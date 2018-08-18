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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 39253926392739283929>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 16:29

  investorkiev написав:..
Уже в 40 лет между этими двумя девушками (одна из которых уехала в Киев в 17 лет, а другая осталась жить в Херсоне) будет разительная разница, видная невооруженным взглядом.

что та вспомнилось:
"можно вывезти девушку из деревни но нельзя вывести деревню из девушки"
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 16:29

  vitaliian написав:
  Долярчик написав:То що, ніхто не здається, чи не розуміють масштаби коронавірусної опи
жрать народу хочется всегда, вирус аппетит не отбивает, а вот на аренду недвижимости может не хватить, арендовать конечно будут вскладчину по 4 человека в квартире или нервы арендодателей держать цену не выдержат и полетит цена камнем вниз.

Если запустят метро, как планируют, чем Киев 1 июня будет принципиально отличаться от Киева 1 марта, когда у народа денег хватало?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 16:31

  vitaliian написав:
  Hotab написав:По сути,я стану жить в Киеве только если не смогу не жить в нем. Если же я смогу быть набегами, то лучше мотаться во время этих набегов ночевать в Чернигов, где мне жить в разы комфортнее
я не жил в Чернигове но жил во Львове, в Одессе, в Днепре и в Киеве. Киев проигрывает всем по расстояниям и пробкам, по этой причине локация имеет первоочередное значение, например район от метро Голосеевское до метро Теремки я считаю комфортным и гулять есть где (Феофания, Пирогово, ВДНХ, Голосеевский лес) и аэропорт жуляны недалеко, ночью на такси доехать быстро и недорого. 2й по удобству - Оболонь, там меньше места где гулять (набережную не предлагать там летом не протолкнуться). Дальше нужно оценивать загруженность поликлиник, садов и школ. Минусы маленьких городков - некуда пойти, нет выбора работы. Самый комфортный город для жизни (из перечисленных) имхо Одесса, а именно Таирова. С/на Поскот пробка в час пик и опять же негде гулять, район молдаванка просто ужасна.


Вы еще не очень хорошо знаете Киев :))))
Пока еще не все парки и скверы вырубили и застроили даже в прицентральных районах. :mrgreen: Есть локации с хрущами, где невысокая плотность населения, зелено и есть точечная новая застройка. Как по мне, жить в таких локациях может быть очень комфортно. И до центра близко и до всего остального. И Инфраструктура не перегружена.
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 16:31

  airmax78 написав:Региональные ВУЗы скорее мертвы чем живы. Говорю по одесским. Может, конечно, Одесса - исключение и в Харькове, Днепре и Сумах все заипок. Но говорю как есть.

Адеса ацстой :!:
Ось Макс, освічуйся https://osvita.ua/vnz/rating/65574/
Львів - 2 штуки, Харків - 2 штуки, Київ - 1 штука, і навіть Суми - 1 штука.
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 16:36

Тут обсуждали девушку в Киеве и девушку в Херсоне. Первая зарабатывает себе на жизнь и на аренду сама. Вторая живет в квартире мужа, ездит на машине мужа и находится на содержании у мужа. Если бы она зарабатывала в Херсоне, в том числе и на аренду, денег на руках у нее оставалось бы меньше. Иначе никто не ехал бы в Киев, а все ехали бы в Херсон.
Более того, в Киеве у нее наверняка больше возможностей для развития и карьерного роста. Даже шансов удачно выйти замуж больше. Как не прагматично это звучит, но в Киеве более амбициозные и трудолюбивые понаехи, а если будет муж с квартирой, то лучше муж с квартирой в Киеве, чем в Херсоне. Капитализация мужа будет выше.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 16:39

  Vlad442 написав:
  vitaliian написав:
  Долярчик написав:То що, ніхто не здається, чи не розуміють масштаби коронавірусної опи
жрать народу хочется всегда, вирус аппетит не отбивает, а вот на аренду недвижимости может не хватить, арендовать конечно будут вскладчину по 4 человека в квартире или нервы арендодателей держать цену не выдержат и полетит цена камнем вниз.

