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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3930393139323933

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 20:36

  Hotab написав:Я не знаю насколько качественно делают в Киеве наемные ремонтники, но я видывал ремонты в Херсоне, за которые отданы немалые деньги. И по материалам, и по работе.
Возможно это людям не везло. Но пока что я склоняюсь к мнению, что это скорее правило, чем исключение.


Таких работников 80+%. И я знаю только одних, которые после вопроса о том, как они делают и почему, настолько обиделись, что чуть не ушли. Но зато когда остались, я уже 2 года думаю, как мне повезло. Но это уникальные кадры. Таких я больше не встречал.

  Hotab написав:Когда ты делаешь сам, либо нанял, но предварительно досконально изучил вопрос и требуешь делать так как положено, результат всегда лучше.

В этой фразе правильная только вторая часть. Первая - это из области фантастики. Я например, очень хорошо могу понять, кто хорошо говорит на английском языке, но это совершенно не значит, что могу так же говорить.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 20:43

  Serg-ik написав:
  adeges написав:гипсовый кирпичек с покраской за работу - 400 за м2 (раньше было по 300) плюс собственно кирпичек и краска.


Без лоха и жизнь плоха

а тем временем у КРЖН конкурент, карантин делает своё дело.
Однушка 4000 грн в месяц с коммуналью и питанием.
https://censor.net.ua/news/3196554/otkr ... yuska_foto

лендлорды получайте лицензии на частные тюрьмы.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 20:43

окей, буду говорить прямо, по мере восстановления платежеспособного спроса малый бизнес в арендуемых помещениях будет закрываться. Все зависит как быстро будет восстанавливаться платежеспособный спрос. На данный момент - совсем печалька, все ждут 22 числа когда на работу начнут выходить госчиновники.

Кстати, госчиновники - больше всего боятся короновируса и разводят панику в соцсетях о нем - хорошо сидеть дома и получать зарплату просто так

Вслед за малым бизнесом убытки начнут нести арендодатели
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 21:28

adeges ,

гипсовый кирпичек с покраской за работу - 400 за м2 (раньше было по 300) плюс собственно кирпичек и краска. и ложить конечно может всякий, но вид будет разный

Кирпичик не покупал.
Лазером разграфил стену карандашом (скелет кладки). По линиям приклеил скоч 7 мм. Нанес массу смесь старт+финиш (она дольше сохраняет пластичность),через 20-30 минут,после легкого отвердения, извлёк скоч. Появились швы кирпича. Мягкий губкой нанес на готовые сырые кирпичики на стене - лёгкую шагрень. Чтоб не выглядело гладко.
Да, разграфка и поклейка занимает день-два, но цена вопроса в итоге - пару мешков гипса на весь коридор.
Технология есть на Ютуб, по сложности доступно новичку.

Я например, очень хорошо могу понять, кто хорошо говорит на английском языке, но это совершенно не значит, что могу так же говорить

Ну вы же можете сказать бригадиру, что по газобетону надо покупать грунтовку Кнауф Грунтиэльмиттель, а не всякие мутные производители.
Что кабель в стену он должен положить ВВГнг, а не ПВС. Вы его покупаете (или даёте деньги) и имеете право сказать. Если конечно знаете, что сказать. И английский для этого не надо знать. :)
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 21:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ребята, вы просто смешны.
ответьте под этим постом: у кого из вас есть хоть один ресторан (или был ресторан, или кафе, или фастфуд), или кто хотя-бы работал управляющим??
что вы несете? вы не то что далеки от реалий понимания ресторанного бизнеса, вы вообще лишь бы потрындеть.

это из той же оперы что и "отчаявшиеся арендодатели".
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 21:47

  investorkiev написав:ребята, вы просто смешны.
ответьте под этим постом: у кого из вас есть хоть один ресторан (или был ресторан, или кафе, или фастфуд), или кто хотя-бы работал управляющим??
что вы несете? вы не то что далеки от реалий понимания ресторанного бизнеса, вы вообще лишь бы потрындеть.

это из той же оперы что и "отчаявшиеся арендодатели".

цитируйте то с чем вы несогласны и обосновывайте. а какашками кидаться идите на кидстаф
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 21:54

  vitaliian написав:
  investorkiev написав:ребята, вы просто смешны.
ответьте под этим постом: у кого из вас есть хоть один ресторан (или был ресторан, или кафе, или фастфуд), или кто хотя-бы работал управляющим??
что вы несете? вы не то что далеки от реалий понимания ресторанного бизнеса, вы вообще лишь бы потрындеть.

это из той же оперы что и "отчаявшиеся арендодатели".

цитируйте то с чем вы несогласны и обосновывайте. а какашками кидаться идите на кидстаф


с "отчаявшимися арендодателями" например.

лично знаю около 10 киевских арендодателей, ни одного отчаявшегося. Более того, у всех квартиры не пустуют.

ЗЫ: а вы владели предприятием ХоРеКа? или может работали там?
investorkiev
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