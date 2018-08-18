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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 19 тра, 2020 15:54
xio13 написав: Hotab написав:investorkiev
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Уже в 40 лет между этими двумя девушками (одна из которых уехала в Киев в 17 лет, а другая осталась жить в Херсоне) будет разительная разница, видная невооруженным взглядом.
Ну я могу о разнице сказать.
На учёбе в Киеве я немного покружил свою преподшу по англ. Ей 35 и она живёт в съемной квартире без мужика. Думает вернуться на родину. Квартиру не купит никогда, перспектив ноль.
В Херсоне морячка 29 лет знакомая, ездит на двухлетней сх-5 . В квартире ремонт на 40 куе, дача на Днепре. Не дала, зараза, побоялась потерять все, если муж узнает. Все индивидуально.
Уже сейчас понятно что в регионах перспектив по работе и развитию у людей намного больше.
Это как в конце 90х все хотели стать юристами и банкирами.
Так и молодежь хотели ехать в Киев.
Конкретно сейчас уже понятно что ехать на учебу нужно или у себя в регионе в вуз или в Польшу и тд.
Проведите опрос среди молодежи: в Киев может хочет ехать 1 из 10, тогда как пару лет назад это было 7 из 10.
И ответ банальный: человек живя в киеве тратит много времени на беспонтовые доезды к работе, платит огромную аренду и тд. И по сути не имеет перспектив.
Поэтому доходность аренды поедет конечно же вниз, плюс демография.
Многоуважаемый Мазепа говорил что поменялась модель потребления, а 60-70% арендаторов это работники сфер, которые уже никогда не откроются...
Региональные ВУЗы скорее мертвы чем живы. Говорю по одесским. Может, конечно, Одесса - исключение и в Харькове, Днепре и Сумах все заипок. Но говорю как есть.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 15:54
Еще скажите упоротой днр'овке что в регионах пересичные больше холдят денег чем пересичный в киеве оплачивающий всю жизнь аренду.
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xio13
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Додано: Вів 19 тра, 2020 15:58
Grand Touring написав:
лично не понимаю, смысл ехать в Киев из провинции, неудобный попусту суетливый город - постоянно ворует время, которое можно потратить на жизнь. Зарплата низкая (зарплата минус аренда). Перспектив нет - минимальная пенсия при наличии 35 лет стажа, кто-то хочет непрерывно горбатится в Киеве 35 лет?
2,5 часа на самолете в любом направлении из Украины - и все становится по другому, веселее.
Вопрос поставлен неправильно. "Не понимаю смысла жить в Украине" - вот так уже ближе к теме. Потому что если человек не планирует уезжать из Украины - тогда, скорее всего, путь ему один - в Киев. А если ориентир на неквалифицированную эмиграцию ("клубника") - тогда, конечно, большого смысла делать это через Киев нет.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 16:03
Долярчик написав:
Натякаєте, що я правильно роблю, що перекладаю свої депокотлетки на осінь/зиму під 17,5-18,5%?
Але ж далі прийдеться занюрюватись в бетон - бо нести під 10-13%брутто щось нехочіцццо
почему намекаю? ситуация неопределенная, лучше пересидеть в деньгах, как по мне 17% без доступа это стрёмно, лучше 12% на текущем чтоб с доступом, если что можно перепрыгнуть в доллар. Не стоят 5% разницы тех рисков, жадность не лучший советчик. 12% тоже много, не каждая недвижимость сегодня столько приносит.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 19 тра, 2020 16:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 16:04
airmax78 написав:
Потому что если человек не планирует уезжать из Украины - тогда, скорее всего, путь ему один - в Киев. А если ориентир на неквалифицированную эмиграцию ("клубника") - тогда, конечно, большого смысла делать это через Киев нет.
Если в провинции делать нечего, тогда нужно уезжать из Украины. Тут многие сгущают краски о жизни в провинции - многое не так. Карьерные перспективы в Киеве для большинства - это ранние сердечно-сосудистые заболевания, мешки под глазами и геморрой вместо богатсва и счастья.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 16:08
xio13 написав:
поменялась модель потребления, а 60-70% арендаторов это работники сфер, которые уже никогда не откроются...
Дивлюсь, за час карантину, на одній зупинці громадського транспорту поставили МАФ і зробили ремонт. Туди заїхав Кебаб. Вже все обладнання є і меню висить, а також оголошення про набір дівчат/хлопців до 30р.
