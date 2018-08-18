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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3928392939303931

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 18:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Вот это самое нелогичное, что только можно предположить. Почему, описывал выше, но если тезисно, то:
- именно эта категория реже всего имеет накопления;
- именно эта категория чаще всего имеет потребкредиты;
- и именно эта категория наиболее сильно подвержена антикризисным мерам работодателей, поскольку по уровню грейда (оплаты) не владеет уникальной экспертизой.

У этих людей стабильно плохо даже тогда, когда у остальных все в порядке. Они в принципе не являются игроками рынка аренды.

Это все теория, а на практике свято место пусто не бывает.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 18:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:Подумайте сами если переселить всех в столицу как вырастет нагрузка на инфраструктуру, школ и больниц же не строят, метро и так трещит по швам. Вырастет локальная безработица и преступность. Проще напечатать денег и занять чем то безработных на местах (заборы красить, озеленение), чем гасить преступность, раздувать штат силовиков, подвергать тысячи жизней золотого миллиона риску. Тем более это местные бюджеты. За чужой счёт снизить преступность и соц.напряжение, кто откажется? Печатный станок самое меньшее зло из всех чем может обернутся недоимка 100 ярдов и дефицит 300 ярдов. Потенциально это означает риск падения периода возврата инвестиций для лендлордов.

Неужели вы подумали, что всех переселят за год-два? Процесс постиндустриальной урбанизации идет уже десятки лет и будет продолжаться еще десятки.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 18:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:чим гірше в країні, тим більше людей їде в Київ, а не навпаки...
так як в Києві буде хрєново, то в провінції буде взагалі повний звіздець.
я не согласен, самый большой приток мигрантов в столицу был в жирные 2005-2008 квартиру нельзя было ни снять ни купить, цепочки посредников. Кризис 2008 освободил много квартир, наконец можно было снять квартиру без риелтора, цену аренды начали считать в гривнах (до этого единицей расчёта был доллар) , я лично снимал возле индустриального моста сталинку за 3500.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 18:51

  Hotab написав:Vlad442 ,
купил котлован в 15-ом, в 16-ом его получил

А так бывает? Я купил в августе в 15-м на уровне первого этажа, но ключи получил в мае 18-м. Пока появился свет и тд., то уже 19-й. Пока ремонт - уже конец 19-го.
А можно где-то было в 16-м уже запустить квартирантов?


Бува..
Панельки быстро клепаются...а Аркада еще и с базовым "ремонтом" строила, только плитку в ванной докидать, обставить мЁбелью и техникой.
Что еще "приятно" (было) - аркадовский ремонт все равно рано или поздно надо переделывать, поэтому для себя можно считать амортизацию равной нулю до поры до времени (или как представить, что сдали в состоянии "после строителей" и ты это сдал без ремонта) :lol:
rjkz
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  #<1 ... 3928392939303931
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