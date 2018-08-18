RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3926392739283929

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 17:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Santehnik написав:Но самое интересное - обычные неквалифицированные работники, либо примитивного типа работники. Так вот, разницы в оплате труда между всеми этими типами городов практически нет. Более того, работать в Киеве в АТБ на кассе за 10к и платить за квартиру 6-7к это означает жить еще хуже чем у себя там.
очень точно описано но есть нюанс, если понаех из села или района, то работа в условном атб в Полтаве 6к аренда комнаты 1,5к, в Киеве 10к аренда комнаты 3к. В киеве проффита немного больше. Сельская интеллигенция пока ещё клиент кржн и скорее всего им и останется.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 19 тра, 2020 17:22, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3239
З нами з: 06.04.16
Подякував: 782 раз.
Подякували: 964 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 17:18

  Vlad442 написав:Движение арендаторов из низших сегментов в верхние присутствует, но в нижнем сегменте всегда спрос лучше и квартиры уходят быстро. Чуть выскочил вариант с ценой подешевле и на следующий день (или даже через несколько часов его нет).
По поводу отчаяния арендодателей - рынок живой, спрос по сниженным ценам есть. Держать объявление на олх ничего не стоит.


Так вот же оно - вы сами и нашли наиболее логичное объяснение. Спросу в нижнем ценовом сегменте не дает умереть downgrade арендаторов, а не upgrade!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5645
З нами з: 02.05.18
Подякував: 976 раз.
Подякували: 2131 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 17:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:В Теслу в т.ч. Но по 800+ жаба давит. Жду коррекции.

говорят что Маск уже завсегдатай американского варианта "швыдкогроши"
врут?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11469
З нами з: 05.06.13
Подякував: 478 раз.
Подякували: 1116 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 17:23

  Елена8 написав:
  Hotab написав:Сейчас снять однуху 38-43 метров в новом фонде со свежим ремонтом без натурального камня и граничной столешницы порядка 4500+-грн. От строителей она стоит примерно 20-23 куе. Неужели тут выхлоп намного ниже,чем в Киеве, применив пропорциональность?
Почему Херсон?? Та хз. Они ж родом отсюда, здесь отучились, здесь семьи, здесь крюинговые компании.

А сколько там новостроек в Херсоне? По моему там уже лет 20 ничего не строится

Сложно сказать, много это или нет, но несколько застройщиков строит. Самый крупный наверное МЖК.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2719
З нами з: 15.02.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 1018 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 17:24

  Долярчик написав:
  vitaliian написав:ситуация неопределенная, лучше пересидеть в деньгах, как по мне 17% без доступа это стрёмно, лучше 12% на текущем чтоб с доступом, если что можно перепрыгнуть в доллар. Не стоят 5% разницы тех рисков, жадность не лучший советчик. 12% тоже много, не каждая недвижимость сегодня столько приносит.

Ризики?
В2В - оце ризики! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

B2B - это диагноз.
airmax78
 
Повідомлень: 34466
З нами з: 25.10.12
Подякував: 862 раз.
Подякували: 4017 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 17:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:Ризики?
В2В - оце ризики
у вас же дети) даже не комментирую.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3239
З нами з: 06.04.16
Подякував: 782 раз.
Подякували: 964 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3926392739283929
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1841, 1842, 1843
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18424 3006649
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 тра, 2020 14:08
investorkiev
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 13227
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider
Ликвидация ДАБи - когда новострои смогут получать сертификат
Vaily » Чет 16 кві, 2020 20:20
3 8968
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 кві, 2020 16:58
Sinica

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.