І в моєму будинку, перед карантином почали ремонт в одній комерції, а вже скоро хочуть відкривати там Суші.
То що, ніхто не здається, чи не розуміють масштаби коронавірусної опи
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Вів 19 тра, 2020 16:08
investorkiev написав: airmax78 написав: investorkiev написав:
Кстати вот тебе момент: в Киеве ты смог нормально потр@хаться, а в Херсоне - нет.
Почему? Потому что емкость рынка мохнатого золота в Киеве в 10+ раз больше. Есть ликвидность.
Аналогично и с квартирами. В Киеве есть ликвидность и выбор. А в Херсоне тебе подойдет одна квартирка (по дому, месту, планировке, виду из окна и т.д) - а ее передумают продавать. Вот тебе и весь рынок.
Какие же вы циничные. Гореть вам обоим в аду (за прелюбодеяние).
Я смотрел исследование на эту тему.
Женщины с переферии в среднем менее красивы чем столичные.
Почему?
Потому что есть масса недостатков, которые устраняются в Столице при правильном лечении (но за деньги) и не устраняются в ипенях (нет врачей, нет денег). Это на самом деле беда для этих детей.
Я сейчас говорю даже о не удалении родинок, а о более кардинальных вещах.
Кривые зубы можно исправить в детстве за 6-12 месяцев. У девушек с переферии они скорее всего останутся кривыми на всю жизнь.
Кривые ноги. Есть такое ортопедическое заболевание, типа ноги кавалериста. Опять же - в Киеве у детей можно пофиксить, у девушек с переферии это на всю жизнь.
Коррекция зрения. Пластическая хирургия.
Не говоря уже о проблемах с кожей, волосами и т.д.
Шампунь для укрепления волос после беременности: около 2000 грн/банка. Есть ли они в Херсоне? Купит ли его херсонская женщина? Риторические вопросы.
Лазерная депиляция, самое банальное - есть вообще в Херсоне
Ааааа, усыпите ее)))
Всеукраинская сеть "Лазерхаус". Есть в каждом обле. Это как минимум. И штук 5 конкурентов только в Херсоне захудалом.
Ты так и не поняла,что киевляне едут в Чернигов за услугами, так какнекотоые из них вдвое дешевле? А ехать 260 км в оба конца по идеальной трассе.
И брекеты ставят во всех этих городах. И ботокс. И родинки лазером. Ты может с Алчевском или Дебальцево спутала,Натаха?)))
Ну а рассказы о шунтировании сердца снова связывают смех.
Если вдруг тебе когда-то в старости понадобится такая операция, или там вставить силикон в сиськи , то надо прожить жизнь в Киеве для этого?))
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Додано: Вів 19 тра, 2020 16:12
Vlad442 написав:
за два месяца карантина в квартиры уехавших заселялись те, кто раньше не мог арендовать отдельную квартиру.
С чего вы это взяли? Намного более логично предположить, что заселились те, кто ранее снимал у негибких арендодателей, иррационально верящих в придуманные вами (вами - как собирательное) рокеты и маятники
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Додано: Вів 19 тра, 2020 16:26
Долярчик написав:
То що, ніхто не здається, чи не розуміють масштаби коронавірусної опи
жрать народу хочется всегда, вирус аппетит не отбивает, а вот на аренду недвижимости может не хватить, арендовать конечно будут вскладчину по 4 человека в квартире или нервы арендодателей держать цену не выдержат и полетит цена камнем вниз.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 16:27
zРадио написав: Vlad442 написав:
за два месяца карантина в квартиры уехавших заселялись те, кто раньше не мог арендовать отдельную квартиру.
С чего вы это взяли? Намного более логично предположить, что заселились те, кто ранее снимал у негибких арендодателей, иррационально верящих в придуманные вами (вами - как собирательное) рокеты и маятники
Предложение квартир в комплексе, который я мониторю, не слишком изменилось. Квартиры появляются в рекламе, потом пропадают. Или снижают цену, а потом пропадают. Если бы не был приток людей взамен выехавших, количество квартир на рынке существенно увеличилось. Такого эффекта нет. Вакантность выше докарантинного уровня за счет негибких арендодателей, которые медленно снижают цену, но не намного.
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