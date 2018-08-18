Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:Подумайте сами если переселить всех в столицу как вырастет нагрузка на инфраструктуру, школ и больниц же не строят, метро и так трещит по швам. Вырастет локальная безработица и преступность. Проще напечатать денег и занять чем то безработных на местах (заборы красить, озеленение), чем гасить преступность, раздувать штат силовиков, подвергать тысячи жизней золотого миллиона риску. Тем более это местные бюджеты. За чужой счёт снизить преступность и соц.напряжение, кто откажется? Печатный станок самое меньшее зло из всех чем может обернутся недоимка 100 ярдов и дефицит 300 ярдов. Потенциально это означает риск падения периода возврата инвестиций для лендлордов.
Неужели вы подумали, что всех переселят за год-два? Процесс постиндустриальной урбанизации идет уже десятки лет и будет продолжаться еще десятки.
flyman написав:чим гірше в країні, тим більше людей їде в Київ, а не навпаки... так як в Києві буде хрєново, то в провінції буде взагалі повний звіздець.
я не согласен, самый большой приток мигрантов в столицу был в жирные 2005-2008 квартиру нельзя было ни снять ни купить, работали цепочки посредников. Кризис 2008 освободил много квартир, наконец можно было снять квартиру без риелтора, цену аренды начали считать в гривнах (до этого единицей расчёта был доллар) , я лично снимал возле индустриального моста сталинку за 3500.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 19 тра, 2020 19:03, всього редагувалось 1 раз.
А так бывает? Я купил в августе в 15-м на уровне первого этажа, но ключи получил в мае 18-м. Пока появился свет и тд., то уже 19-й. Пока ремонт - уже конец 19-го. А можно где-то было в 16-м уже запустить квартирантов?
Бува.. Панельки быстро клепаются...а Аркада еще и с базовым "ремонтом" строила, только плитку в ванной докидать, обставить мЁбелью и техникой. Что еще "приятно" (было) - аркадовский ремонт все равно рано или поздно надо переделывать, поэтому для себя можно считать амортизацию равной нулю до поры до времени (или как представить, что сдали в состоянии "после строителей" и ты это сдал без ремонта)
vitaliian написав:Подумайте сами если переселить всех в столицу как вырастет нагрузка на инфраструктуру, школ и больниц же не строят, метро и так трещит по швам. Вырастет локальная безработица и преступность. Проще напечатать денег и занять чем то безработных на местах (заборы красить, озеленение), чем гасить преступность, раздувать штат силовиков, подвергать тысячи жизней золотого миллиона риску. Тем более это местные бюджеты. За чужой счёт снизить преступность и соц.напряжение, кто откажется? Печатный станок самое меньшее зло из всех чем может обернутся недоимка 100 ярдов и дефицит 300 ярдов. Потенциально это означает риск падения периода возврата инвестиций для лендлордов.
Неужели вы подумали, что всех переселят за год-два? Процесс постиндустриальной урбанизации идет уже десятки лет и будет продолжаться еще десятки.
без разницы, больницы, школы и дороги 30 лет не строят и через 10 лет строить не будут. Миллион новых приезжих Киев не выдержит, посмотрите как москва спланирована, там из любого района в тругой можно добраться по садовому, третьему транспортному кольцу или мкаду. В Киеве банальная нехватка магистралей, с петровки на демеевку - одна дорога, с центра на Борщаговку - две, на Троещину две. Киевское и московское метро сравнивали?
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 19 тра, 2020 19:09, всього редагувалось 1 раз.
Grand Touring написав:лично не понимаю, смысл ехать в Киев из провинции, неудобный попусту суетливый город - постоянно ворует время, которое можно потратить на жизнь. Зарплата низкая (зарплата минус аренда). Перспектив нет - минимальная пенсия при наличии 35 лет стажа, кто-то хочет непрерывно горбатится в Киеве 35 лет?
2,5 часа на самолете в любом направлении из Украины - и все становится по другому, веселее.
что вы делаете на этой ветке? мазохист?
то, как я провел сегодня рабочий день - мазохизмом назвать ну очень сложно
зы: кстати как тюнингованая 15летняя бэха на б***? гуд?
