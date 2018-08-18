этот бизнес держится либо на проходном месте либо на постоянных клиентах. Если у неуважительного ресторана есть постоянные клиенты значит либо это бдсм клуб, либо режимное учреждение, например при санатории в горах, где других ресторанов нет.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 19:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
этот бизнес держится либо на проходном месте либо на постоянных клиентах. Если у неуважительного ресторана есть постоянные клиенты значит либо это бдсм клуб, либо режимное учреждение, например при санатории в горах, где других ресторанов нет.
Додано: Вів 19 тра, 2020 19:53
Еще добавлю, что в карантин и работая удаленно ресторатор мог уделять часть времени семье, а сейчас - когда мало клиентов, по полной насчитывается аренда, он вынужден целый день проводить на работе в ожидании неизвестно чего, те к финансовым убыткам добавляется еще потеря времени и жизненной энергии от монотонного проведения времени
Додано: Вів 19 тра, 2020 19:57
Да, владение недвижимостью редко когда увеличивает эффективность бизнеса. Даже в хореке. Устойчивость - да, операционную прибыльность - да, но показатели гибкости и возврата вложений - нет. Более того, строя торговый, или сервисный бизнес на недвижимости во владении, есть риск, или даже соблазн организовать его настолько неграмотно, что банальная аренда была бы более здравой идеей...
Так что я бы не считал победой продолжение работы ресторанов и магазинов, владеющих собственной недвижимостью. Это всего-лишь анаболик (для местных MBA - кросс-субсидирование).
Если ресторатор, или владелец бутика неэффективен в аренде - он неэффективен в принципе, и должен покинуть бизнес. При этом стоимость аренды, разумеется - не константа, и отражает уровень эффективного спроса на нее
Додано: Вів 19 тра, 2020 20:05
хорошо объясню образно, есть 2 студента в Киеве, один учится на 5, второй на 3. Первый снимает, второй - живет в родительской. Бац, кризис - у двоих студентов отсутствуют доходы. Первый не может снимать и вынужден бросить учебу, второй - еле заканчивает.
Выходит второй более эффективный ?
Додано: Вів 19 тра, 2020 20:20
Пусть даже так. Все равно когда рынок труда начнет оживляться, оба придут на собеседование, и возьмут первого за знания, а не второго за корочки
Додано: Вів 19 тра, 2020 20:20
Можно делать бизнес на семье воспитывая приемных детей, там государство пособие на каждого платит. А из ресторана сделать хобби, учить детей профессии, учиться чему то самому.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 19 тра, 2020 20:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 19 тра, 2020 20:24
более эффективный тот кто первый сможет себе заработать на аренду комнаты. Тот кто живет в родительской скорее всего станет менее эффективным по итогу, потому что в вузах не учат преодолевать жизненные трудности.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 19 тра, 2020 20:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 19 тра, 2020 20:24
могу озвучить свежий прайс на мега дешевую декоративную штукатурку из ротбанда с покраской - 250 за м2 (плюс ротбанд 2.5 мешка на 80 м2). с краской 10 л за 2300. но сделать ее самому не получится никак. upd (малярка под декоративную штукатурку еще 100)
гипсовый кирпичек с покраской за работу - 400 за м2 (раньше было по 300) плюс собственно кирпичек и краска. и ложить конечно может всякий, но вид будет разный
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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