Если запустят метро, как планируют, чем Киев 1 июня будет принципиально отличаться от Киева 1 марта, когда у народа денег хватало?
кличко каждому вернувшемуся понаеху гарантирует работу и компенсацию аренды жилья. кафешки и транспорт это ещё не вся экономика, которая не стартует с кнопки (1 или 15 числа), должен включиться мультипликатор. А пока что 100 ярдов недоимка по налогам, 300 ярдов дыра в бюджете, 7,7% падение ввп, рост безработицы... Мой прогноз негативный. Если всё будет хорошо я честно признаюсь что ошибался.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 19 тра, 2020 16:41, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 16:40

  Vlad442 написав:Предложение квартир в комплексе, который я мониторю, не слишком изменилось. Квартиры появляются в рекламе, потом пропадают. Или снижают цену, а потом пропадают. Если бы не был приток людей взамен выехавших, количество квартир на рынке существенно увеличилось. Такого эффекта нет. Вакантность выше докарантинного уровня за счет негибких арендодателей, которые медленно снижают цену, но не намного.


Ну во-первых, на комплексе, который вы мониторите, мир не сошелся клином - вполне возможно, что его уровень - выше среднего в своем сегменте, поэтому вакантность там и не растет, в отличие от рынка в целом. Улучшение условий проживания может происходить на фоне снижения цены аренды - в 2009-м это было массовым явлением.

А во-вторых, и саму вакантность оценивать лишь по одним объявлениям не очень корректно - может вылезти "ошибка выжившего". Вы можете принять отсутствие роста количества предложений за отсутствие роста вакантности, а на самом деле это может быть признаком отчаяния арендодателей сдать объект во время карантина.
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 16:45

  Vlad442 написав:Тут обсуждали девушку в Киеве и девушку в Херсоне. Первая зарабатывает себе на жизнь и на аренду сама. Вторая живет в квартире мужа, ездит на машине мужа и находится на содержании у мужа. Если бы она зарабатывала в Херсоне, в том числе и на аренду, денег на руках у нее оставалось бы меньше. Иначе никто не ехал бы в Киев, а все ехали бы в Херсон.
Более того, в Киеве у нее наверняка больше возможностей для развития и карьерного роста. Даже шансов удачно выйти замуж больше. Как не прагматично это звучит, но в Киеве более амбициозные и трудолюбивые понаехи, а если будет муж с квартирой, то лучше муж с квартирой в Киеве, чем в Херсоне. Капитализация мужа будет выше.


Согласен!

Народ никак не поймет. Да, недобор бюджета, да кризис.
Но! При любой ж@пе лучше будет в Киеве чем в Херсоне.
А если все хорошо - то перспектив в Киеве опять таки больше чем в Херсоне.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 16:46

  zРадио написав:признаком отчаяния арендодателей сдать объект во время карантина.

Даже звучит смешно;: «отчаявшиеся арендодатели». Вы реально в это верите? Что они существуют?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 16:49

  vitaliian написав:кличко каждому вернувшемуся понаеху гарантирует работу и компенсацию аренды жилья. кафешки и транспорт это ещё не вся экономика, которая не стартует с кнопки (1 или 15 числа), должен включиться мультипликатор. А пока что 100 ярдов недоимка по налогам, 300 ярдов дыра в бюджете, 7,7% падение ввп, ...... Мой прогноз негативный. Если всё будет хорошо я честно признаюсь что ошибался.

Я теж люблю накинути на вентілятор Зебілів. Але не забувайте дописувати ПРОГНОЗУЄТЬСЯ "пока что 100 ярдов недоимка по налогам, 300 ярдов дыра в бюджете, 7,7% падение ввп".
Всім процвітання!
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