очень даже, для 20 летнего парня-заробитчанина, его одногодки в это время на 3м курсе просиживают штаны в киевских вузах, когда они закончат вузы и поймут, что в Украине им ничего не светит - возьмет их в свою строительную бригаду
Grand Touring написав:лично не понимаю, смысл ехать в Киев из провинции, неудобный попусту суетливый город - постоянно ворует время, которое можно потратить на жизнь. Зарплата низкая (зарплата минус аренда). Перспектив нет - минимальная пенсия при наличии 35 лет стажа, кто-то хочет непрерывно горбатится в Киеве 35 лет?
2,5 часа на самолете в любом направлении из Украины - и все становится по другому, веселее.
Вопрос поставлен неправильно. "Не понимаю смысла жить в Украине" - вот так уже ближе к теме. Потому что если человек не планирует уезжать из Украины - тогда, скорее всего, путь ему один - в Киев. А если ориентир на неквалифицированную эмиграцию ("клубника") - тогда, конечно, большого смысла делать это через Киев нет.
Сын друга закончил немецкий универ и остался там работать по специальности - почему только "кулубника" в голову приходит? Знакомые в Штатах, уехали в уже взрослом возрасте, здесь она работала в универмаге продавцом, муж закончил технический вуз, там он сначала мыл машины (давно было), а она училась в каледже, потом она пошла работать, а он закончил то-ли курсы то-ли каледж. Сейчас она - начальник отдела в одной из финкомпаний (чуть меньше чем Блэкстоун, если это о чем-то говорит - там на одной из руководящих должностей работает ее подруга, тоже из Киева, кстати (почему не пошла "клубнику" собирать - не могу понять ), ее муж - аккаунтент (бухгалтер-аудитор иными словами). Ну может такое случится, что кто-то снимает на год-два корону с головы...ну или прикручивает ее яркость на время.
напишу свой пост, удаленный на валютной ветке за жесткий оффтоп примерное состояние дел в малом бизнесе
Открытие летних площадок принесло ресторанам всего 12% дополнительной прибыли в карантин
"Уставшие от вынужденного простоя, сегодня многие рестораторы принимают правила игры и открывают летние площадки. Конечно же, летники не решают основных проблем общепита: при тех санитарных и транспортных ограничениях, необходимости вновь платить аренду, эффективность работы многих заведений остается под вопросом", – рассказал CEO и совладелец компании по автоматизации ресторанов Poster Родион Крошек. https://ubr.ua/market/trade/otkrytie-le ... n_get_more
начался самый интересный момент малого бизнеса, когда всеобщий карантин кажется раем 1) с одной стороны конкуренция и арендодатель заставляет рестораны открываться, рестораны боятся, что клиентам понравится у конкурентов и они не вернутся 2) с другой стороны - арендная плата насчитывается по полной и нужно платить зарплату персоналу, тк летнюю площадку нужно убирать и нужен минимум 1 официант, а роста в доходах практически нет
В такой ситуации ресторан начинает генерировать убыток усиленными темпами. И пусть собственник трижды умный и эффективный умеющий представить самый качественный товар - он не может преодолеть всеобщее падение покупательной способности. В группу на вылет попадают предприниматели, у которых помещения в аренде, кредиты, дети, которые были в Европе и знают альтернативу Украине.
Grand Touring написав:1) с одной стороны конкуренция и арендодатель заставляет рестораны открываться, рестораны боятся, что клиентам понравится у конкурентов и они не вернутся 2) с другой стороны - арендная плата насчитывается по полной и нужно платить зарплату персоналу, тк летнюю площадку нужно убирать и нужен минимум 1 официант, а роста в доходах практически нет
априори тот кто в аренде менее конкурентен перед тем чьё помещение в собственности, причём тут карантин? Выживет либо самый эффективный либо тот кто лучше других дружит с местной властью.
Grand Touring написав:И пусть собственник трижды умный и эффективный умеющий представить самый качественный товар - он не может преодолеть всеобщее падение покупательной способности.
Аудитория ресторанов не бедная, я с трудом их представляю дома у плиты или жующих шаурму у метро.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 19 тра, 2020 19:36, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:априори тот кто в аренде менее конкурентен перед тем чьё помещение в собственности, причём тут карантин? Выживет либо самый эффективный либо тот кто лучше других дружит с местной властью.
до карантина, ресторатор у которого помещение было в лучшей локации и который уважительно относился к клиентам, мог спокойно конкурировать с ресторатором, у которого собственное помещение и неуважительное отношение к клиентам
казалось бы, по всем экономическим теориям первый должен победить, в украинской практике после карантина побеждает второй, что еще больше укрепляет его веру к неуважению к клиентам.