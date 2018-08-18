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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 19 тра, 2020 17:17
Santehnik написав:
Но самое интересное - обычные неквалифицированные работники, либо примитивного типа работники. Так вот, разницы в оплате труда между всеми этими типами городов практически нет. Более того, работать в Киеве в АТБ на кассе за 10к и платить за квартиру 6-7к это означает жить еще хуже чем у себя там.
очень точно описано но есть нюанс, если понаех из села или района, то работа в условном атб в Полтаве 6к аренда комнаты 1,5к, в Киеве 10к аренда комнаты 3к. В киеве проффита немного больше. Сельская интеллигенция пока ещё клиент кржн и скорее всего им и останется.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 19 тра, 2020 17:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 17:18
Vlad442 написав:
Движение арендаторов из низших сегментов в верхние присутствует, но в нижнем сегменте всегда спрос лучше и квартиры уходят быстро. Чуть выскочил вариант с ценой подешевле и на следующий день (или даже через несколько часов его нет).
По поводу отчаяния арендодателей - рынок живой, спрос по сниженным ценам есть. Держать объявление на олх ничего не стоит.
Так вот же оно - вы сами и нашли наиболее логичное объяснение. Спросу в нижнем ценовом сегменте не дает умереть downgrade
арендаторов, а не upgrade
!
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Додано: Вів 19 тра, 2020 17:21
airmax78 написав:
В Теслу в т.ч. Но по 800+ жаба давит. Жду коррекции.
говорят что Маск уже завсегдатай американского варианта "швыдкогроши"
врут?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 19 тра, 2020 17:23
Елена8 написав: Hotab написав:
Сейчас снять однуху 38-43 метров в новом фонде со свежим ремонтом без натурального камня и граничной столешницы порядка 4500+-грн. От строителей она стоит примерно 20-23 куе. Неужели тут выхлоп намного ниже,чем в Киеве, применив пропорциональность?
Почему Херсон?? Та хз. Они ж родом отсюда, здесь отучились, здесь семьи, здесь крюинговые компании.
А сколько там новостроек в Херсоне? По моему там уже лет 20 ничего не строится
Сложно сказать, много это или нет, но несколько застройщиков строит. Самый крупный наверное МЖК.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 17:24
Долярчик написав: vitaliian написав:
ситуация неопределенная, лучше пересидеть в деньгах, как по мне 17% без доступа это стрёмно, лучше 12% на текущем чтоб с доступом, если что можно перепрыгнуть в доллар. Не стоят 5% разницы тех рисков
, жадность не лучший советчик. 12% тоже много, не каждая недвижимость сегодня столько приносит.
Ризики?
В2В - оце ризики!
B2B - это диагноз.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 17:25
Долярчик написав:
Ризики?
В2В - оце ризики
у вас же дети) даже не комментирую.
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