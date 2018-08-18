Додано: Вів 19 тра, 2020 17:05

Ох и срачик за провинцию))

Если грубо, то провинция делится на 4 типа:

1) Региональный центр - Львов, Харьков, Одесса, Днепр

Это города которые полностью пылесосят молодняк со своих окружающих периферий.

Там есть универы на любой вкус, там есть разномастный бизнес, там есть какое-то производство, там нормально развита сфера услуг и развлечений.

Каждый этот региональный центр имеет свой строгий набор областей которые на него смотрят.

Самое забавное что Киев тоже является региональным центром для ряда областей + общим центром для всех.

Тоесть житель условного Дубно выбирает между Львовом и Киевом, житель с условных Черкасс смотрит строго на Киев, потому что для Черкасской области РЦ это только Киев и он не будет смотреть на Харьков и т д.

2) Региональная периферия - Винница, Хмельницкий, Херсон, Николаев, Запорожье, Мариуполь и т д

Зачастую эти города имеют какую-то специализацию, может не одну, но в целом узко направлены. Херсон, Николаев то моряки/кораблестроение, Мариуполь/Запорожье то комбинаты Метинвеста и так далее.

3) Моногорода - города имени одного производства. Состояние напрямую зависит от ситуации на производстве.

4) Ипеня - райцентры, села и прочее подобное с мертвым производством и отрицательной экономикой, что сейчас по сути вымирает. Оттуда люди выезжают либо в региональный центр либо сразу в Киев.



Так вот, в региональных центрах качество жизни сейчас не особо уступает Киеву. Более того, по ряду вопросов они даже лучше. Да, там может быть чуть чуть меньше всего, но там по комфорту жизни лучше, так как нет этой перенаселенности и больших потерь по времени, кроме того там таки чуть дешевле. Жить там вполне себе можно нормально. Там тоже есть бизнес, там тоже есть где зарабывать деньги, там есть где учиться и так далее.

Региональная периферия чуть другой расклад, там нормально себя ощущает обычно одна две сферы и поэтому очень ограниченный набор людей себя хорошо чухает, но те кто входят в этот набор - тем повезло, кто нет вынужден выбираться в РЦ или Киев.

Я как-то был в Кропивницком, центр буквально заставлен дорогими авто. Казалось бы откуда они там? А оказалось всё просто - там дофига агрофирм и аграрии себя ну просто отлично себя чухают. А те кто не в теме аграрной, те живут как обычно.



Но самое интересное - обычные неквалифицированные работники, либо примитивного типа работники. Так вот, разницы в оплате труда между всеми этими типами городов практически нет. Более того, работать в Киеве в АТБ на кассе за 10к и платить за квартиру 6-7к это означает жить еще хуже чем у себя там.

В этом кроется ответ почему сотни тысяч людей живут в этих городах, а не переехали в условный Киев или Львов.