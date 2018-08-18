Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Но вы не унывайте - через 12-18 месяцев рынок развернется
а если понаехи двинут с Киева по домам? или понаех это как многие здесь думают это пожизненно?
Так понаехи и поедут домой. Небольшая часть уже отчалила. Большая - отчалит в ближайшие 2-4 месяца по мере увольнения бизнесом, не заработавшим после выхода из карантина.
Для отъезда внутренних заробитчан навсегда я предпосылок не вижу (это уже вопрос глубокой децентрализации, которой у нас не будет никогда) - капитал склонен к концентрации. Поэтому на сегодня в Киеве и других городах-миллионнах понаехи не нужны временно, а в регионах - не нужны постоянно...
Так что начнут возвращаться когда-то в 2021-м, восстановят свое количество на уровне 2019-го - когда-нибудь в 2022-2023 гг. Примерно так же было и в прошлый кризис
investorkiev написав:Ребята, если в Херсоне, как вы говорите, квартиры сдаются за 4500, то у вас есть сомнения что в Киеве они посдаются по 10-12000?
Пляяя́яяя. Ну как можно быть настолько примитивной... Херсон несколько не обычная помойка на 300 тысяч населения. Моряки, туды его в качель!! Они везут бабло, задирая цены на недвигу. И на аренду. Немного счас подравнялись,за счёт увеличения предложения от застройщиков, но немного ранее тут стоило в 1.5 раза дороже,чем в той же намного уютней Полтаве. Или в Чернигове.
airmax78 написав:[нам Щодо Київських шаромиг. Вже над вулицями свої недобуди будують. Взагалі все втратили!
Когда уже там станцию метро откроют?[/quote] Нам на львовской станция не нужна, она нужна где то в садах виноградаря. Нужно тянуть туда, где ещё нет гвностроя. Нам нужно много станций типа красного хутора.