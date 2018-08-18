Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Hotab написав:В Херсоне морячка 29 лет знакомая, ездит на двухлетней сх-5 . В квартире ремонт на 40 куе, дача на Днепре. Не дала, зараза, побоялась потерять все, если муж узнает. Все индивидуально.
А самому не страшно, що може потім по голові прилетіти в темному перевулку? Таких випадків повно...
Если муж де***, то может , конечно. Но от де*** модно в переулке выхватить и не делая ничего плохого. В обсуждаемом случае есть понятие зоны ответственности. Ее верность - это не зона ответственности. Я ее мужу ничего не обещал, обещала она. Потому моей вины ноль.
Кстати вот тебе момент: в Киеве ты смог нормально потр@хаться, а в Херсоне - нет. Почему? Потому что емкость рынка мохнатого золота в Киеве в 10+ раз больше. Есть ликвидность. Аналогично и с квартирами. В Киеве есть ликвидность и выбор. А в Херсоне тебе подойдет одна квартирка (по дому, месту, планировке, виду из окна и т.д) - а ее передумают продавать. Вот тебе и весь рынок.
Hotab написав:Если муж де***, то может , конечно. Но от де*** модно в переулке выхватить и не делая ничего плохого. В обсуждаемом случае есть понятие зоны ответственности. Ее верность - это не зона ответственности. Я ее мужу ничего не обещал, обещала она. Потому моей вины ноль.
Кстати вот тебе момент: в Киеве ты смог нормально потр@хаться, а в Херсоне - нет. Почему? Потому что емкость рынка мохнатого золота в Киеве в 10+ раз больше. Есть ликвидность. Аналогично и с квартирами. В Киеве есть ликвидность и выбор. А в Херсоне тебе подойдет одна квартирка (по дому, месту, планировке, виду из окна и т.д) - а ее передумают продавать. Вот тебе и весь рынок.
Какие же вы циничные. Гореть вам обоим в аду (за прелюбодеяние).
Hotab написав:Если муж де***, то может , конечно. Но от де*** модно в переулке выхватить и не делая ничего плохого. В обсуждаемом случае есть понятие зоны ответственности. Ее верность - это не зона ответственности. Я ее мужу ничего не обещал, обещала она. Потому моей вины ноль.
Кстати вот тебе момент: в Киеве ты смог нормально потр@хаться, а в Херсоне - нет. Почему? Потому что емкость рынка мохнатого золота в Киеве в 10+ раз больше. Есть ликвидность. Аналогично и с квартирами. В Киеве есть ликвидность и выбор. А в Херсоне тебе подойдет одна квартирка (по дому, месту, планировке, виду из окна и т.д) - а ее передумают продавать. Вот тебе и весь рынок.
Не гони. Если бы я замахнулся в Киеве на Злату Огневич, то тоже вряд ли бы выгорело. А в Херсоне с этим нет проблем вообще. Я думаю в разы даже проще, чем в Киеве. Меньше запросы у барышень. Ладно, все. Реально завалил сегодня учебу)).
Долярчик написав:От я поділяю лендлордів(як тут хтось подібне вже писав) на 3 категорії: 1) Лендлорд, який себе обмежував у всьому(одяг/їжа/відпустки/розваги і т. п.) і своєю наполегливою працею і "смикалістю" досягнув 1-2-3 і більше квартир для здачі в оренду - ПОВАЖАЮ!!! 2) Лендлорд, який став таким, завдяки спадщині - ну таке, просто повезло. Але, якщо він починає вихвалятись/повчати інших, який він крутий, а ви всі просто мало працюєте - такого НЕПОВАЖАЮ!!! 3) Лендлорд, який став таким, завдяки тому, що накрав/хабарник і т. п. - КАТЕГОРИЧНО НЕ ПОВАЖАЮ!!! - Чи, навіть, швидше НЕНАВИДЖУ такого!!!
как отличить друг от друга эти 3 категории? меня ни разу арендатор не спросил, за счет каких средств я купил квартиру.
Акционеров Майкрософта тоже будем делить на такие категории?
Зразу - ніяк, а от пізніше від сусідів багато чого дізнатись можна про свого лендлорда
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Уже в 40 лет между этими двумя девушками (одна из которых уехала в Киев в 17 лет, а другая осталась жить в Херсоне) будет разительная разница, видная невооруженным взглядом.
Ну я могу о разнице сказать. На учёбе в Киеве я немного покружил свою преподшу по англ. Ей 35 и она живёт в съемной квартире без мужика. Думает вернуться на родину. Квартиру не купит никогда, перспектив ноль. В Херсоне морячка 29 лет знакомая, ездит на двухлетней сх-5 . В квартире ремонт на 40 куе, дача на Днепре. Не дала, зараза, побоялась потерять все, если муж узнает. Все индивидуально.
Уже сейчас понятно что в регионах перспектив по работе и развитию у людей намного больше.
