Додано: Вів 19 тра, 2020 16:36

Тут обсуждали девушку в Киеве и девушку в Херсоне. Первая зарабатывает себе на жизнь и на аренду сама. Вторая живет в квартире мужа, ездит на машине мужа и находится на содержании у мужа. Если бы она зарабатывала в Херсоне, в том числе и на аренду, денег на руках у нее оставалось бы меньше. Иначе никто не ехал бы в Киев, а все ехали бы в Херсон.

Более того, в Киеве у нее наверняка больше возможностей для развития и карьерного роста. Даже шансов удачно выйти замуж больше. Как не прагматично это звучит, но в Киеве более амбициозные и трудолюбивые понаехи, а если будет муж с квартирой, то лучше муж с квартирой в Киеве, чем в Херсоне. Капитализация мужа будет выше.