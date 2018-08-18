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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 тра, 2020 16:50
vitaliian написав:
ситуация неопределенная, лучше пересидеть в деньгах, как по мне 17% без доступа это стрёмно, лучше 12% на текущем чтоб с доступом, если что можно перепрыгнуть в доллар. Не стоят 5% разницы тех рисков
, жадность не лучший советчик. 12% тоже много, не каждая недвижимость сегодня столько приносит.
Ризики?
В2В - оце ризики!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Вів 19 тра, 2020 16:52
zРадио написав: Vlad442 написав:
Предложение квартир в комплексе, который я мониторю, не слишком изменилось. Квартиры появляются в рекламе, потом пропадают. Или снижают цену, а потом пропадают. Если бы не был приток людей взамен выехавших, количество квартир на рынке существенно увеличилось. Такого эффекта нет. Вакантность выше докарантинного уровня за счет негибких арендодателей, которые медленно снижают цену, но не намного.
Ну во-первых, на комплексе, который вы мониторите, мир не сошелся клином - вполне возможно, что его уровень - выше среднего в своем сегменте, поэтому вакантность там и не растет, в отличие от рынка в целом. Улучшение условий проживания может происходить на фоне снижения цены аренды - в 2009-м это было массовым явлением.
А во-вторых, и саму вакантность оценивать лишь по одним объявлениям не очень корректно - может вылезти "ошибка выжившего". Вы можете принять отсутствие роста количества предложений за отсутствие роста вакантности, а на самом деле это может быть признаком отчаяния арендодателей сдать объект во время карантина.
Извините, других данных нет. Те, которые есть, показывают такую картину. Квартиры пустые массово не стоят и не ждут, когда вернутся уехавшие.
Движение арендаторов из низших сегментов в верхние присутствует, но в нижнем сегменте всегда спрос лучше и квартиры уходят быстро. Чуть выскочил вариант с ценой подешевле и на следующий день (или даже через несколько часов его нет).
По поводу отчаяния арендодателей - рынок живой, спрос по сниженным ценам есть. Держать объявление на олх ничего не стоит.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 16:57
rjkz написав:
Есть локации с хрущами, где невысокая плотность населения,
Мне понравился райончик 2-3 км вдоль днепра от метро славутич, я там отдыхал на турбазе, впечатление что на курорте, а мегаполис в 3 км по прямой, летом можно пешком к метро ходить или на э/самокате.
Vlad442 написав:
спрос по сниженным ценам есть.
По любому есть 5-10 тысяч желающих переехать в лучшие или дешёвые или ближе к работе условия. По олх вы видите что эти варианты разбирают, но вы не понимаете природу спроса: новый понаех нашел работу в столице или старый поменял одного лэндлорда на другого? С точки зрения цены разницы нет, а с точки зрения перспектив для рн разница огромна. Выживут сильнейшие, квартиру с ремонтом возле метро сдать будет легче в любой кризис, а вот займут ли понаехи окраины и пригород - под вопросом.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 19 тра, 2020 17:11, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 16:58
Давно бы переехал в Киев из Чернигова, но как только открываешь двери авто по приезду, в салон поступает этот загазованный протухший киевский воздух.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 17:05
Ох и срачик за провинцию))
Если грубо, то провинция делится на 4 типа:
1) Региональный центр - Львов, Харьков, Одесса, Днепр
Это города которые полностью пылесосят молодняк со своих окружающих периферий.
Там есть универы на любой вкус, там есть разномастный бизнес, там есть какое-то производство, там нормально развита сфера услуг и развлечений.
Каждый этот региональный центр имеет свой строгий набор областей которые на него смотрят.
Самое забавное что Киев тоже является региональным центром для ряда областей + общим центром для всех.
Тоесть житель условного Дубно выбирает между Львовом и Киевом, житель с условных Черкасс смотрит строго на Киев, потому что для Черкасской области РЦ это только Киев и он не будет смотреть на Харьков и т д.
2) Региональная периферия - Винница, Хмельницкий, Херсон, Николаев, Запорожье, Мариуполь и т д
Зачастую эти города имеют какую-то специализацию, может не одну, но в целом узко направлены. Херсон, Николаев то моряки/кораблестроение, Мариуполь/Запорожье то комбинаты Метинвеста и так далее.
3) Моногорода - города имени одного производства. Состояние напрямую зависит от ситуации на производстве.
4) Ипеня - райцентры, села и прочее подобное с мертвым производством и отрицательной экономикой, что сейчас по сути вымирает. Оттуда люди выезжают либо в региональный центр либо сразу в Киев.
