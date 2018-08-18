Додано: Вів 19 тра, 2020 19:12

airmax78 написав: Grand Touring написав: лично не понимаю, смысл ехать в Киев из провинции, неудобный попусту суетливый город - постоянно ворует время, которое можно потратить на жизнь. Зарплата низкая (зарплата минус аренда). Перспектив нет - минимальная пенсия при наличии 35 лет стажа, кто-то хочет непрерывно горбатится в Киеве 35 лет?



2,5 часа на самолете в любом направлении из Украины - и все становится по другому, веселее. лично не понимаю, смысл ехать в Киев из провинции, неудобный попусту суетливый город - постоянно ворует время, которое можно потратить на жизнь. Зарплата низкая (зарплата минус аренда). Перспектив нет - минимальная пенсия при наличии 35 лет стажа, кто-то хочет непрерывно горбатится в Киеве 35 лет?2,5 часа на самолете в любом направлении из Украины - и все становится по другому, веселее.

Вопрос поставлен неправильно. "Не понимаю смысла жить в Украине" - вот так уже ближе к теме. Потому что если человек не планирует уезжать из Украины - тогда, скорее всего, путь ему один - в Киев. А если ориентир на неквалифицированную эмиграцию ("клубника") - тогда, конечно, большого смысла делать это через Киев нет. Вопрос поставлен неправильно. "Не понимаю смысла жить в Украине" - вот так уже ближе к теме. Потому что если человек не планирует уезжать из Украины - тогда, скорее всего, путь ему один - в Киев. А если ориентир на неквалифицированную эмиграцию ("клубника") - тогда, конечно, большого смысла делать это через Киев нет.

Сын друга закончил немецкий универ и остался там работать по специальности - почему только "кулубника" в голову приходит? Знакомые в Штатах, уехали в уже взрослом возрасте, здесь она работала в универмаге продавцом, муж закончил технический вуз, там он сначала мыл машины (давно было), а она училась в каледже, потом она пошла работать, а он закончил то-ли курсы то-ли каледж. Сейчас она - начальник отдела в одной из финкомпаний (чуть меньше чем Блэкстоун, если это о чем-то говорит - там на одной из руководящих должностей работает ее подруга, тоже из Киева, кстати (почему не пошла "клубнику" собирать - не могу понять), ее муж - аккаунтент (бухгалтер-аудитор иными словами).Ну может такое случится, что кто-то снимает на год-два корону с головы...ну или прикручивает ее яркость на время.