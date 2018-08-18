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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 19 тра, 2020 17:53
Долярчик написав: Vlad442 написав: Yuri_T написав:
трибеки и влады уже ничего не умеют делать. от слова "совсем". арендный доход парализовал их способности и ничего вокруг, кроме вонючих эврик и круш, они не видят, считая это убожество верхом желаний пересичного человека.
Почему вы так решили? Если человек смог заработать на лишнюю недвижимость, значит он, наверное, не совсем идиот?
Какая ваша роль в этой скорбной картине мира? Давайте угадаю. Молодой, талантливый, амбициозный, красивый, здоровый, но почему-то на покупку своей квартиры не получается накопить, поэтому приходится кормить этих никчемных трутней. Но придет и наш час. Когда-нибудь им придется тратить наши денежки не на Мальдивы, а на вставные челюсти и ремонт сисек. Тогда мы будем громко над ними смеяться, отдавая аренду. Я угадал?
Плюсую!
Мабуть, так повелолось, що чим більший невдаха - тим більше заздрить!
От я поділяю лендлордів(як тут хтось подібне вже писав) на 3 категорії:
1) Лендлорд, який себе обмежував у всьому(одяг/їжа/відпустки/розваги і т. п.) і своєю наполегливою працею і "смикалістю" досягнув 1-2-3 і більше квартир для здачі в оренду - ПОВАЖАЮ!!!
2) Лендлорд, який став таким, завдяки спадщині - ну таке, просто повезло. Але, якщо він починає вихвалятись/повчати інших, який він крутий, а ви всі просто мало працюєте - такого НЕПОВАЖАЮ!!!
3) Лендлорд, який став таким, завдяки тому, що накрав/хабарник і т. п. - КАТЕГОРИЧНО НЕ ПОВАЖАЮ!!! - Чи, навіть, швидше НЕНАВИДЖУ такого!!!
1 - це про мене!!!!!
а навіть Долярчику плюсанув
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 17:58
Grand Touring написав:
лично не понимаю, смысл ехать в Киев из провинции, неудобный попусту суетливый город - постоянно ворует время, которое можно потратить на жизнь. Зарплата низкая (зарплата минус аренда). Перспектив нет - минимальная пенсия при наличии 35 лет стажа, кто-то хочет непрерывно горбатится в Киеве 35 лет?
2,5 часа на самолете в любом направлении из Украины - и все становится по другому, веселее.
что вы делаете на этой ветке?
мазохист?
зы: кстати как тюнингованая 15летняя бэха на б***? гуд?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 19 тра, 2020 18:04
Vlad442 написав: vitaliian написав: Долярчик написав:
То що, ніхто не здається, чи не розуміють масштаби коронавірусної опи
жрать народу хочется всегда, вирус аппетит не отбивает, а вот на аренду недвижимости может не хватить
, арендовать конечно будут вскладчину по 4 человека в квартире или нервы арендодателей держать цену не выдержат и полетит цена камнем вниз.
Если запустят метро, как планируют, чем Киев 1 июня будет принципиально отличаться от Киева 1 марта, когда у народа денег хватало?
трішки випотрошеними матрацами
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 18:05
investorkiev написав:
Но! При любой ж@пе лучше будет в Киеве чем в Херсоне.
Условно говоря, на 1000 арендуемых херсонских квартир быстрее найдутся арендаторы чем на 100 000 киевских потому что рн в Херсоне сбалансирован внутренним спросом
(там меньше понаехав). Почему вы не поймёте что массовая миграция в Киев может обернутся миграцией из Киева? Этот маятник пока ещё не качнулся в обратную сторону, но первые ласточки уже есть - тысячи непроданных квартир в Ирпене. Если ваш бизнес рассчитан на понаехов, то он может закончиться с первым большим кризисом. Доказано доблестными ирпенскими застройщиками, они первые приняли удар. На очереди киевские.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 19 тра, 2020 18:14, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 18:10
Vlad442 написав:
Я имел в виду, что арендаторами становятся те, кто не был арендатором. Для них это апгрейд. Из комнаты, общаги или от родителей в отдельную квартиру, пусть и в хруще с тараканами.
Вот это самое нелогичное, что только можно предположить. Почему, описывал выше, но если тезисно, то:
- именно эта категория реже всего имеет накопления;
- именно эта категория чаще всего имеет потребкредиты;
- и именно эта категория наиболее сильно подвержена антикризисным мерам работодателей, поскольку по уровню грейда (оплаты) не владеет уникальной экспертизой.
У этих людей стабильно плохо даже тогда, когда у остальных все в порядке. Они в принципе не являются игроками рынка аренды.
Если этих аргументов недостаточно, можете вернуться к своему же о том, что цена аренды - производная от доходов населения. Снижение цены аренды не открывает вход в нее бедным слоям, поскольку их доходы снижаются пропорционально.
