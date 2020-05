Додано: Вів 19 тра, 2020 20:24

Hotab написав: hume написав: alex_dvornichenko написав: Посмотрим, желать и получить разные вещи. ) Хотя по моим прикидкам ничего нереального в этой цифре нет. Посмотрим, желать и получить разные вещи. ) Хотя по моим прикидкам ничего нереального в этой цифре нет.

100%. Я думал тоже нереально, но после фото полочек из остатков вагонки пересмотрел свою позицию 100%. Я думал тоже нереально, но после фото полочек из остатков вагонки пересмотрел свою позицию

Более чем реально, если что-то умеет делать сам. Если аля самодельные декоративные штукатурки из обычной гипсовой, а не ведро Капароловской за 100 уе. Если кирпичики гипсовые, а не натуральный камень. Более чем реально, если что-то умеет делать сам. Если аля самодельные декоративные штукатурки из обычной гипсовой, а не ведро Капароловской за 100 уе. Если кирпичики гипсовые, а не натуральный камень.



могу озвучить свежий прайс на мега дешевую декоративную штукатурку из ротбанда с покраской - 250 за м2 (плюс ротбанд 2.5 мешка на 80 м2). с краской 10 л за 2300. но сделать ее самому не получится никак. upd (малярка под декоративную штукатурку еще 100)



гипсовый кирпичек с покраской за работу - 400 за м2 (раньше было по 300) плюс собственно кирпичек и краска. и ложить конечно может всякий, но вид будет разный могу озвучить свежий прайс на мега дешевую декоративную штукатурку из ротбанда с покраской - 250 за м2 (плюс ротбанд 2.5 мешка на 80 м2). с краской 10 л за 2300. но сделать ее самому не получится никак. upd (малярка под декоративную штукатурку еще 100)гипсовый кирпичек с покраской за работу - 400 за м2 (раньше было по 300) плюс собственно кирпичек и краска. и ложить конечно может всякий, но вид будет разный

