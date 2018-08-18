Додано: Вів 19 тра, 2020 18:10

Vlad442 написав: Я имел в виду, что арендаторами становятся те, кто не был арендатором. Для них это апгрейд. Из комнаты, общаги или от родителей в отдельную квартиру, пусть и в хруще с тараканами.

Я имел в виду, что арендаторами становятся те, кто не был арендатором. Для них это апгрейд. Из комнаты, общаги или от родителей в отдельную квартиру, пусть и в хруще с тараканами.

Вот это самое нелогичное, что только можно предположить. Почему, описывал выше, но если тезисно, то:- именно эта категория реже всего имеет накопления;- именно эта категория чаще всего имеет потребкредиты;- и именно эта категория наиболее сильно подвержена антикризисным мерам работодателей, поскольку по уровню грейда (оплаты) не владеет уникальной экспертизой.У этих людей стабильно плохо даже тогда, когда у остальных все в порядке. Они в принципе не являются игроками рынка аренды.Если этих аргументов недостаточно, можете вернуться к своему же о том, что цена аренды - производная от доходов населения. Снижение цены аренды не открывает вход в нее бедным слоям, поскольку их доходы снижаются пропорционально.А вот внутренняя миграция в связи с занятостью - это уже другое. Потерявшие работу возвращаются по своим провинциям, увеличивая вакантность жилья в городах-миллиониках. И этот "навес" уже давит на цену аренды диспропорционально.Могу на примере (цифры просто "модельные"):- средняя зарплата была 15 тыс грн;- работавших было 3 млн человек;- средняя зарплата снизилась на 3000 грн (20%);- количество занятых снизилось на 600 тыс человек (20)%.Денег на рынке (в том числе для аренды) стало не 80% от того, что было, а 80% от 80% работающих, т.е. 64%. Или уменьшение более, чем на треть