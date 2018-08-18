Додано: Вів 19 тра, 2020 15:52

airmax78 написав: investorkiev написав: Hotab написав: Если муж де***, то может , конечно. Но от де*** модно в переулке выхватить и не делая ничего плохого.

В обсуждаемом случае есть понятие зоны ответственности. Ее верность - это не зона ответственности. Я ее мужу ничего не обещал, обещала она. Потому моей вины ноль. Если муж де***, то может , конечно. Но от де*** модно в переулке выхватить и не делая ничего плохого.В обсуждаемом случае есть понятие зоны ответственности. Ее верность - это не зона ответственности. Я ее мужу ничего не обещал, обещала она. Потому моей вины ноль.



Кстати вот тебе момент: в Киеве ты смог нормально потр@хаться, а в Херсоне - нет.

Почему? Потому что емкость рынка мохнатого золота в Киеве в 10+ раз больше. Есть ликвидность.

Аналогично и с квартирами. В Киеве есть ликвидность и выбор. А в Херсоне тебе подойдет одна квартирка (по дому, месту, планировке, виду из окна и т.д) - а ее передумают продавать. Вот тебе и весь рынок. Кстати вот тебе момент: в Киеве ты смог нормально потр@хаться, а в Херсоне - нет.Почему? Потому что емкость рынка мохнатого золота в Киеве в 10+ раз больше. Есть ликвидность.Аналогично и с квартирами. В Киеве есть ликвидность и выбор. А в Херсоне тебе подойдет одна квартирка (по дому, месту, планировке, виду из окна и т.д) - а ее передумают продавать. Вот тебе и весь рынок.

Какие же вы циничные. Гореть вам обоим в аду (за прелюбодеяние). Какие же вы циничные. Гореть вам обоим в аду (за прелюбодеяние).

Я смотрел исследование на эту тему.Женщины с переферии в среднем менее красивы чем столичные.Почему?Потому что есть масса недостатков, которые устраняются в Столице при правильном лечении (но за деньги) и не устраняются в ипенях (нет врачей, нет денег). Это на самом деле беда для этих детей.Я сейчас говорю даже о не удалении родинок, а о более кардинальных вещах.Кривые зубы можно исправить в детстве за 6-12 месяцев. У девушек с переферии они скорее всего останутся кривыми на всю жизнь.Кривые ноги. Есть такое ортопедическое заболевание, типа ноги кавалериста. Опять же - в Киеве у детей можно пофиксить, у девушек с переферии это на всю жизнь.Коррекция зрения. Пластическая хирургия.Не говоря уже о проблемах с кожей, волосами и т.д.Шампунь для укрепления волос после беременности: около 2000 грн/банка. Есть ли они в Херсоне? Купит ли его херсонская женщина? Риторические вопросы.Лазерная депиляция, самое банальное - есть вообще в Херсоне?