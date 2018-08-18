Додано: Сер 20 тра, 2020 00:01

rjkz написав:

Сын друга закончил немецкий универ и остался там работать по специальности - почему только "кулубника" в голову приходит? Знакомые в Штатах, уехали в уже взрослом возрасте, здесь она работала в универмаге продавцом, муж закончил технический вуз, там он сначала мыл машины (давно было), а она училась в каледже, потом она пошла работать, а он закончил то-ли курсы то-ли каледж. Сейчас она - начальник отдела в одной из финкомпаний (чуть меньше чем Блэкстоун, если это о чем-то говорит - там на одной из руководящих должностей работает ее подруга, тоже из Киева, кстати (почему не пошла "клубнику" собирать - не могу понять ), ее муж - аккаунтент (бухгалтер-аудитор иными словами).

Ну может такое случится, что кто-то снимает на год-два корону с головы...ну или прикручивает ее яркость на время. Сын друга закончил немецкий универ и остался там работать по специальности - почему только "кулубника" в голову приходит? Знакомые в Штатах, уехали в уже взрослом возрасте, здесь она работала в универмаге продавцом, муж закончил технический вуз, там он сначала мыл машины (давно было), а она училась в каледже, потом она пошла работать, а он закончил то-ли курсы то-ли каледж. Сейчас она - начальник отдела в одной из финкомпаний (чуть меньше чем Блэкстоун, если это о чем-то говорит - там на одной из руководящих должностей работает ее подруга, тоже из Киева, кстати (почему не пошла "клубнику" собирать - не могу понять), ее муж - аккаунтент (бухгалтер-аудитор иными словами).Ну может такое случится, что кто-то снимает на год-два корону с головы...ну или прикручивает ее яркость на время.

У вас, что не знакомый, то, как минимум 300штук в год. Подозреваю вы на низком старте уже (правда уже лет 7).Из моих знакомых эмигрантов только один работает на заводе боинга и особо не жалуется. А, и одна где то мёрзнет на севере Германии, правда дом выплатили с мужем немцем, путешествуют часто. Остальные просто ссут в уши, чтоб не ударить лицом в грязь перед старым знакомым.В целом же на одну историю от 300 куе в год приходится 10 успешных кейсов дупомоев и сборщиков клубники. А один военный пенсионер из каких то спец отрядов так навкалывался в Польше, что по приезду сразу в ато инструктором запрыгнул. Прямым текстом ответил, что ребятам нужны рабы. При этом сменил за пару лет несколько работодателей у панов, то есть не просто "неудачно попал".