегодня учебу)).
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 15:38

  investorkiev написав:
  Hotab написав: ведь глобального роста цены в Киеве нет сколько уже?)

роста цен в Киеве на недвижимость нет уже целых 3 месяца.
до этого 4 года - устойчивый рост.

так что с вашей дочкой?

и почему, если вы хотите лучшего будущего для вашего ребенка (нормальное желание), то почему миллионы других людей не будут хотеть того же для своих детей?

поймите, уехать в Киев из Херсона девушке в 17 лет - это счастье. прозябание 17летней девушки в Херсоне всю оставшуюся жизнь - это печаль и трагедия ее жизни.

Уже в 40 лет между этими двумя девушками (одна из которых уехала в Киев в 17 лет, а другая осталась жить в Херсоне) будет разительная разница, видная невооруженным взглядом.

Да ладно рост 4 года, по бомберу рост только с середины 2018 года https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell

А многие которые не поехали жить в Киев, и остались в своих Мухосрансках - потом от безнадеги поехали по Европам и США, теперь там живут...
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 15:49

  investorkiev написав:
  Долярчик написав:От я поділяю лендлордів(як тут хтось подібне вже писав) на 3 категорії:
1) Лендлорд, який себе обмежував у всьому(одяг/їжа/відпустки/розваги і т. п.) і своєю наполегливою працею і "смикалістю" досягнув 1-2-3 і більше квартир для здачі в оренду - ПОВАЖАЮ!!!
2) Лендлорд, який став таким, завдяки спадщині - ну таке, просто повезло. Але, якщо він починає вихвалятись/повчати інших, який він крутий, а ви всі просто мало працюєте - такого НЕПОВАЖАЮ!!!
3) Лендлорд, який став таким, завдяки тому, що накрав/хабарник і т. п. - КАТЕГОРИЧНО НЕ ПОВАЖАЮ!!! - Чи, навіть, швидше НЕНАВИДЖУ такого!!!

как отличить друг от друга эти 3 категории? меня ни разу арендатор не спросил, за счет каких средств я купил квартиру.

Акционеров Майкрософта тоже будем делить на такие категории?

Зразу - ніяк, а от пізніше від сусідів багато чого дізнатись можна про свого лендлорда :wink:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 15:50

  Hotab написав:investorkiev ,

Уже в 40 лет между этими двумя девушками (одна из которых уехала в Киев в 17 лет, а другая осталась жить в Херсоне) будет разительная разница, видная невооруженным взглядом.


Ну я могу о разнице сказать.
На учёбе в Киеве я немного покружил свою преподшу по англ. Ей 35 и она живёт в съемной квартире без мужика. Думает вернуться на родину. Квартиру не купит никогда, перспектив ноль.
В Херсоне морячка 29 лет знакомая, ездит на двухлетней сх-5 . В квартире ремонт на 40 куе, дача на Днепре. Не дала, зараза, побоялась потерять все, если муж узнает. Все индивидуально.


Уже сейчас понятно что в регионах перспектив по работе и развитию у людей намного больше.

Это как в конце 90х все хотели стать юристами и банкирами.

Так и молодежь хотели ехать в Киев.
Конкретно сейчас уже понятно что ехать на учебу нужно или у себя в регионе в вуз или в Польшу и тд.

Проведите опрос среди молодежи: в Киев может хочет ехать 1 из 10, тогда как пару лет назад это было 7 из 10.

И ответ банальный: человек живя в киеве тратит много времени на беспонтовые доезды к работе, платит огромную аренду и тд. И по сути не имеет перспектив.

Поэтому доходность аренды поедет конечно же вниз, плюс демография.
Многоуважаемый Мазепа говорил что поменялась модель потребления, а 60-70% арендаторов это работники сфер, которые уже никогда не откроются...
Востаннє редагувалось xio13 в Вів 19 тра, 2020 15:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 15:52

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
  Hotab написав:Если муж де***, то может , конечно. Но от де*** модно в переулке выхватить и не делая ничего плохого.
В обсуждаемом случае есть понятие зоны ответственности. Ее верность - это не зона ответственности. Я ее мужу ничего не обещал, обещала она. Потому моей вины ноль.


