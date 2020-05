Додано: Вів 19 тра, 2020 17:38

Puente написав: Ну добре - не хочете Болівію - подивіться на Ірландію . За рахунок чого вона в першій десятці ? Що там такого є ? А міста ? Та по нашим міркам - смт максимум ... Дублін - півмільйона ... Болота ... Ну добре - не хочете Болівію - подивіться на Ірландію . За рахунок чого вона в першій десятці ? Що там такого є ? А міста ? Та по нашим міркам - смт максимум ... Дублін - півмільйона ... Болота ...

Гугл, Майкрософт, Амазон і по їхнім Конотопам є офіси і заводи відомих фірм і брендів... Гугл, Майкрософт, Амазон і по їхнім Конотопам є офіси і заводи відомих фірм і брендів...

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/