А вот внутренняя миграция в связи с занятостью - это уже другое. Потерявшие работу возвращаются по своим провинциям, увеличивая вакантность жилья в городах-миллиониках. И этот "навес" уже давит на цену аренды диспропорционально.
Могу на примере (цифры просто "модельные"):
- средняя зарплата была 15 тыс грн;
- работавших было 3 млн человек;
- средняя зарплата снизилась на 3000 грн (20%);
- количество занятых снизилось на 600 тыс человек (20)%.
Денег на рынке (в том числе для аренды) стало не 80% от того, что было, а 80% от 80% работающих, т.е. 64%. Или уменьшение более, чем на треть
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Додано: Вів 19 тра, 2020 18:24
zРадио написав:
У этих людей стабильно плохо даже тогда, когда у остальных все в порядке. Они в принципе не являются игроками рынка аренды.
живут под мостом в коробке??
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Додано: Вів 19 тра, 2020 18:25
zРадио написав: Vlad442 написав:
Я имел в виду, что арендаторами становятся те, кто не был арендатором. Для них это апгрейд. Из комнаты, общаги или от родителей в отдельную квартиру, пусть и в хруще с тараканами.
Вот это самое нелогичное, что только можно предположить. Почему, описывал выше, но если тезисно, то:
- именно эта категория реже всего имеет накопления;
- именно эта категория чаще всего имеет потребкредиты;
- и именно эта категория наиболее сильно подвержена антикризисным мерам работодателей, поскольку по уровню грейда (оплаты) не владеет уникальной экспертизой.
У этих людей стабильно плохо даже тогда, когда у остальных все в порядке. Они в принципе не являются игроками рынка аренды.
Если этих аргументов недостаточно, можете вернуться к своему же о том, что цена аренды - производная от доходов населения. Снижение цены аренды не открывает вход в нее бедным слоям, поскольку их доходы снижаются пропорционально.
А вот внутренняя миграция в связи с занятостью - это уже другое. Потерявшие работу возвращаются по своим провинциям, увеличивая вакантность жилья в городах-миллиониках. И этот "навес" уже давит на цену аренды диспропорционально.
Могу на примере (цифры просто "модельные"):
- средняя зарплата была 15 тыс грн;
- работавших было 3 млн человек;
- средняя зарплата снизилась на 3000 грн (20%);
- количество занятых снизилось на 600 тыс человек (20)%.
Денег на рынке (в том числе для аренды) стало не 80% от того, что было, а 80% от 80% работающих, т.е. 64%. Или уменьшение более, чем на треть
чим гірше в країні, тим більше людей їде в Київ, а не навпаки...
так як в Києві буде хрєново, то в провінції буде взагалі повний звіздець.
Просто 2017..2019 регіони почали оживати, і склалося враження, що "буде ліпше чим в Києві"
Про комфортність Львова і Одеса: там навіть метро нема.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 18:28
investorkiev написав: zРадио написав:
У этих людей стабильно плохо даже тогда, когда у остальных все в порядке. Они в принципе не являются игроками рынка аренды.
живут под мостом в коробке??
Ваш коллега же написал, где живут
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Додано: Вів 19 тра, 2020 18:32
Vlad442 написав:
Отрешитесь от денег. Посмотрите на ситуацию в общем. Обществу выгодней содержать этих людей в Киеве, чем в Изюме. Оно найдет способ дать денег этим лишним людям.
Чтобы содержать всех людей в стране/мире нужно чтобы работало в производственных процессах, скажем, 30% трудоспособного населения (и эта доля за счет автоматизации постоянно уменьшается). Дли их обслуживания нужны еще 30%. Остальные 40% это люди, которых нужно содержать потому что они люди. Им придумывают синекуру - наука, искусство, кофе продавать, юристами подрабатывать, риелторами и т. п. Или тупо пособие как в более развитых странах.
Подумайте сами если переселить всех в столицу как вырастет нагрузка на инфраструктуру, школ и больниц же не строят, метро и так трещит по швам. Вырастет локальная безработица и преступность. Проще напечатать денег и занять чем то безработных на местах (заборы красить, озеленение), чем гасить преступность, раздувать штат силовиков, подвергать тысячи жизней золотого миллиона риску. Тем более это местные бюджеты. За чужой счёт снизить преступность и соц.напряжение, кто откажется? Печатный станок самое меньшее зло из всех чем может обернутся недоимка 100 ярдов и дефицит 300 ярдов. Потенциально это означает риск падения периода возврата инвестиций для лендлордов.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 19 тра, 2020 18:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 18:33
flyman написав:
чим гірше в країні, тим більше людей їде в Київ, а не навпаки...
так як в Києві буде хрєново, то в провінції буде взагалі повний звіздець.
Все правильно. И в моем примере тоже нет противоречия. Потерявшие работу не-киевляне возвращаются в провинции "пустыми", а то, что было их зарплатами, остается в Киеве, но перестает быть располагаемым доходом населения, а уходит на антикризисные мероприятия. В основном, погашение долгов и/или увеличение свободного кэша бизнеса
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