Это как в конце 90х все хотели стать юристами и банкирами.
Так и молодежь хотели ехать в Киев. Конкретно сейчас уже понятно что ехать на учебу нужно или у себя в регионе в вуз или в Польшу и тд.
Проведите опрос среди молодежи: в Киев может хочет ехать 1 из 10, тогда как пару лет назад это было 7 из 10.
И ответ банальный: человек живя в киеве тратит много времени на беспонтовые доезды к работе, платит огромную аренду и тд. И по сути не имеет перспектив.
Поэтому доходность аренды поедет конечно же вниз, плюс демография. Многоуважаемый Мазепа говорил что поменялась модель потребления, а 60-70% арендаторов это работники сфер, которые уже никогда не откроются...
Востаннє редагувалось xio13 в Вів 19 тра, 2020 15:52, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Если муж де***, то может , конечно. Но от де*** модно в переулке выхватить и не делая ничего плохого. В обсуждаемом случае есть понятие зоны ответственности. Ее верность - это не зона ответственности. Я ее мужу ничего не обещал, обещала она. Потому моей вины ноль.
Кстати вот тебе момент: в Киеве ты смог нормально потр@хаться, а в Херсоне - нет. Почему? Потому что емкость рынка мохнатого золота в Киеве в 10+ раз больше. Есть ликвидность. Аналогично и с квартирами. В Киеве есть ликвидность и выбор. А в Херсоне тебе подойдет одна квартирка (по дому, месту, планировке, виду из окна и т.д) - а ее передумают продавать. Вот тебе и весь рынок.
Какие же вы циничные. Гореть вам обоим в аду (за прелюбодеяние).
Я смотрел исследование на эту тему. Женщины с переферии в среднем менее красивы чем столичные. Почему? Потому что есть масса недостатков, которые устраняются в Столице при правильном лечении (но за деньги) и не устраняются в ипенях (нет врачей, нет денег). Это на самом деле беда для этих детей.
Я сейчас говорю даже о не удалении родинок, а о более кардинальных вещах.
Кривые зубы можно исправить в детстве за 6-12 месяцев. У девушек с переферии они скорее всего останутся кривыми на всю жизнь. Кривые ноги. Есть такое ортопедическое заболевание, типа ноги кавалериста. Опять же - в Киеве у детей можно пофиксить, у девушек с переферии это на всю жизнь. Коррекция зрения. Пластическая хирургия.
Не говоря уже о проблемах с кожей, волосами и т.д. Шампунь для укрепления волос после беременности: около 2000 грн/банка. Есть ли они в Херсоне? Купит ли его херсонская женщина? Риторические вопросы.
Лазерная депиляция, самое банальное - есть вообще в Херсоне?
Востаннє редагувалось investorkiev в Вів 19 тра, 2020 15:54, всього редагувалось 1 раз.
лично не понимаю, смысл ехать в Киев из провинции, неудобный попусту суетливый город - постоянно ворует время, которое можно потратить на жизнь. Зарплата низкая (зарплата минус аренда). Перспектив нет - минимальная пенсия при наличии 35 лет стажа, кто-то хочет непрерывно горбатится в Киеве 35 лет?
2,5 часа на самолете в любом направлении из Украины - и все становится по другому, веселее.
Уже в 40 лет между этими двумя девушками (одна из которых уехала в Киев в 17 лет, а другая осталась жить в Херсоне) будет разительная разница, видная невооруженным взглядом.
Ну я могу о разнице сказать. На учёбе в Киеве я немного покружил свою преподшу по англ. Ей 35 и она живёт в съемной квартире без мужика. Думает вернуться на родину. Квартиру не купит никогда, перспектив ноль. В Херсоне морячка 29 лет знакомая, ездит на двухлетней сх-5 . В квартире ремонт на 40 куе, дача на Днепре. Не дала, зараза, побоялась потерять все, если муж узнает. Все индивидуально.
Уже сейчас понятно что в регионах перспектив по работе и развитию у людей намного больше.
Это как в конце 90х все хотели стать юристами и банкирами.
Так и молодежь хотели ехать в Киев. Конкретно сейчас уже понятно что ехать на учебу нужно или у себя в регионе в вуз или в Польшу и тд.
Проведите опрос среди молодежи: в Киев может хочет ехать 1 из 10, тогда как пару лет назад это было 7 из 10.
И ответ банальный: человек живя в киеве тратит много времени на беспонтовые доезды к работе, платит огромную аренду и тд. И по сути не имеет перспектив.
Поэтому доходность аренды поедет конечно же вниз, плюс демография. Многоуважаемый Мазепа говорил что поменялась модель потребления, а 60-70% арендаторов это работники сфер, которые уже никогда не откроются...
Региональные ВУЗы скорее мертвы чем живы. Говорю по одесским. Может, конечно, Одесса - исключение и в Харькове, Днепре и Сумах все заипок. Но говорю как есть.