Кстати вот тебе момент: в Киеве ты смог нормально потр@хаться, а в Херсоне - нет.
Почему? Потому что емкость рынка мохнатого золота в Киеве в 10+ раз больше. Есть ликвидность.
Аналогично и с квартирами. В Киеве есть ликвидность и выбор. А в Херсоне тебе подойдет одна квартирка (по дому, месту, планировке, виду из окна и т.д) - а ее передумают продавать. Вот тебе и весь рынок.

Какие же вы циничные. Гореть вам обоим в аду (за прелюбодеяние).


Я смотрел исследование на эту тему.
Женщины с переферии в среднем менее красивы чем столичные.
Почему?
Потому что есть масса недостатков, которые устраняются в Столице при правильном лечении (но за деньги) и не устраняются в ипенях (нет врачей, нет денег). Это на самом деле беда для этих детей.

Я сейчас говорю даже о не удалении родинок, а о более кардинальных вещах.

Кривые зубы можно исправить в детстве за 6-12 месяцев. У девушек с переферии они скорее всего останутся кривыми на всю жизнь.
Кривые ноги. Есть такое ортопедическое заболевание, типа ноги кавалериста. Опять же - в Киеве у детей можно пофиксить, у девушек с переферии это на всю жизнь.
Коррекция зрения. Пластическая хирургия.

Не говоря уже о проблемах с кожей, волосами и т.д.
Шампунь для укрепления волос после беременности: около 2000 грн/банка. Есть ли они в Херсоне? Купит ли его херсонская женщина? Риторические вопросы.

Лазерная депиляция, самое банальное - есть вообще в Херсоне?
Востаннє редагувалось investorkiev в Вів 19 тра, 2020 15:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 15:54

лично не понимаю, смысл ехать в Киев из провинции, неудобный попусту суетливый город - постоянно ворует время, которое можно потратить на жизнь. Зарплата низкая (зарплата минус аренда). Перспектив нет - минимальная пенсия при наличии 35 лет стажа, кто-то хочет непрерывно горбатится в Киеве 35 лет?

2,5 часа на самолете в любом направлении из Украины - и все становится по другому, веселее.
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 15:54

  xio13 написав:
  Hotab написав:investorkiev ,

Уже в 40 лет между этими двумя девушками (одна из которых уехала в Киев в 17 лет, а другая осталась жить в Херсоне) будет разительная разница, видная невооруженным взглядом.


Ну я могу о разнице сказать.
На учёбе в Киеве я немного покружил свою преподшу по англ. Ей 35 и она живёт в съемной квартире без мужика. Думает вернуться на родину. Квартиру не купит никогда, перспектив ноль.
В Херсоне морячка 29 лет знакомая, ездит на двухлетней сх-5 . В квартире ремонт на 40 куе, дача на Днепре. Не дала, зараза, побоялась потерять все, если муж узнает. Все индивидуально.


Уже сейчас понятно что в регионах перспектив по работе и развитию у людей намного больше.

Это как в конце 90х все хотели стать юристами и банкирами.

Так и молодежь хотели ехать в Киев.
Конкретно сейчас уже понятно что ехать на учебу нужно или у себя в регионе в вуз или в Польшу и тд.

Проведите опрос среди молодежи: в Киев может хочет ехать 1 из 10, тогда как пару лет назад это было 7 из 10.

И ответ банальный: человек живя в киеве тратит много времени на беспонтовые доезды к работе, платит огромную аренду и тд. И по сути не имеет перспектив.

Поэтому доходность аренды поедет конечно же вниз, плюс демография.
Многоуважаемый Мазепа говорил что поменялась модель потребления, а 60-70% арендаторов это работники сфер, которые уже никогда не откроются...

Региональные ВУЗы скорее мертвы чем живы. Говорю по одесским. Может, конечно, Одесса - исключение и в Харькове, Днепре и Сумах все заипок. Но говорю как есть.
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