Так вот, в региональных центрах качество жизни сейчас не особо уступает Киеву. Более того, по ряду вопросов они даже лучше. Да, там может быть чуть чуть меньше всего, но там по комфорту жизни лучше, так как нет этой перенаселенности и больших потерь по времени, кроме того там таки чуть дешевле. Жить там вполне себе можно нормально. Там тоже есть бизнес, там тоже есть где зарабывать деньги, там есть где учиться и так далее.
Региональная периферия чуть другой расклад, там нормально себя ощущает обычно одна две сферы и поэтому очень ограниченный набор людей себя хорошо чухает, но те кто входят в этот набор - тем повезло, кто нет вынужден выбираться в РЦ или Киев.
Я как-то был в Кропивницком, центр буквально заставлен дорогими авто. Казалось бы откуда они там? А оказалось всё просто - там дофига агрофирм и аграрии себя ну просто отлично себя чухают. А те кто не в теме аграрной, те живут как обычно.
Но самое интересное - обычные неквалифицированные работники, либо примитивного типа работники. Так вот, разницы в оплате труда между всеми этими типами городов практически нет. Более того, работать в Киеве в АТБ на кассе за 10к и платить за квартиру 6-7к это означает жить еще хуже чем у себя там.
В этом кроется ответ почему сотни тысяч людей живут в этих городах, а не переехали в условный Киев или Львов.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 17:07
investorkiev написав: zРадио написав:
признаком отчаяния арендодателей сдать объект во время карантина.
Даже звучит смешно;: «отчаявшиеся арендодатели». Вы реально в это верите? Что они существуют?
В высоком ценовом сегменте - знаю. Товарищ не может сдать трешку в центре (с которой кормил семью) за 800-1000, которую ранее сдавал за 2200.
В низком и среднем - только предполагаю. Почему и пишу, что "наиболее логично предположить"... Но уж точно нелогично
предположение о том, что самый бедный киевский контингент, не зарабатывавший до начала кризиса на аренду отдельной квартиры, может воспользоваться ситуативным снижением цены аренды для того, чтобы потратиться на нее.
Вы же сами пишете, что в Херсоне при любых сценариях будет хуже, чем в Киеве! Так почему для вас не работает то же правило в части сегментирования киевлян?
"Пока толстый сохнет, худой сдохнет" актуально всегда и везде! Бедные киевляне сейчас заняты вопросами пропитания и оплаты кредитов, а не улучшения условий жилья. Это средний сегмент может позволить себе выбирать. Но они и ранее были игроками рынка аренда, а не вышли на него в карантин...
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Додано: Вів 19 тра, 2020 17:12
investorkiev написав:
Это жесть. Так бездарно проср@ть бабло - накупив хат в Херсоне - это нужно постараться. Бред.
Я даже не могу сходу назвать бОльший бесперспективняк и неликвид, чем хаты в Херсоне. Разве что хаты в Конотопе. Но есть ли в Конотопе люди, скупающие квартиры десятками? Не знаю...
Ну что вы? Там же чистый воздух, природа... Это в Киеве работы не стало и квартиры будут дешеветь до 500$ метр, а во всяких Херсонах моряки стояками выкупают из-за приятной экологии вокруг
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Додано: Вів 19 тра, 2020 17:14
Santehnik написав:
Ох и срачик за провинцию))
Если грубо, то провинция делится на 4 типа:..
Интересный анализ.
zРадио написав:
В низком и среднем - только предпологаю. Почему и пишу, что "наиболее логично предположить"... Но уж точно нелогично предположение о том, что самый бедный киевский контингент, не зарабатывавший до начала кризиса на аренду отдельной квартиры, может воспользоваться ситуативным снижением цены аренды для того, чтобы потратиться на нее.
В аренде чем ниже сегмент, тем больше спрос. Это объяснимо. Людей с небольшими доходами без своего жилья больше, чем с большими. Снижение цены на 500-1000 гривен существенно влияет на количество людей, которым квартира становится доступной.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 17:15
Hotab написав:
Сейчас снять однуху 38-43 метров в новом фонде со свежим ремонтом без натурального камня и граничной столешницы порядка 4500+-грн. От строителей она стоит примерно 20-23 куе. Неужели тут выхлоп намного ниже,чем в Киеве, применив пропорциональность?
Почему Херсон?? Та хз. Они ж родом отсюда, здесь отучились, здесь семьи, здесь крюинговые компании.
А сколько там новостроек в Херсоне? По моему там уже лет 20 ничего не строится
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Додано: Вів 19 тра, 2020 17:16
Zebra написав:
Давно бы переехал в Киев из Чернигова, но как только открываешь двери авто по приезду, в салон поступает этот загазованный протухший киевский воздух.
А я давно бы переехал на Манхэттен, но как только открываю дверцу авто, сразу протухший, загазованный нью-йоркский воздух
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