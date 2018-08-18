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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 тра, 2020 17:18
Vlad442 написав:
Движение арендаторов из низших сегментов в верхние присутствует, но в нижнем сегменте всегда спрос лучше и квартиры уходят быстро. Чуть выскочил вариант с ценой подешевле и на следующий день (или даже через несколько часов его нет).
По поводу отчаяния арендодателей - рынок живой, спрос по сниженным ценам есть. Держать объявление на олх ничего не стоит.
Так вот же оно - вы сами и нашли наиболее логичное объяснение. Спросу в нижнем ценовом сегменте не дает умереть downgrade
арендаторов, а не upgrade
!
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Додано: Вів 19 тра, 2020 17:21
airmax78 написав:
В Теслу в т.ч. Но по 800+ жаба давит. Жду коррекции.
говорят что Маск уже завсегдатай американского варианта "швыдкогроши"
врут?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 19 тра, 2020 17:23
Елена8 написав: Hotab написав:
Сейчас снять однуху 38-43 метров в новом фонде со свежим ремонтом без натурального камня и граничной столешницы порядка 4500+-грн. От строителей она стоит примерно 20-23 куе. Неужели тут выхлоп намного ниже,чем в Киеве, применив пропорциональность?
Почему Херсон?? Та хз. Они ж родом отсюда, здесь отучились, здесь семьи, здесь крюинговые компании.
А сколько там новостроек в Херсоне? По моему там уже лет 20 ничего не строится
Сложно сказать, много это или нет, но несколько застройщиков строит. Самый крупный наверное МЖК.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 17:30
Vlad442 написав:
В аренде чем ниже сегмент, тем больше спрос. Это объяснимо. Людей с небольшими доходами без своего жилья больше, чем с большими. Снижение цены на 500-1000 гривен существенно влияет на количество людей, которым квартира становится доступной.
вывод: если в нижнем сегменте всегда есть спрос, неважно в киеве или в херсоне тогда есть смысл инвестировать в ту недвижимость где выше ROI. ROI будет выше там где дешевле вход и нет простоев. А разговоры что маникюр в Киеве лучше поэтому киевский бетон привлекательнее провинциального это ненаучно.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 19 тра, 2020 17:36, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 17:30
reus написав: Zebra написав:
Давно бы переехал в Киев из Чернигова, но как только открываешь двери авто по приезду, в салон поступает этот загазованный протухший киевский воздух.
А я давно бы переехал на Манхэттен, но как только открываю дверцу авто, сразу протухший, загазованный нью-йоркский воздух
Загазованный океанский воздух?
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Додано: Вів 19 тра, 2020 17:37
Zebra написав: reus написав: Zebra написав:
Давно бы переехал в Киев из Чернигова, но как только открываешь двери авто по приезду, в салон поступает этот загазованный протухший киевский воздух.
А я давно бы переехал на Манхэттен, но как только открываю дверцу авто, сразу протухший, загазованный нью-йоркский воздух
Загазованный океанский воздух?
В мегаполисах воздух всегда загазованный и Киев не самый плачевный случай.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 17:38
Puente написав:
Ну добре - не хочете Болівію - подивіться на Ірландію . За рахунок чого вона в першій десятці ? Що там такого є ? А міста ? Та по нашим міркам - смт максимум ... Дублін - півмільйона ... Болота ...
Гугл, Майкрософт, Амазон і по їхнім Конотопам є офіси і заводи відомих фірм і брендів...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 17:42
Vlad442 написав: vitaliian написав:
грустно там всё в кривбасе, экологии нет, каждый 2й мечтает уехать, молодежь на производства не тянет, когда то работали вьетнамцы на мивине, почему индусам на криворожстали не поработать?
В свое время были люди, которые работали в северных регионах и зарабатывали много денег. Были вахтовики. Была бы работа, а работать кому найдется в каком-то формате.
vitaliian написав:
ну переедут все жить в Киев где будут деньги брать? друг другу кофе продавать? нет столько работы в Киеве для дальнейшего роста населения за счёт понаехов. Те у кого есть бабки возможно переедут, а пэрэсичный будет жить там где зарплаты хватит на хлеб и сигареты.
Отрешитесь от денег. Посмотрите на ситуацию в общем. Обществу выгодней содержать этих людей в Киеве, чем в Изюме. Оно найдет способ дать денег этим лишним людям.
Чтобы содержать всех людей в стране/мире нужно чтобы работало в производственных процессах, скажем, 30% трудоспособного населения (и эта доля за счет автоматизации постоянно уменьшается). Дли их обслуживания нужны еще 30%. Остальные 40% это люди, которых нужно содержать потому что они люди. Им придумывают синекуру - наука, искусство, кофе продавать, юристами подрабатывать, риелторами и т. п. Или тупо пособие как в более развитых странах.
у нас, держсектор на 99% - синекура.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 17:43
zРадио написав: Vlad442 написав:
Движение арендаторов из низших сегментов в верхние присутствует, но в нижнем сегменте всегда спрос лучше и квартиры уходят быстро. Чуть выскочил вариант с ценой подешевле и на следующий день (или даже через несколько часов его нет).
По поводу отчаяния арендодателей - рынок живой, спрос по сниженным ценам есть. Держать объявление на олх ничего не стоит.
Так вот же оно - вы сами и нашли наиболее логичное объяснение. Спросу в нижнем ценовом сегменте не дает умереть downgrade
арендаторов, а не upgrade
!
Не понял. Я имел в виду, что арендаторами становятся те, кто не был арендатором. Для них это апгрейд. Из комнаты, общаги или от родителей в отдельную квартиру, пусть и в хруще с тараканами. Бывшие арендаторы хрущей ходят выбирают новострои по той цене, что они снимали хрущи. Бывшие арендаторы новостроев сидят в условном Херсоне, экономят и ждут, когда фирма откроется и их позовут обратно.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 17:44
Yuri_T написав:Hotab
пока Херсон, Николаев, Запорожье, Тернополь, Франковск, Полтава и т.д. решают, закрывать ли города и всем переезжать в Киев, трибекина вонючка амортизируется на 98%, деньги от аренды будут вставлены в виде имплантов в упавшие сиськи и в виде керамики вместо выпавших зубов.
трибеки и влады уже ничего не умеют делать. от слова "совсем". арендный доход парализовал их способности и ничего вокруг, кроме вонючих эврик и круш, они не видят, считая это убожество верхом желаний пересичного человека.
вот когда больничка заставит их продавать и поток кэша уменьшится, вот тогда ребятам откроется истина.
что спекулянт "прохожий" в образе перекупа всегда будет в выигрыше, потому что свободный капитал сможет поместить в наиболее выигрышный актив.
а ребятки эти навсегда останутся на игле.
Спочатку селяни Тернопільскої області переїдуть в Тернопіль (їх тут більше ляма, а місто всього 250 тис. не гумове), а потім, можливо до Києва (якщо не звалять в
Щуцин)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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