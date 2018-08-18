Додано: Вів 19 тра, 2020 19:57

vitaliian написав: априори тот кто в аренде менее конкурентен перед тем чьё помещение в собственности, причём тут карантин? Выживет либо самый эффективный либо тот кто лучше других дружит с местной властью.

априори тот кто в аренде менее конкурентен перед тем чьё помещение в собственности, причём тут карантин? Выживет либо самый эффективный либо тот кто лучше других дружит с местной властью.

Да, владение недвижимостью редко когда увеличивает эффективность бизнеса. Даже в хореке. Устойчивость - да, операционную прибыльность - да, но показатели гибкости и возврата вложений - нет. Более того, строя торговый, или сервисный бизнес на недвижимости во владении, есть риск, или даже соблазн организовать его настолько неграмотно, что банальная аренда была бы более здравой идеей...Так что я бы не считал победой продолжение работы ресторанов и магазинов, владеющих собственной недвижимостью. Это всего-лишь анаболик (для местных MBA - кросс-субсидирование).Если ресторатор, или владелец бутика неэффективен в аренде - он неэффективен в принципе, и должен покинуть бизнес. При этом стоимость аренды, разумеется - не константа, и отражает уровень эффективного спроса на нее