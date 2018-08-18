Додано: Вів 19 тра, 2020 21:28



гипсовый кирпичек с покраской за работу - 400 за м2 (раньше было по 300) плюс собственно кирпичек и краска. и ложить конечно может всякий, но вид будет разный



Я например, очень хорошо могу понять, кто хорошо говорит на английском языке, но это совершенно не значит, что могу так же говорить



Кирпичик не покупал.Лазером разграфил стену карандашом (скелет кладки). По линиям приклеил скоч 7 мм. Нанес массу смесь старт+финиш (она дольше сохраняет пластичность),через 20-30 минут,после легкого отвердения, извлёк скоч. Появились швы кирпича. Мягкий губкой нанес на готовые сырые кирпичики на стене - лёгкую шагрень. Чтоб не выглядело гладко.Да, разграфка и поклейка занимает день-два, но цена вопроса в итоге - пару мешков гипса на весь коридор.Технология есть на Ютуб, по сложности доступно новичку.Ну вы же можете сказать бригадиру, что по газобетону надо покупать грунтовку Кнауф Грунтиэльмиттель, а не всякие мутные производители.Что кабель в стену он должен положить ВВГнг, а не ПВС. Вы его покупаете (или даёте деньги) и имеете право сказать. Если конечно знаете, что сказать. И английский для этого не надо знать.