Долярчик написав: Vlad442 написав: Yuri_T написав: трибеки и влады уже ничего не умеют делать. от слова "совсем". арендный доход парализовал их способности и ничего вокруг, кроме вонючих эврик и круш, они не видят, считая это убожество верхом желаний пересичного человека. трибеки и влады уже ничего не умеют делать. от слова "совсем". арендный доход парализовал их способности и ничего вокруг, кроме вонючих эврик и круш, они не видят, считая это убожество верхом желаний пересичного человека.

Почему вы так решили? Если человек смог заработать на лишнюю недвижимость, значит он, наверное, не совсем идиот?



Какая ваша роль в этой скорбной картине мира? Давайте угадаю. Молодой, талантливый, амбициозный, красивый, здоровый, но почему-то на покупку своей квартиры не получается накопить, поэтому приходится кормить этих никчемных трутней. Но придет и наш час. Когда-нибудь им придется тратить наши денежки не на Мальдивы, а на вставные челюсти и ремонт сисек. Тогда мы будем громко над ними смеяться, отдавая аренду. Я угадал? Почему вы так решили? Если человек смог заработать на лишнюю недвижимость, значит он, наверное, не совсем идиот?Какая ваша роль в этой скорбной картине мира? Давайте угадаю. Молодой, талантливый, амбициозный, красивый, здоровый, но почему-то на покупку своей квартиры не получается накопить, поэтому приходится кормить этих никчемных трутней. Но придет и наш час. Когда-нибудь им придется тратить наши денежки не на Мальдивы, а на вставные челюсти и ремонт сисек. Тогда мы будем громко над ними смеяться, отдавая аренду. Я угадал?

Плюсую!



Мабуть, так повелолось, що чим більший невдаха - тим більше заздрить!



От я поділяю лендлордів(як тут хтось подібне вже писав) на 3 категорії:

1) Лендлорд, який себе обмежував у всьому(одяг/їжа/відпустки/розваги і т. п.) і своєю наполегливою працею і "смикалістю" досягнув 1-2-3 і більше квартир для здачі в оренду - ПОВАЖАЮ!!!

2) Лендлорд, який став таким, завдяки спадщині - ну таке, просто повезло. Але, якщо він починає вихвалятись/повчати інших, який він крутий, а ви всі просто мало працюєте - такого НЕПОВАЖАЮ!!!

3) Лендлорд, який став таким, завдяки тому, що накрав/хабарник і т. п. - КАТЕГОРИЧНО НЕ ПОВАЖАЮ!!! - Чи, навіть, швидше НЕНАВИДЖУ такого!!! Плюсую!Мабуть, так повелолось, що чим більший невдаха - тим більше заздрить!От я поділяю лендлордів(як тут хтось подібне вже писав) на 3 категорії:1) Лендлорд, який себе обмежував у всьому(одяг/їжа/відпустки/розваги і т. п.) і своєю наполегливою працею і "смикалістю" досягнув 1-2-3 і більше квартир для здачі в оренду - ПОВАЖАЮ!!!2) Лендлорд, який став таким, завдяки спадщині - ну таке, просто повезло. Але, якщо він починає вихвалятись/повчати інших, який він крутий, а ви всі просто мало працюєте - такого НЕПОВАЖАЮ!!!3) Лендлорд, який став таким, завдяки тому, що накрав/хабарник і т. п. - КАТЕГОРИЧНО НЕ ПОВАЖАЮ!!! - Чи, навіть, швидше НЕНАВИДЖУ такого!!!

1 - це про мене!!!!!

а навіть Долярчику плюсанув 1 - це про мене!!!!!а навіть Долярчику плюсанув

