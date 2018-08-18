RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3929393039313932

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 19:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Grand Touring написав:казалось бы, по всем экономическим теориям первый должен победить, в украинской практике после карантина побеждает второй, что еще больше укрепляет его веру к неуважению к клиентам.
этот бизнес держится либо на проходном месте либо на постоянных клиентах. Если у неуважительного ресторана есть постоянные клиенты значит либо это бдсм клуб, либо режимное учреждение, например при санатории в горах, где других ресторанов нет.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3249
З нами з: 06.04.16
Подякував: 783 раз.
Подякували: 966 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 19:53

Еще добавлю, что в карантин и работая удаленно ресторатор мог уделять часть времени семье, а сейчас - когда мало клиентов, по полной насчитывается аренда, он вынужден целый день проводить на работе в ожидании неизвестно чего, те к финансовым убыткам добавляется еще потеря времени и жизненной энергии от монотонного проведения времени
Grand Touring
 
Повідомлень: 283
З нами з: 23.03.20
Подякував: 62 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 19:57

  vitaliian написав:априори тот кто в аренде менее конкурентен перед тем чьё помещение в собственности, причём тут карантин? Выживет либо самый эффективный либо тот кто лучше других дружит с местной властью.


Да, владение недвижимостью редко когда увеличивает эффективность бизнеса. Даже в хореке. Устойчивость - да, операционную прибыльность - да, но показатели гибкости и возврата вложений - нет. Более того, строя торговый, или сервисный бизнес на недвижимости во владении, есть риск, или даже соблазн организовать его настолько неграмотно, что банальная аренда была бы более здравой идеей...

Так что я бы не считал победой продолжение работы ресторанов и магазинов, владеющих собственной недвижимостью. Это всего-лишь анаболик (для местных MBA - кросс-субсидирование).

Если ресторатор, или владелец бутика неэффективен в аренде - он неэффективен в принципе, и должен покинуть бизнес. При этом стоимость аренды, разумеется - не константа, и отражает уровень эффективного спроса на нее
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5654
З нами з: 02.05.18
Подякував: 976 раз.
Подякували: 2131 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 20:05

  zРадио написав:
Если ресторатор, или владелец бутика неэффективен в аренде - он неэффективен в принципе, и должен покинуть бизнес. При этом стоимость аренды, разумеется - не константа, и отражает уровень эффективного спроса на нее


хорошо объясню образно, есть 2 студента в Киеве, один учится на 5, второй на 3. Первый снимает, второй - живет в родительской. Бац, кризис - у двоих студентов отсутствуют доходы. Первый не может снимать и вынужден бросить учебу, второй - еле заканчивает.

Выходит второй более эффективный ?
Grand Touring
 
Повідомлень: 283
З нами з: 23.03.20
Подякував: 62 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 20:20

  Grand Touring написав:
  zРадио написав:
Если ресторатор, или владелец бутика неэффективен в аренде - он неэффективен в принципе, и должен покинуть бизнес. При этом стоимость аренды, разумеется - не константа, и отражает уровень эффективного спроса на нее


хорошо объясню образно, есть 2 студента в Киеве, один учится на 5, второй на 3. Первый снимает, второй - живет в родительской. Бац, кризис - у двоих студентов отсутствуют доходы. Первый не может снимать и вынужден бросить учебу, второй - еле заканчивает.

Выходит второй более эффективный ?


Пусть даже так. Все равно когда рынок труда начнет оживляться, оба придут на собеседование, и возьмут первого за знания, а не второго за корочки :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5654
З нами з: 02.05.18
Подякував: 976 раз.
Подякували: 2131 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 20:20

  Grand Touring написав:Еще добавлю, что в карантин и работая удаленно ресторатор мог уделять часть времени семье, а сейчас - когда мало клиентов, по полной насчитывается аренда, он вынужден целый день проводить на работе в ожидании неизвестно чего, те к финансовым убыткам добавляется еще потеря времени и жизненной энергии от монотонного проведения времени


Можно делать бизнес на семье воспитывая приемных детей, там государство пособие на каждого платит. А из ресторана сделать хобби, учить детей профессии, учиться чему то самому.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 19 тра, 2020 20:28, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3249
З нами з: 06.04.16
Подякував: 783 раз.
Подякували: 966 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 20:24

  Grand Touring написав:
  zРадио написав:
Если ресторатор, или владелец бутика неэффективен в аренде - он неэффективен в принципе, и должен покинуть бизнес. При этом стоимость аренды, разумеется - не константа, и отражает уровень эффективного спроса на нее


хорошо объясню образно, есть 2 студента в Киеве, один учится на 5, второй на 3. Первый снимает, второй - живет в родительской. Бац, кризис - у двоих студентов отсутствуют доходы. Первый не может снимать и вынужден бросить учебу, второй - еле заканчивает.

Выходит второй более эффективный ?
более эффективный тот кто первый сможет себе заработать на аренду комнаты. Тот кто живет в родительской скорее всего станет менее эффективным по итогу, потому что в вузах не учат преодолевать жизненные трудности.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 19 тра, 2020 20:26, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3249
З нами з: 06.04.16
Подякував: 783 раз.
Подякували: 966 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 20:24

  Hotab написав:
  hume написав:
  alex_dvornichenko написав:Посмотрим, желать и получить разные вещи. ) Хотя по моим прикидкам ничего нереального в этой цифре нет.

100%. Я думал тоже нереально, но после фото полочек из остатков вагонки пересмотрел свою позицию

Более чем реально, если что-то умеет делать сам. Если аля самодельные декоративные штукатурки из обычной гипсовой, а не ведро Капароловской за 100 уе. Если кирпичики гипсовые, а не натуральный камень.


могу озвучить свежий прайс на мега дешевую декоративную штукатурку из ротбанда с покраской - 250 за м2 (плюс ротбанд 2.5 мешка на 80 м2). с краской 10 л за 2300. но сделать ее самому не получится никак. upd (малярка под декоративную штукатурку еще 100)

гипсовый кирпичек с покраской за работу - 400 за м2 (раньше было по 300) плюс собственно кирпичек и краска. и ложить конечно может всякий, но вид будет разный
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 3030
З нами з: 14.03.06
Подякував: 181 раз.
Подякували: 379 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3929393039313932
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1841, 1842, 1843
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18424 3006785
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 тра, 2020 14:08
investorkiev
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 13232
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider
Ликвидация ДАБи - когда новострои смогут получать сертификат
Vaily » Чет 16 кві, 2020 20:20
3 9004
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 кві, 2020 16:58
Sinica

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.